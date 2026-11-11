Desvelan patrón de conversación oculto que podría aumentar probabilidades de éxito en una primera cita

El secreto para tener una buena conversación reside en un patrón matemático llamado “ruido rosa”, según un nuevo estudio que podría ayudar a determinar qué hace que una primera cita sea exitosa.

Si bien los temas de conversación, las ideas y las palabras son importantes a la hora de crear un vínculo de cercanía, las investigaciones demuestran que la forma en que fluyen las conversaciones y cambian de un momento a otro también desempeña un papel significativo.

Cuando dos personas discuten sobre opiniones perfectamente coincidentes, la conversación puede volverse aburrida. Pero cuando hay más ruido rosa, puede ser más amena.

El ruido rosa capta las fluctuaciones en los patrones del habla, como las variaciones en la elección de palabras durante una conversación. Se refiere a cómo los oradores logran alternar entre mantenerse en la misma sintonía e introducir nuevas ideas, sin volverse demasiado predecibles ni perder el hilo de las ideas de los demás.

“Los hablantes permanecen alineados durante un tiempo, divergen cuando uno introduce algo nuevo y luego se realinean cuando el otro lo retoma y lo desarrolla aún más”, explican los investigadores sobre el ruido rosa en el estudio más reciente.

El ruido rosa puede hacer que las conversaciones sean más placenteras ( Getty/iStock )

Los investigadores entrenaron un modelo de inteligencia artificial para analizar miles de conversaciones reales entre dos personas, incluyendo casi 1.600 videollamadas entre desconocidos, chats de citas rápidas, pódcasts con dos coanfitriones y conversaciones entre amigos.

La IA analizó las transcripciones de las conversaciones para detectar patrones de ruido rosa. En concreto, midió la similitud entre las intervenciones de una persona y las de la otra. Los expertos evaluaron cómo variaba esta similitud a lo largo de cada conversación. Posteriormente, analizaron si la intensidad del ruido rosa estaba relacionada con el grado de disfrute de las conversaciones y la conexión que sentían las personas entre sí.

El estudio reveló que las parejas que participaron en citas rápidas y que mostraron interés en volver a verse parecían exhibir patrones de ruido rosa más fuertes que aquellas que no coincidieron.

Los investigadores también instaron a la IA Claude de Anthropic a producir guiones de conversación tanto agradables como desagradables. Descubrieron que los guiones agradables contenían más ruido rosa, probablemente debido a que el modelo procesaba textos escritos por humanos.

En general, la nueva investigación sugiere que el ruido rosa es un ingrediente clave para una buena conversación. Sin embargo, los científicos advierten que el estudio es limitado, ya que es observacional y no demuestra que el ruido rosa siempre conduzca a mejores conversaciones.

Según afirman, una mayor indagación sobre el papel del ruido rosa en las conversaciones podría “permitir el desarrollo de agentes de conversación artificiales más parecidos a los humanos”.

Traducción de Sara Pignatiello