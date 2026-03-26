La presentadora Savannah Guthrie habló con franqueza sobre la profunda culpa que siente tras la desaparición de su madre.

En su primera entrevista desde que Nancy, su madre, fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, Guthrie rompió en llanto al admitir que teme que su familia haya sido atacada debido a su fama como copresentadora del programa Today.

“No sé si fue porque es mi mamá y alguien pensó: ‘Oh… esa señora tiene dinero y podemos sacarle dinero fácilmente’. Es decir, es posible”, dijo Guthrie, de 54 años, durante una conversación con Hoda Kotb en el programa matutino de NBC.

“Pero la verdad es que no lo sabemos. Y me duele mucho pensar que yo pude haber provocado todo esto”, agregó entre lágrimas.

“Lo siento mucho, mamá. De verdad lo siento muchísimo. Lo siento por mi hermana, por mi hermano, por mis hijos, por mi sobrino y por Tommy, mi cuñado. Lo siento mucho. Si todo esto pasó por mi culpa, lo siento de verdad.”

open image in gallery Savannah Guthrie in her first interview since her mother's disappearance

Nancy fue vista por última vez en su casa de Arizona la noche del 31 de enero. Su desaparición se denunció al día siguiente y, desde entonces, la policía investiga el caso como un posible secuestro, después de que una persona enmascarada apareciera en una grabación frente a la puerta de su vivienda. Hasta ahora, no hay sospechosos identificados.

Además, la mujer, de 84 años, tenía problemas de salud cuando desapareció. Según su familia, dependía de medicación diaria, por lo que dejar de tomarla podría tener consecuencias graves o incluso fatales. El audio de la llamada al 911, realizada al reportar su desaparición, también reveló que padece hipertensión, tiene un marcapasos y problemas cardíacos.

En medio de esta situación, Guthrie decidió apartarse temporalmente de sus funciones en Today durante los meses posteriores a la desaparición. En una entrevista emitida el jueves —cuya segunda parte se publicará el viernes— la presentadora recordó las primeras horas de incertidumbre.

“Al principio pensamos que había sufrido algún problema médico durante la noche y que, de alguna manera, los paramédicos habían llegado, porque las puertas traseras estaban abiertas”, explicó. Sin embargo, pronto notaron que algo no cuadraba.

“Pensamos que tal vez llegaron con una camilla y la sacaron por la puerta trasera, pero su teléfono estaba allí, su bolso también y todas sus cosas seguían en la casa. Simplemente no tenía sentido”, relató.

Ante la gravedad de la situación, Guthrie voló de Nueva York a Tucson para reunirse con sus hermanos. Una vez allí, junto con los investigadores, descubrieron manchas de sangre en la puerta de la casa de Nancy y notaron que la cámara de seguridad Ring había sido arrancada de la pared.

Fue entonces cuando, según recordó la presentadora, su hermano entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. “Lo vio enseguida, con total claridad”, dijo.

open image in gallery Nancy, la madre de Savannah Guthrie, fue vista por última vez el 31 de enero ( NBC/Today )

“Él dijo: ‘Creo que la secuestraron para pedir rescate’”, recordó Guthrie. “Y yo respondí: ‘¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué?’. Suena absurdo, pero no quería creerlo. Incluso le pregunté: ‘¿Crees que es por mi culpa?’”.

Con el paso de los días, la policía empezó a considerar que Nancy pudo haber sido atacada. Mientras tanto, la familia Guthrie ofrece una recompensa de un millón de dólares por información que ayude a encontrarla. Por su parte, el FBI anunció una recompensa adicional de 50.000 dólares por datos que permitan localizarla o que conduzcan al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

“Alguien tiene que hacer lo correcto”, dijo Guthrie entre lágrimas. “Estamos sufriendo muchísimo. Es insoportable pensar en todo lo que ella pudo haber pasado”.

La presentadora también confesó que la angustia no la deja dormir. “Me despierto todas las noches, en medio de la madrugada”, contó. “En la oscuridad imagino el terror que pudo haber sentido. Es algo insoportable, pero esos pensamientos no se van. Y no voy a esconderme”.

Finalmente, lanzó un mensaje directo: “Tiene que volver a casa”.

Traducción de Leticia Zampedri