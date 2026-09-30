Reino Unido sospecha que Irán estuvo involucrado en incidente en base aérea de EEUU

El Reino Unido sospecha que Irán estuvo involucrado en el incidente que llevó al arresto de cinco hombres cerca de una base aérea militar estadounidense en Inglaterra, manifestó el miércoles el primer ministro Andy Burnham.

Las autoridades británicas y estadounidenses, declaró Burnham, están llevando a cabo una investigación “compleja y seria” sobre cómo y por qué cinco hombres y tres furgonetas se encontraban cerca del perímetro de la base Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses en la guerra contra Irán.

Cinco británicos de unos 20 años fueron arrestados el domingo bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y de planear un acto terrorista, antes de ser puestos en libertad bajo fianza un día después. La policía afirma que encontró acelerante —gasolina— en las furgonetas, pero no explosivos.

Burnham no dio detalles sobre lo que los sospechosos planeaban ni por qué el Reino Unido cree que Irán estuvo implicado, asegurando que “informaré más a la gente a su debido tiempo”.

“Hay fuertes indicios de que Irán participó en lo ocurrido durante el fin de semana en la base Fairford, pero por supuesto sigue siendo una investigación policial en curso, compleja y seria”, declaró Burnham a la BBC en una de una serie de entrevistas con medios británicos. “Y, por supuesto, estamos trabajando estrechamente con nuestros colegas en Estados Unidos”.

Irán ha negado su participación en el incidente. Anteriormente ha dicho que considera un objetivo legítimo cualquier base utilizada para atacar su territorio.

La base, situada a 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Londres, ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio, incluida la guerra de este año con Irán.

Altos funcionarios de Estados Unidos han criticado la decisión de conceder la libertad bajo fianza a los sospechosos; el presidente Donald Trump afirmó: “Yo no habría hecho eso”, y el secretario de Estado Marco Rubio comentó que mucha gente estaba “perturbada” por la medida.

Burnham sostuvo que las autoridades tienen la investigación bajo “el control más firme y la supervisión más estrecha”, y que funcionarios británicos habían estado “hablando toda la semana con sus homólogos en Estados Unidos para explicar lo que está ocurriendo aquí, cómo se están haciendo las cosas”.

“Tengo plena confianza en la manera en que los servicios de seguridad británicos están gestionando esto”, dijo el mandatario a la BBC.

Laurence Taylor, jefe de la policía antiterrorista británica, indicó el martes que los sospechosos siguen bajo investigación y que la decisión de conceder la libertad bajo fianza se basó en la “experiencia y la estrategia”.

Explicó que una línea de investigación es si los presuntos delitos fueron cometidos por “intermediarios o individuos, ya sea consciente o inconscientemente, que trabajaban en nombre de un Estado extranjero”.

Los arrestos se produjeron en momentos de altas tensiones, en que los servicios de seguridad británicos afirman que Rusia e Irán han utilizado grupos títeres para cometer delitos en suelo británico. Funcionarios británicos han dicho que el número de casos que implican actividad de Estados hostiles, incluido Irán, aumentó un 50% en los seis meses hasta diciembre de 2025.

Las autoridades británicas también afirman que grupos títeres vinculados a Irán han estado detrás de una serie de incendios provocados y otros ataques en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía y destinados a sembrar miedo. Anteriormente han advertido que Teherán podría ampliar sus objetivos en el Reino Unido si continúan los conflictos en Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.