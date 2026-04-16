¿Tener más reses podría bajar el precio récord de la carne? Los ganaderos dicen que no es tan fácil

Nunca había sido tan caro para los estadounidenses comprar un bistec o una hamburguesa, pero reducir esos costos requiere que ganaderos como Stephanie Hatzenbuhler críen más reses, y eso no es una petición fácil.

Por una serie de razones, Hatzenbuhler y otros ganaderos de todo el país se muestran reacios a aumentar el rebaño nacional —que ahora es el más pequeño en más de 75 años— y, hasta que lo hagan, la demanda superará a la oferta y es probable que los precios de la carne de res se mantengan altos.

Aumentar el número de reses tiene sentido para algunos ganaderos, pero otros están teniendo problemas para mantenerse a flote con el ganado que ya tienen, señaló Hatzenbuhler.

“Hay tiempos buenos y tiempos malos”, comentó. “Es una combinación de ambos”.

¿Por qué es tan pequeño el hato de res?

Hatzenbuhler tomará sus decisiones a medida que las vacas den a luz a unos 700 terneros esta primavera en el rancho Diamond J Angus de su familia, en más de 809 hectárea (2.000 acres) azotados por el viento cerca de Mandan, Dakota del Norte. ¿Opta por aumentar su rebaño o compensa las nuevas incorporaciones vendiendo un número equivalente de reses para el sacrificio?

El tamaño del hato nacional no es el único factor que determina cuánto cuesta la carne de res en el supermercado. Aun así, la disminución del número de cabezas es una razón clave por la que el precio promedio de toda la carne molida de res cruda en Estados Unidos fue de 6,86 dólares por libra (453 gramos) en marzo, apenas 3 centavos por debajo del récord establecido en febrero, según estadísticas federales. Ese precio de marzo es casi un 48% más alto que en marzo de 2021.

El hato de ganado bovino de Estados Unidos alcanzó un máximo de 132 millones de cabezas en 1975, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y esa cifra ha caído gradualmente hasta 86 millones este año.

Gracias a cambios en la genética del ganado y en las técnicas de alimentación, los ganaderos ahora producen mucha más carne por cada animal, de modo que, pese a un hato mucho más pequeño, la producción de carne de res del país alcanzó un récord de 28.400 millones de libras en 2022, indicó Tim Petry, especialista en comercialización de ganado de la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Para 2026 se esperan unas 26.000 millones de libras de carne de res.

En 2025 se exportaron a otros países unas 2.500 millones de libras de carne de res, y la oferta limitada que queda, junto con la alta demanda, ha provocado precios récord.

Los ganaderos reconocen los precios más altos, pero enfrentan numerosos desafíos que juegan en contra de aumentar sus ejemplares, especialmente la sequía.

La sequía limita la tierra para el pastoreo

Las condiciones secas han persistido en gran parte de las zonas ganaderas, y alrededor del 63% del hato de ganado bovino de Estados Unidos se encuentra en áreas con sequía, según el USDA. Algunas zonas también han registrado enormes incendios forestales que no dejaron pasto para el pastoreo.

“Necesitas lluvia. Necesitas pasto para mantener a las vacas, porque están en los pastos durante más de la mitad del año, y ése ha sido el dilema: tuvimos una liquidación forzada de vacas”, explicó Petry.

En esta época del año, a medida que nacen los terneros, los ganaderos deciden si retienen a las vacas jóvenes llamadas novillas y a los terneros para formar hatos de cría, y un factor importante son las condiciones de los pastizales, señaló Bernt Nelson, economista de la Federación Estadounidense de la Oficina Agrícola.

El alimento es el mayor costo para los ganaderos y, debido a la sequía en lugares como Texas y Oklahoma, han tenido que transportar suministros en camiones desde otras zonas. Esos costos adicionales dificultan aumentar el número de ejemplares.

“Cuando estas condiciones de pastos se deterioran y el agua se convierte en un problema, algunos de estos estados tienen que llegar al punto de transportar heno, transportar agua desde otras regiones del país que tienen pasto y acceso fácil al agua, y eso añade un costo significativo a las operaciones”, afirmó Nelson.

Incluso si los ganaderos optaran por criar más reses, un ternero tarda de 15 a 24 meses en madurar antes de poder ser sacrificado.

El papel de los procesadores de carne en los precios de la ternera

Los ganaderos suelen culpar a los sistemas concentrados de procesamiento de carne —impulsados principalmente por cuatro empresas— por los altos precios de la carne de res, pero el panorama es complicado.

En un comunicado y actualizaciones de mercado, el Meat Institute, un grupo comercial de procesadores de carne, señaló que quienes fijan los precios para los consumidores son los minoristas y las empresas de servicios de alimentos, no las empacadoras. Y la organización sostuvo que los productores de ganado estaban “obteniendo ganancias récord” mientras que las empacadoras estaban perdiendo dinero.

El Meat Institute también argumentó que el índice de concentración no ha “cambiado de manera apreciable” en los últimos 30 años.

“El relato sobre la concentración de la industria de la carne de res implica que la consolidación en el sector de empacado de carne de res continúa y que el poder de mercado se está concentrando cada vez más. Ese no es el caso”, indicó el grupo.

John Robinson, portavoz de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res, dijo que ve muchas razones para los precios altos y que, en algunos casos, los procesadores de carne son responsables, pero que “es mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a reconocer”.

Una plaga obliga a cerrar la frontera

Otro factor que impulsa los precios altos es el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México a las importaciones de ganado para frenar la propagación de un parásito que devora carne llamado gusano barrenador. Los cierres, que comenzaron a finales de 2024, han impedido que alrededor de 1 millón de reses sean transportadas desde México hacia Estados Unidos, dijo Warren Rusche, especialista de extensión en corrales de engorde de la Universidad Estatal de Dakota del Sur.

El cierre fronterizo afecta particularmente a los corrales de engorde y a los ganaderos que pastorean ganado en las llanuras del sur.

El presidente Donald Trump ha pedido aumentar las importaciones de carne de res desde Argentina, pero la cuota ampliada del país sería apenas un porcentaje diminuto de la producción de carne de res de Estados Unidos, señaló Rusche.

¿Los ganaderos se están enriqueciendo?

Hatzenbuhler, la ganadera de Dakota del Norte, no se está enriqueciendo, pero sostuvo que para los ganaderos que son dueños de su tierra y su equipo, es un buen momento para criar ganado. No lo es tanto para quienes buscan entrar al negocio, dado el alto costo de todo, desde el equipo hasta el fertilizante, y la dificultad para encontrar trabajadores.

“Si eres un joven y quieres entrar, probablemente no sea el momento, pero si ya estás más o menos establecido y llevas un tiempo haciendo esto, te va bien”, expresó.

El ganadero de California Mike Williams dijo que no desalentaría a alguien de dedicarse a la ganadería, pero les advertiría: “no se endeuden demasiado”.

“Yo diría que por fin quizá estamos obteniendo un precio justo”, manifestó Williams. “Creo que la gente está empezando a darse cuenta del valor de la carne de res, y están descubriendo que están dispuestos a pagar quizá un poco más de lo que pagaban en el pasado por la calidad del producto que están recibiendo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.