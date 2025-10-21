Ganaderos de EEUU se oponen al plan de Trump para importar más carne argentina

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para reducir los precios récord de la carne de res mediante la importación de más carne argentina enfrenta una fuerte oposición por parte de los ganaderos de Estados Unidos, quienes disfrutan de unos años inusualmente rentables, así como el escepticismo de expertos para quienes no es probable que la medida del presidente provoque una bajada de precios en las tiendas de comestibles.

La Asociación Nacional de Ganaderos, junto con el Fondo de Acción Legal de Ganaderos y Agricultores Unidos de Estados Unidos y otros grupos agrícolas, que suelen ser algunos de los mayores partidarios del presidente, criticaron la idea de Trump debido a lo que podría causarles a los ganaderos y operadores de corrales de engorde estadounidenses. Y los economistas agrícolas dicen que la carne de res argentina representa una porción tan pequeña de las importaciones de ese alimento —apenas cerca del 2%— que incluso duplicar esa cifra no cambiaría mucho los precios.

El ganadero de Dakota del Sur, Brett Kenzy, dijo que quiere que los consumidores estadounidenses determinen si la carne de res es demasiado cara, no el gobierno. Y hasta ahora hay pocas señales de que los consumidores sustituyan ese alimento con el pollo u otras proteínas en sus listas de compras, a pesar de que el precio promedio de una libra de carne molida alcanzó su punto más alto en 6,32 dólares en el informe más reciente, antes de que comenzara el cierre del gobierno.

“Me encanta la retórica de ‘Hagamos grande a Estados Unidos otra vez’. Me encanta la retórica de ‘Estados Unidos Primero’”, expresó. “Pero para mí, esto se parece mucho a las políticas fallidas del pasado: la obtención de bienes globales baratos a través del libre comercio”.

Varios factores han hecho que los precios de la carne de res se disparen, comenzando con una demanda continua y fuerte combinada con el menor número de cabezas de ganado en Estados Unidos desde 1961. En parte, esa pequeña cifra se debe a años de sequía y a los bajos precios del ganado.

Las importaciones de carne de res también han disminuido en general debido a los aranceles del 50% que Trump cargó a Brasil, un gran exportador de carne de res, y a los límites impuestos a México, donde el país combate una plaga de gusanos carnívoros.

El economista agrícola de la Universidad Estatal de Kansas, Glynn Tonsor, dijo que Argentina no puede producir suficiente carne para compensar esas otras pérdidas de importaciones.

Hasta julio, Estados Unidos había importado 32,8 millones de kilogramos (72,5 millones de libras) de carne argentina mientras produce más de 6.800 millones de kilogramos (15.000 millones de libras) de ese alimento. Gran parte de lo que se importa son cortes de carne magra que los empacadores de carne mezclan con carne más grasosa producida en Estados Unidos para producir las variedades de carne molida que los consumidores estadounidenses desean, por lo que cualquier cambio en las importaciones afectaría principalmente a las hamburguesas. Los precios de los bistecs, que promediaban 12,22 dólares por libra, probablemente no cambiarían mucho.

La idea provoca incertidumbre entre los ganaderos estadounidenses

Aun si el aumento de las importaciones argentinas no reduce los precios, la idea les provoca incertidumbre a los ganaderos, lo que los hace menos propensos a invertir en la cría de ganado.

“Siempre tendremos incertidumbre en el mundo. Pero cuanto más incierto es algo, menos probable es que la mayoría ponga dinero en juego”, comentó Tonsor.

A los productores de ganado argentinos como Augusto Wallace les entusiasma la perspectiva de vender más carne de res a Estados Unidos porque “siempre, cuando viene un comprador más, es beneficiario (sic) para todos, para todos los productores”.

Pero los economistas advierten que exportar demasiada carne de res podría ser contraproducente para Argentina porque eso aumentaría los precios para los consumidores locales.

Los ganaderos estadounidenses dicen que la idea de aumentar las importaciones argentinas va en contra del propósito declarado de los aranceles de Trump de fomentar una mayor producción nacional y ayudar a los ganaderos estadounidenses a competir.

“Es una contradicción de lo que creíamos que era su nuevo curso de acción. Pensamos que estaba en el camino correcto”, dijo el presidente de R-CALF, Bill Bullard, quien esperaba que las políticas de Trump desalentaran las importaciones y alentaran a los ganaderos a aumentar el número de cabezas de ganado que poseen.

El economista de ganado de Texas A&M, David Anderson, dijo: “los ganaderos finalmente están obteniendo precios que compensarán algunos años realmente malos en el pasado con la sequía, los bajos precios y los altos costos. Finalmente obtenemos algunos buenos precios. Y comenzamos a hablar de la política gubernamental para bajar los precios”.

Bryant Kagay, copropietario de Kagay Farms en Amity, Missouri, dijo que, en su opinión, el plan perjudicaría a los ganaderos. Los precios del ganado, que habían promediado alrededor de 3.000 dólares por un animal de unos 500 kilogramos (1.250 libras), cayeron más de 100 dólares inmediatamente después de que Trump mencionara la semana pasada la idea de intervenir en los precios de la carne, aunque se han recuperado un poco desde entonces.

Los ganaderos esperan que Trump cambie de opinión

Aunque Kagay votó por Trump en la última elección, le preocupa que la guerra comercial perjudique a los agricultores y ganaderos al aumentar los costos y costarles mercados importantes como China.

“Sigo viendo cosas que realmente no creo que favorezcan los intereses de nuestro país y del ciudadano promedio”, dijo Kagay. “Creo que espero que él comience a ver eso y deje de preocuparse por castigar a los oponentes y ganar cualquier batalla en la que esté involucrado, y luego trate de hacer lo mejor para todos”.

Los ganaderos esperan que Trump reconsidere este plan. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo el martes en CNBC que el gobierno mantiene su compromiso de ayudar a los ganaderos a prosperar, al tiempo que intenta reducir los precios para los consumidores. Prometió más detalles pronto sobre el plan de Argentina y un mayor esfuerzo para revitalizar la producción de carne de res en Estados Unidos abriendo más tierras y nuevas plantas de procesamiento mientras se logran acuerdos comerciales para nuevos mercados. La administración quiere que los ganaderos críen más ganado y produzcan más carne de res.

“Una mayor oferta, incluso alineada con una mayor demanda, permitirá que esos precios bajen, pero también permitirá tener una industria vital para que estos ganaderos puedan sobrevivir, que es lo que tenemos que hacer”, dijo Rollins.

El senador republicano de Dakota del Norte, John Hoeven, dijo el martes que, después de hablar con Trump y otros miembros de la administración, esperaba ver más detalles sobre la política.

“Es muy importante que apoyemos a nuestros ganaderos”, dijo Hoeven.

El ganadero Cory Eich, que vive cerca de Epiphany, Dakota del Sur, dijo que no considera la idea de Argentina como una amenaza seria a largo plazo y duda que los ganaderos hagan cambios en su operación a la luz de las noticias.

“Nadie está contento con eso, pongámoslo de esa manera”, dijo Eich. “En mi opinión personal, pensé que era una especie de artimaña cuando lo mencionó. Es decir, viene de Trump, así que hay que tomarlo con cautela”.

Funk informó desde Omaha, Nebraska. El videógrafo de The Associated Press, Cristian Kovadloff, contribuyó desde Coronel Brandsen, Argentina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.