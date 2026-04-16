Trump nomina a Erica Schwartz como directora de los CDC

El presidente Donald Trump nominó el jueves a Erica Schwartz, exsubdirectora general de Salud Pública, para ser la próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

En una publicación en redes sociales, Trump describió a Schwartz como “increíblemente talentosa” y manifestó: "¡Es una ESTRELLA!"

Los CDC, con sede en Atlanta y encargados de proteger a los estadounidenses de amenazas prevenibles para la salud, han estado sumidos en una enorme turbulencia desde que Trump regresó al cargo hace más de un año, con una sucesión de líderes en su mayoría temporales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.