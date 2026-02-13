Expertos sostienen que verificar pistas sobre Nancy Guthrie es una tarea enorme y vital

Un departamento de policía de Arizona recibió más de 4.000 llamadas en 24 horas tras la difusión de videos de una persona enmascarada en el porche de Nancy Guthrie. Muchas pistas no servirán de nada. Otras podrían tener fundamento. Los expertos aseguran que hay algo seguro: no se pueden ignorar.

Los indicios pueden resolver delitos —grandes o pequeños— y las inquietantes imágenes de un hombre misterioso cubierto de la cabeza a los pies han sido las pistas más importantes compartidas con la población durante la desaparición de Guthrie, que ya lleva casi dos semanas, en el área de Tucson.

“Es una cantidad enorme de trabajo”, comentó Roberto Villaseñor, exjefe de policía de Tucson.

“En una situación como esta, realmente no se puede hacer lo que se ha hecho sin pistas y aportes de la población”, añadió. “Han procesado la escena. Pero una vez que eso se hace y se agota, es difícil avanzar sin que llegue información adicional”.

Decenas de miles de pistas

El jefe policial del condado Pima y el FBI anunciaron números telefónicos y un sitio web para aportar pistas sobre el aparente secuestro de Guthrie, la madre de 84 años de la copresentadora de NBC “Today”, Savannah Guthrie. El Departamento de Policía indicó que se ha asignado al caso a varios cientos de detectives y agentes.

El FBI informó que ha reunido más de 13.000 pistas desde el 1 de febrero, el día en que se reportó la desaparición de Guthrie. El Departamento de Policía, por su parte, señaló que ha atendido al menos 18.000 llamadas.

“El FBI revisa cada pista por su credibilidad, relevancia e información sobre la que las fuerzas del orden puedan actuar”, publicó el FBI el jueves en X, y agregó que el esfuerzo es una operación de 24 horas. Indicó que no hará comentarios sobre las pistas recibidas.

Las pistas han hecho la diferencia muchas veces

Durante años, grandes crímenes en Estados Unidos se han resuelto gracias a una pista. En 1995, el hermano y la cuñada de Ted Kaczynski reconocieron ciertos tonos en un manifiesto anónimo antitecnología, ampliamente difundido. Conocido por el FBI como el “Unabomber”, Kaczynski fue hallado viviendo en una cabaña en Montana y posteriormente admitió haber cometido 16 atentados con bombas durante 17 años, en los que murieron tres personas.

Los asesinatos en 1989 de una mujer de Ohio y sus dos hijas adolescentes en Florida se resolvieron tres años después, cuando la policía de St. Petersburg preguntó a la población si reconocía la escritura a mano en una nota hallada en el auto de las víctimas. Un exvecino condujo a los investigadores hasta Oba Chandler.

El investigador retirado de homicidios de Detroit Ira Todd recordó cómo las imágenes de una cámara de una gasolinera resolvieron la desaparición y muerte de un bebé de 3 meses —y evitaron que las autoridades fueran tras la persona equivocada— en 2001. Todd relató: “Una sobrina de este tipo lo vio en la televisión y dijo: ‘Ese es mi tío’”.

Los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en 2022 generaron casi 40.000 pistas para autoridades estatales y federales. Ninguna tuvo un papel directo en la captura de Bryan Kohberger, pero aun así la participación del público fue “absolutamente” importante, afirmó el teniente Darren Gilbertson, de la Policía Estatal de Idaho.

“Eso fue una de las cosas que nos mantuvo en marcha durante semanas”, explicó, mientras las autoridades esperaban ADN y otras pruebas.

Separar lo útil de lo raro

Gilbertson dijo que gran parte del filtrado inicial en los asesinatos de Idaho lo realizó el FBI. Señaló que los agentes y analistas que examinaban las pistas tenían una buena idea de qué información podía descartarse y qué debía elevarse a los investigadores clave. Algunas pistas llegaron por correo postal.

“Desde extraterrestres hasta osos, pasando por ideas conspirativas disparatadas: eso ni siquiera lo envíen”, indicó Gilbertson.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero y se reportó su desaparición al día siguiente. Horas antes de que su familia supiera que no estaba, una cámara del porche grabó a una persona con una mochila que llevaba pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes; esas imágenes fueron difundidas por el FBI junto con un llamado público de ayuda.

El FBI informó el jueves que la persona, ahora sospechosa, es un hombre de aproximadamente 1,75 metros de estatura y complexión mediana. La agencia también dio a conocer la marca y el modelo de la mochila.

La residente del vecindario Laura Gargano dijo que ha intentado ser útil. Recomendó que las autoridades revisaran un tanque subterráneo en la casa de Guthrie, que fue inspeccionado el fin de semana pasado. También les comentó que una casa de alquiler, poco típica para el vecindario, había quedado desocupada recientemente.

“Noté que los autos ya no estaban”, le contó a The Associated Press. “Podría no haber sido nada, podría haber sido una coincidencia, pero fue un cambio”.

El Departamento de Policía no ha dicho si alguna pista derivada de los videos ha hecho avanzar la investigación.

“Tengo esperanza”, manifestó Villaseñor, el exjefe de Tucson. “He visto casos en los que información más simple y con menos detalles ha ayudado a dar con alguien. Tal vez alguien reconozca la ropa, tal vez la bolsa. Nunca se sabe en qué se va a fijar alguien”.

___

Cualquier persona con información: (800) 225-5324; (520) 351-4900; http://tips.fbi.gov

___

La periodista de The Associated Press Sejal Govindarao contribuyó a este despacho desde Phoenix.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.