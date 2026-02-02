Sheriff habla de “escena del crimen” tras desaparición de madre de Savannah Guthrie, presentadora de TV

Las autoridades de Arizona, EE. UU., dicen que la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa estadounidense Today, está siendo investigada como un crimen, ya que la madre tiene “movilidad limitada” y “no se fue por su cuenta”.

Nancy Guthrie (84) desapareció el sábado entre las 9:30 y las 9:45 p. m. en su casa de Catalina Foothills, a las afueras de Tucson, Arizona.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó que la desaparición se estaba investigando como un crimen durante una rueda de prensa el lunes por la mañana.

“Creemos ahora, después de haber procesado esa escena del crimen, que tenemos, de hecho, un delito grave”, dijo Nanos.

“[Nancy] tiene una movilidad muy limitada. Sabemos que no salió caminando, eso lo tenemos claro. Hay otras cosas en la escena que indican que no se fue por su cuenta”, añadió Nanos.

open image in gallery Savannah se fotografía a menudo con su madre y le rinde homenaje en el programa ( Instagram/@savannahguthrie )

La mujer desaparecida está siendo tratada como un “adulto vulnerable” debido a su edad, no porque tenga alguna dolencia física conocida, de acuerdo con oficina del sheriff.

“Nancy Guthrie está en pleno uso de sus facultades mentales, así que esto no está relacionado con la demencia. Es extremadamente lúcida. Su familia quiere que todo el mundo sepa que no se trata de alguien que simplemente se haya extraviado”, explicó Nanos.

Asimismo, si no toma su medicación habitual en 24 horas, “podría tener consecuencias fatales”, dijo Nanos el lunes.

“Así que hacemos un llamamiento a cualquiera que sepa algo de esto, que haya visto algo, oído algo, que se ponga en contacto con nosotros. Llamen al 911”, dijo.

Los esfuerzos de búsqueda para hallar a la mujer también fueron cancelados, con Nanos señalando: “En este momento, no vemos esto como una misión de búsqueda, sino como una escena del crimen”.

Anteriormente, el reportero Tom Winter, de NBC News, confirmó que el FBI también estaba participando en la búsqueda.

En una rueda de prensa, Winter también declaró a los periodistas que se habían encontrado “pruebas preocupantes”, lo que había obligado a los investigadores de homicidios a intervenir.

“Este caso destacó por lo que se nos describió en el lugar de los hechos y por lo que encontramos y localizamos al examinar la escena”, dijo, aunque no dio más detalles sobre lo que los agentes habían descubierto.

“Esperamos encontrarla sana y salva, pero estamos muy preocupados”, admitió.

open image in gallery Nancy Guthrie está desaparecida en Tucson, Arizona, y es considerada una “adulta vulnerable” ( Pima County Sheriff's Department )

Savannah Guthrie se ausentó de su programa el lunes por la mañana. Durante el episodio, la copresentadora Jenna Bush Hager dijo que la madre de su compañera estaba sin medicación, “que [necesitaba] para sobrevivir”.

La familia de Guthrie ha emitido un comunicado: “Podemos confirmar que se trata de un caso de desaparición, y la familia está colaborando estrechamente con las fuerzas de seguridad locales”. Guthrie tiene una hermana mayor, Annie, y un hermano, Camron, piloto de la Guardia Nacional Aérea de EE. UU.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, se describe a Nancy Guthrie como una mujer de 1,50 m de estatura, 68 kg de peso, pelo castaño y ojos azules.

La madre de Guthrie ha aparecido en episodios del programa Today en el pasado. El pasado noviembre apareció con su hija en un segmento de promoción turística de Tucson.

Asimismo, en 2013, Guthrie apareció para explicar al público del programa cómo hacer bien una cama.

“Cuando estaba en mis treinta, deseaba casarme y ser madre, pero las cosas no sucedieron tan rápido”, dijo Savannah a los telespectadores.

Continuó: “Y la confianza de mi madre en que yo lograría tener hijos —incluso cuando los años pasaban y seguían pasando— significó mucho para mí. Me dijo: 'Claro que vas a ser madre, y vas a ser una madre maravillosa'”.

“Me ayudó a superar momentos muy duros”, agregó.

Savannah Guthrie tiene una hija, Vale, y un hijo, Charley, con su esposo, Michael Feldman, con quien se casó en 2014.

open image in gallery Guthrie ha hablado a menudo de su madre y de su influencia ( Getty )

La presentadora volvió a hablar de su madre en el programa de 2022, cuando atribuyó su ilustre carrera a la crianza de su madre.

“Nos quiere ferozmente a nosotros, su familia, y su abnegación y sacrificio por nosotros, su firmeza y su inquebrantable confianza es la razón por la que pudimos crecer y lograr cosas”, dijo Savannah en el 80 cumpleaños de su madre.

Savannah ha revelado anteriormente que su padre, Charles, murió cuando la estrella de la NBC estaba en el último año de la escuela secundaria.

Le dijo a su copresentadora, Jenna Bush Hager, en 2022: “Mi padre murió cuando yo entraba en mi último año de secundaria. Luego viví en casa durante toda la universidad”.

“No teníamos dinero para pagar la residencia estudiantil. Esa era la primera razón, pero la otra era que mi hermana y yo realmente sentíamos que debíamos quedarnos con mi madre y no dejarla sola”, prosiguió.

“Pero cuando me mudé a Butte, Montana, eso terminó. Y me costó mucho dejarla. Fue entonces cuando me dijo: 'Si no puedes dejarme, es que no hice bien mi trabajo, Savannah'. Me dio permiso para irme”, relató.

Tras la muerte de su padre, Savannah declaró a The Hollywood Reporter que su madre había aceptado un trabajo en la Universidad de Arizona para asegurar la educación gratuita de sus hijos.

La ex corresponsal de la Casa Blanca nació en Victoria, Australia, donde la familia vivía porque su padre trabajaba para una empresa minera basada en Arizona. En 2015, Savannah y su madre viajaron a Sídney para un segmento del programa Today.

Traducción de Sara Pignatiello