La presentadora Savannah Guthrie ha compartido un emotivo homenaje a su madre, Nancy Guthrie, con motivo del Día de la Madre, en medio de la investigación que se ha prolongado durante meses sobre su desaparición.

Más de tres meses después de que Nancy (84) desapareciera de su casa en Arizona, EE. UU., la anfitriona del programa Today publicó una serie de fotos y videos de su madre y pidió a cualquiera que tuviera información que se comunicara.

“Madre, hija, hermana, Nonie”, escribió Savannah en la publicación, y siguió: “Te extrañamos con cada aliento. Nunca dejaremos de buscarte. No tendremos paz hasta que te encontremos”.

Añadió: “Necesitamos ayuda. Estoy segura de que alguien sabe algo que puede marcar la diferencia. Llamen al 1800CALLFBI. Pueden permanecer en el anonimato y la recompensa sigue vigente. Por favor, sigan orando. ¡Que vuelva a casa!”.

Savannah compartió su mensaje el domingo después de que su esposo, Michael Feldman, elogiara su fortaleza en una publicación aparte con una foto de Savannah y sus dos hijos. “Para la persona más fuerte que conozco. Te envío mucho amor en el Día de la Madre”, escribió.

Savannah Guthrie ha compartido un emotivo homenaje a su madre con motivo del Día de la Madre ( 2026 Invision )

Nancy fue vista por última vez el 31 de enero, antes de que, según cree la policía, fuera secuestrada de su casa en plena noche. No se ha identificado a ningún sospechoso en el caso, y los investigadores no han revelado un posible móvil.

En su primera entrevista desde la desaparición de su madre, Savannah rompió a llorar mientras le decía a Hoda Kotb: “No sé si es porque es mi madre y alguien pensó: ‘Oh, esa señora es adinerada y podemos ganar dinero fácil’. O sea, tendría sentido. Pero no lo sabemos... y es terrible pensar que yo fui quien le trajo esto”.

Al inicio de la investigación, la policía difundió inquietantes imágenes de vigilancia de un sospechoso armado que aparentemente manipuló la cámara del timbre de la puerta de entrada de Nancy el día de su desaparición. La persona que aparece en el video aún no ha sido identificada.

No hay indicios de si Nancy sigue viva. Se encontraron gotas de su sangre en la casa. Su teléfono y su medicación diaria para el corazón también se dejaron allí.

La familia de Nancy y la policía han ofrecido una recompensa de más de 1,2 millones de dólares por información sobre su desaparición, pero el caso no ha tenido novedades en varias semanas.

El día antes del Día de la Madre, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró que las autoridades estaban más cerca de resolver el caso, pero no ofreció más detalles. La Oficina del Sheriff no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios adicionales de The Independent.

Traducción de Sara Pignatiello