Se ha detectado una mosca parásita que se alimenta de tejidos humanos y deposita sus huevos en heridas abiertas a tan solo 140 km de la frontera con EE. UU.

Según los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.), las moscas del gusano barrenador o bichera también depositan sus huevos, de los que nacen gusanos y larvas, alrededor de la nariz, los ojos, las orejas y la boca de los seres humanos y el ganado.

Sid Miller, comisionado de agricultura del estado de Texas, declaró que el descubrimiento de las moscas en el estado mexicano de Nuevo León representa una “amenaza directa e inminente” para su propio estado.

“El gusano barrenador no es un problema lejano”, dijo la semana pasada, y continuó: “Es una amenaza directa e inminente para Texas, y la estamos tratando como tal”.

“Esta es una situación de alto riesgo para nuestros granjeros, nuestra industria ganadera y nuestro suministro de alimentos, y estamos actuando con decisión para adelantarnos a los acontecimientos”, añadió.

open image in gallery Las moscas del gusano barrenador o bichera se alimentan de tejido humano tras eclosionar alrededor de heridas abiertas y orificios corporales ( John Kucharski/USDA )

Miller continuó diciendo que el USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) ha comenzado a tomar medidas para responder, pero que los esfuerzos para contener la propagación de las moscas parásitas no han tenido éxito “hasta la fecha”.

“Revisen a sus animales. Conozcan las señales. Si ven algo inusual, repórtenlo de inmediato. No hay margen de demora cuando se trata del gusano barrenador”, les dijo a los productores.

Miller añadió: “La detección temprana marca la diferencia entre la contención y una crisis en toda regla que podría devastar los rebaños y los medios de subsistencia”.

La mosca del gusano barrenador se encuentra generalmente en Sudamérica y partes del Caribe.

Sin embargo, desde 2023, las moscas parásitas se han desplazado más al norte, extendiéndose por todos los países de Centroamérica y llegando a México.

Según los CDC, las infestaciones, que incluyen la presencia de larvas en o dentro del cuerpo, no ocurren con regularidad en EE. UU.

No obstante, la agencia señala que ocasionalmente se han registrado infestaciones entre viajeros que regresan de países donde abunda la bichera.

open image in gallery Según los CDC, las moscas del gusano barrenador pueden poner hasta 3.000 huevos a lo largo de su vida ( CDC )

Las infestaciones pueden provocar infecciones graves, que pueden ser mortales.

Las moscas hembra se sienten atraídas por el olor de las heridas abiertas y las aberturas corporales, incluso por las tan pequeñas como la picadura de una garrapata. Pueden depositar entre 200 y 300 huevos alrededor de una sola abertura corporal.

Durante su ciclo de vida, que oscila entre los 10 y los 30 días, una mosca hembra puede poner hasta 3.000 huevos.

Una vez eclosionadas, las larvas se alimentan de carne durante unos siete días antes de caer al suelo. Luego, se entierran y posteriormente emergen como moscas adultas.

Los CDC recomiendan a cualquier persona que vea o sienta larvas alrededor de una herida que se comunique con su médico. Cada larva deberá ser extraída por un profesional médico, en algunos casos incluso mediante cirugía.

Para combatir la propagación del gusano barrenador, el USDA está invirtiendo en tecnología para reforzar la producción de moscas estériles, según la página web de la agencia.

Los equipos de vigilancia a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México también trabajan para atrapar las moscas y contener la propagación del gusano barrenador.

El USDA ha declarado que estos parásitos fueron erradicados de EE. UU. hace décadas y que no hay indicios de que hayan regresado al país.

Traducción de Sara Pignatiello