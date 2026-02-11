El hombre detenido el martes en relación con el presunto secuestro de Nancy, la madre de la conductora de Today Savannah Guthrie, rompió el silencio: se identificó únicamente como “Carlos” y aseguró que “nunca” había escuchado el nombre de la mujer de 84 años hasta el momento en que fue arrestado.

Nancy desapareció entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1 de febrero, y su búsqueda rápidamente trascendió fronteras.

La noticia de la detención de Carlos se conoció poco después de que el FBI difundiera una inquietante imagen de un hombre enmascarado frente a la casa de la octogenaria.

Carlos fue interceptado en un semáforo al sur de Tucson y, en declaraciones a ABC 15, insistió en su inocencia.

“Ni siquiera me dijeron qué estaba pasando hasta que llegaron los detectives”, afirmó. “Me dijeron que estaba detenido por secuestro y les pregunté: ‘¿Secuestro de quién?’”.

open image in gallery La detención de Carlos se produjo después de que la policía difundiera una fotografía de un hombre enmascarado frente a la casa de Nancy Guthrie ( FBI )

Según su versión, la policía no tenía “pruebas suficientes” para presentar cargos en su contra.

“Supuestamente yo estaba en su casa, pero, como dije, hago entregas para GLS”, afirmó. “Puede que haya entregado un paquete allí”.

Carlos contó al medio que permaneció retenido durante varias horas hasta que agentes del condado de Pima finalmente le dijeron que podía irse.

Jacob Owens, periodista de KVOA, informó en X que la policía registró la vivienda de la madre de Carlos, Josefina Maddox.

“Maddox dice que su yerno no tiene nada que ver con la desaparición de Guthrie”, escribió Owens. “Añade que él no tiene lo que se ve en las imágenes difundidas hoy.

Dice que trabaja en Tucson como repartidor y que los agentes no tenían orden de registro, pero que aun así los dejó entrar”.

open image in gallery La policía también registró una propiedad que se cree pertenece a la madre de Carlos ( AP )

Desde la Oficina del Sheriff del Condado de Pima anunciaron la noche del martes, en un comunicado público, que había detenido a un sospechoso.

“Hoy más temprano, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima detuvieron a un individuo durante un control de tránsito al sur de Tucson”, señalaron. “El sujeto está siendo interrogado en relación con la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie”.

Además, especificaron que la detención se realizó con apoyo del FBI, que, según Carlos, podría volver a citarlo para más preguntas.

En una captura de la cámara del timbre se muestra a un hombre enmascarado y armado merodeando en el porche de Nancy Guthrie y manipulando el sistema de videovigilancia.

La imagen en blanco y negro fue obtenida por las autoridades tras un extenso trabajo para recuperar grabaciones que se habían “perdido, corrompido o quedado inaccesibles”.

“Durante los últimos ocho días, el FBI y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han trabajado con empresas privadas para recuperar cualquier imagen o video de la casa de Nancy Guthrie que se haya perdido, dañado o quedado inaccesible por distintos motivos, incluida la retirada de equipos de grabación”, señaló la autoridad en un mensaje publicado en X.

open image in gallery Savannah Guthrie y su familia han dicho que están dispuestos a pagar a los secuestradores de Nancy para lograr su regreso ( Instagram/@savannahguthrie )

“El video fue recuperado a partir de datos residuales almacenados en sistemas internos”.

Las imágenes también fueron compartidas en redes por el director del FBI, Kash Patel, quien ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude en la investigación.

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, después de que no asistiera, como era habitual, a un servicio religioso.

En una inspección posterior, los investigadores detectaron señales de ingreso forzado en la vivienda y rastros de sangre en el porche que, según las pruebas forenses, pertenecían a Nancy.

Los presuntos secuestradores enviaron a varios medios una carta en la que ofrecían devolver a Nancy a cambio de 6 millones de dólares, pero el plazo ya venció sin que haya novedades.

Savannah Guthrie, conductora del programa Today, aseguró que su familia está dispuesta a “escuchar” a los autores de la carta de rescate y preparada para negociar la liberación de su madre.

Traducción de Leticia Zampedri