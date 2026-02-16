Una cuarta nota de alguien que afirma tener información sobre Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, ha sido enviada a TMZ, según informó el tabloide.

Al parecer, la nota exige un pago confidencial por la información. Harvey Levin, fundador de TMZ, se dirigió al remitente en un video publicado el lunes y le pidió entregar alguna prueba de sinceridad.

“Si le preocupa recibir este dinero, y realmente tiene esta información, envíenosla”, dijo en el video, y añadió: “Se la haremos llegar al FBI, y de esa forma quedará constancia de que usted suministró esta información”.

Al parecer, el remitente afirma conocer la identidad del presunto secuestrador de Guthrie.

“Si la encuentran a ella y al secuestrador, al menos habrá pruebas de que usted fue quien proporcionó la información”, dijo Levin, y continuó: “Así que podrá conseguir ese dinero si esto es realmente legítimo”.

open image in gallery El FBI ha aumentado la recompensa por información sobre la desaparición de Nancy Guthrie a la impresionante suma de 100.000 dólares. TMZ recibió una cuarta nota el lunes 16 de febrero de alguien que pedía intercambiar información sobre Guthrie por dinero ( FBI )

Al describir al remitente, Levin dijo que el individuo buscaba esencialmente un día de pago.

“[Recibimos] una cuarta carta de la misma persona que dice saber dónde está Nancy Guthrie, y quiere dinero a cambio de la información. Esencialmente, quiere la recompensa”, expresó.

Durante su discurso, Levin también leyó una escalofriante frase de la carta.

“'Sé lo que vi hace cinco días al sur de la frontera, y me dijeron que me callara; sé quiénes son [los secuestradores], y era definitivamente Nancy quien estaba con ellos'”, leyó Levin.

open image in gallery Savannah Guthrie, presentadora de NBC News, con su madre, Nancy Guthrie. La mayor de los Guthrie lleva desaparecida desde el 1° de febrero. Un individuo que afirma saber quién secuestró supuestamente a la anciana de 84 años ha enviado cuatro cartas a TMZ ofreciendo información a cambio de dinero ( NBC/Today )

Alguien ha enviado a TMZ otras tres notas, todas las cuales afirman tener conocimiento del destino de Guthrie, y todas con la intención de cobrar la recompensa de 100.000 dólares del FBI por información. Levin supone que las cartas fueron enviadas por la misma persona.

Guthrie (84), fue dada por desaparecida por su familia el 1° de febrero. Las fuerzas del orden que investigaban la desaparición empezaron a informar de indicios criminales, como la sangre de Guthrie en el porche de su casa. Más tarde, publicaron imágenes de seguridad en las que se veía un sospechoso enmascarado en la casa de Guthrie.

El FBI calificó a la persona de sospechosa el jueves. Lo describía como un hombre de 1,70 m de estatura y complexión media. Según la agencia, llevaba una mochila de senderismo de la marca Ozark Trail de 25 L.

Una de las hijas de Guthrie es Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de la cadena NBC News. Savannah Guthrie y sus hermanos han grabado varios videos en los que piden a los supuestos secuestradores pruebas de que su madre sigue viva y se ofrecen a pagar por su regreso.

Los investigadores que buscan cerca de la casa de Guthrie han recogido varios guantes y los ha enviado a un laboratorio forense para que los analicen, según la oficina del sheriff del condado de Pima, Arizona, EE. UU. Los agentes señalaron que muchos de los guantes encontrados en la zona eran de voluntarios que buscaban a Guthrie. No está claro qué tipo de guantes se enviaron para su análisis.

El FBI y la oficina del sheriff también siguen recogiendo pistas sobre el caso. Según el FBI, ha recogido más de 13.000 llamadas sobre Guthrie desde el 1° de febrero, y el Departamento del Sheriff dijo que había recibido al menos 18.000 llamadas.

Los investigadores no han dicho si alguna de esas llamadas ha resultado útil para la búsqueda.

Guthrie lleva desaparecida más de dos semanas, lo que ha suscitado algunas críticas a la investigación. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo al periódico Daily Mail el domingo que no le daba importancia a los “odiadores” que acusaban al departamento de publicar imágenes de la escena del crimen demasiado pronto.

“Mis agentes estuvieron allí casi 20 horas y procesaron la escena; cuando terminaron, trajeron todas las pruebas”, declaró al medio, y agregó: “Entonces vino el FBI e hizo lo suyo”.

También declaró a la publicación que las afirmaciones de que estaba impidiendo al FBI acceder a pruebas importantes eran erróneas.

“¿Por qué lo haría? No tiene sentido”, manifestó.

Traducción de Sara Pignatiello