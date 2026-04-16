Nueva York pierde $73,5 millones en fondos federales por licencias de conducir ilegales

Nueva York perderá más de 73,5 millones de dólares en fondos federales porque el Departamento de Transporte dijo el jueves que ese estado se ha negado a revocar casi 33.000 licencias comerciales de conducir para inmigrantes consideradas dudosas desde que se detectaron problemas en una auditoría realizada el año pasado.

El departamento indicó que más de la mitad de las 200 licencias revisadas en la auditoría presentaban problemas importantes, como seguir siendo válidas mucho tiempo después de que venciera la autorización del titular para permanecer en el país. Por ello, se ordenó que el estado revisara todas las licencias de este tipo y revocar las ilegales.

El gobierno federal ha revisado registros relacionados con estas licencias comerciales de conducir para no domiciliados en todos los estados desde que el secretario de Transporte, Sean Duffy, puso el foco en este asunto tras un accidente ocurrido en agosto en Florida que dejó tres muertos. La mayoría de los estados han cumplido o están en negociaciones con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, pero California ha perdido 200 millones de dólares. A varios otros estados —entre ellos, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte— se les ha advertido que corren el riesgo de perder parte de la financiación.

“Le prometí al pueblo estadounidense que haría rendir cuentas a cualquier líder estatal que no los mantenga a salvo de conductores extranjeros no evaluados y no calificados. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, afirmó Duffy.

Duffy ha señalado que los inmigrantes representan alrededor del 20% de todos los camioneros a nivel nacional, pero estas licencias para no domiciliados que pueden recibir los inmigrantes solo constituyen cerca del 5% de todas las licencias comerciales de conducir, equivalentes a unos 200.000 conductores. Nueva York emitió 32.606 de ellas.

Autoridades de Nueva York han defendido sus prácticas de otorgamiento de licencias y han dicho que cumplen la ley federal, y que auditorías realizadas durante el primer gobierno de Trump respaldaron eso. Esta medida relacionada con las licencias para inmigrantes es la más reciente de una serie de disputas entre el gobierno federal y autoridades de Nueva York y Nueva Jersey por la financiación del transporte. Duffy congeló en agosto 18.000 millones de dólares en fondos para una ampliación del metro y un túnel bajo el río Hudson. También ha amenazado con retirar fondos federales a Nueva York si no abandona una tarifa por congestión en la ciudad de Nueva York y si no se aborda la delincuencia en el sistema de metro.

El portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, Sean Butler, dijo que la medida relacionada con las licencias comerciales de conducir parece formar parte de un amplio esfuerzo para atacar a los estados gobernados por demócratas.

“Esto prolonga un patrón de un año en el que el secretario Duffy amenaza con retener dinero que mantiene seguras nuestras carreteras, el metro y otra infraestructura para los neoyorquinos. Vamos a contraatacar y, una vez más, vamos a ganar”, sostuvo Butler.

Grupos de la industria del transporte por camión han elogiado los esfuerzos del Departamento de Transporte para sacar de las carreteras a conductores no calificados, tomar medidas contra escuelas cuestionables de conducción de camiones y perseguir a empresas de transporte que violan las normas y que luego simplemente cambian de nombre y siguen operando. La industria afirmó que, con demasiada frecuencia, se ha permitido que conductores no calificados que no deberían tener licencia o que no pueden hablar inglés se pongan al volante de un camión de 39.916 kilogramos (80.000 libras).

Pero grupos de inmigrantes dicen que ahora algunos conductores están siendo señalados de manera injusta. La atención se ha centrado en camioneros sijs porque el conductor del accidente de Florida y el conductor de otro accidente mortal en California, ocurrido en octubre, pertenecen a ese grupo religioso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.