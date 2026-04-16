Investigan amenaza de bomba en la casa del hermano del papa León en Chicago

La policía de Illinois investiga una amenaza de bomba en la vivienda del hermano del papa León XIV.

El Departamento de Policía de New Lenox informó que los agentes acudieron al domicilio el viernes alrededor de las 18:30, tras recibir un aviso sobre un posible artefacto explosivo. La localidad, ubicada al suroeste de Chicago, fue acordonada mientras se desarrollaba el operativo.

Según NBC 5, se pidió a los vecinos evacuar sus viviendas durante la inspección.

El hermano del pontífice, John Prevost, reside en esa zona.

Finalmente, tras registrar el área, las autoridades concluyeron que no existía una amenaza real: no encontraron explosivos ni otros dispositivos peligrosos en la propiedad.

Amenazaron con una bomba la casa de John Prevost, hermano del papa León XIV, en los suburbios de Chicago ( Reuters )

Según el comunicado, la Oficina del Sheriff del condado de Will desplegó perros detectores de explosivos para colaborar en la inspección del lugar.

La amenaza se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, a raíz de las críticas del pontífice a la guerra en Irán.

El jueves, Trump dijo a periodistas que le “cae bien” uno de los hermanos del Papa, a quien describió como “MAGA de pies a cabeza”. Aseguró además que no está enfrentado con el líder de la Iglesia católica. “Tengo que hacer lo correcto y el Papa tiene que entenderlo. No tengo nada en contra de él. Me cae bien su hermano”, afirmó. Luego añadió: “El Papa dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que no puede”.

Sin embargo, el pontífice no ha hecho tal afirmación. Lo que sí ha hecho es criticar a los países que impulsan conflictos armados, incluidos Estados Unidos y su papel en la guerra con Irán.

El papa León XIV también cuestionó indirectamente declaraciones recientes del Gobierno, como la publicación de Trump en Truth Social en la que amenazaba con destruir la civilización iraní, y el llamado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a rezar por la derrota de los enemigos.

La relación se tensó aún más después de que Trump compartiera una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía como una figura similar a Cristo, lo que provocó críticas y llevó a que la publicación fuera retirada.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance, convertido recientemente al catolicismo, también cuestionó al Papa y puso en duda su interpretación de la doctrina.

Trump incluso llegó a afirmar que no es “fan” del pontífice y lo acusó de ser indulgente con el crimen. “No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear”, declaró, insistiendo en su postura sobre Irán.

Aun así, el Papa restó importancia a las críticas. “No le tengo miedo al Gobierno de Trump ni a proclamar el mensaje del Evangelio”, dijo esta semana. Y agregó: “No somos políticos ni abordamos la política exterior desde la misma perspectiva. Pero sí creemos en el mensaje del Evangelio como camino de paz”.

Traducción de Leticia Zampedri