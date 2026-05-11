Ponen en cuarentena a 18 estadounidenses tras volver de crucero con hantavirus; uno dio positivo

Los 18 estadounidenses que regresaron al país durante la madrugada del lunes, después del brote mortal de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, permanecen en cuarentena y se encuentran en buen estado de salud, según informaron las autoridades sanitarias.

Uno de ellos dio positivo por el virus transmitido por roedores, cuya propagación comenzó el mes pasado a bordo del barco de expedición. Hasta ahora, el brote dejó tres pasajeros fallecidos, siete contagios confirmados y otros dos casos sospechosos.

Más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación desembarcaron el domingo en las Islas Canarias, España. Allí, los ciudadanos estadounidenses fueron recibidos por personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) antes de abordar vuelos chárter con destino a Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó el lunes que 16 pasajeros, incluido el paciente que dio positivo, permanecen aislados y bajo observación médica en una unidad especializada de cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, aunque ninguno presenta síntomas.

Además, otras dos personas permanecen bajo monitoreo en el Hospital Universitario Emory, en Atlanta, debido a la falta de espacio en Nebraska. Según las autoridades, una de ellas obtuvo resultados tanto positivos como negativos para hantavirus, aunque tampoco presenta síntomas.

“Las 15 personas que recibimos aquí estaban en buen estado y con buen ánimo”, señaló el doctor Michael Wadman, director médico de la unidad nacional de cuarentena de Nebraska, en referencia a los pasajeros que dieron negativo en las pruebas. “Estaban cansados y necesitaban descansar, así que realizamos una evaluación rápida y los trasladamos a la unidad. Todo el operativo se desarrolló de forma segura y sin inconvenientes”.

open image in gallery Personal médico asistió a los pasajeros del crucero MV Hondius tras su llegada en un vuelo chárter al aeropuerto Eppley, en Omaha, Nebraska, durante la madrugada del lunes. Las autoridades sanitarias informaron que los pasajeros se encontraban en buen estado y permanecían aislados ( Reuters )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el lunes que ya se confirmaron siete casos de hantavirus entre los pasajeros del MV Hondius, incluidos un ciudadano francés y otro estadounidense.

En el caso de la pasajera francesa, actualmente recibe tratamiento en Francia y su estado de salud empeoró, según señaló ese mismo día la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

Mientras tanto, varios pasajeros permanecen aislados en el centro médico de Nebraska, la única unidad nacional de cuarentena de Estados Unidos.

“Tenemos un plan sólido para garantizar la seguridad de las personas”, afirmó el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, durante una conferencia de prensa celebrada el lunes.

Además, las autoridades sanitarias advirtieron que esperan que más pasajeros del crucero desarrollen síntomas en los próximos días.

De acuerdo con la OMS, los pacientes infectados portarían la cepa andina del hantavirus, cuyo período de incubación puede extenderse hasta 42 días y que es la única variante conocida con capacidad de transmitirse entre humanos.

Por ese motivo, las autoridades señalaron que los pasajeros alojados en Nebraska —incluido un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y británica— podrán optar por permanecer en cuarentena durante los 42 días completos, luego de pasar al menos varios días en las instalaciones.

open image in gallery Tourists wait at the dock after disembarking from the cruise ship MV Hondius, affected by a hantavirus outbreak, at the port of Granadilla de Abona, Tenerife, Spain May 11, 2026

Las autoridades explicaron que quienes decidan completar la cuarentena en sus hogares durante los 42 días deberán contar con atención médica local y cumplir estrictamente las medidas de seguimiento por posibles exposiciones al virus.

“La seguridad es la prioridad absoluta en todos los sentidos”, afirmó Ashley Neumeyer, directora de Salud Pública de Nebraska.

Mientras tanto, decenas de pasajeros del MV Hondius ya habían regresado a sus países antes de que se detectara oficialmente el brote, por lo que las autoridades sanitarias comenzaron a contactarlos y monitorearlos.

En Estados Unidos, actualmente se sigue la situación de personas en California, Arizona, Georgia, Texas, Virginia y Nueva Jersey, quienes también recibieron instrucciones para permanecer aisladas en sus casas en caso de ser necesario.

Por otro lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendió el lunes la respuesta oficial ante el brote, luego de críticas de funcionarios de salud pública que aseguraron que los CDC “ni siquiera tuvieron un papel relevante” en la operación.

“Esta respuesta demuestra la fortaleza del sistema nacional de preparación”, sostuvo John Knox, subsecretario adjunto principal de Preparación y Respuesta del HHS.

El hantavirus suele estar asociado a la exposición a orina o heces de roedores infectados. Según las investigaciones preliminares, los primeros contagios de la cepa andina habrían ocurrido fuera del barco, que había partido desde Argentina con destino a Cabo Verde a mediados de marzo.

Traducción de Leticia Zampedri