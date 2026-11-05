Según una nueva investigación, un influyente rey británico de la Edad de Hierro podría haber sido en realidad una reina.

Verica fue gobernante de la tribu de los atrebates, cuyo territorio abarcaba gran parte de las actuales regiones de Hampshire y Sussex Occidental, Reino Unido, antes de que fuera derrocade del poder en el año 40 d. C. y huyera al encuentro del emperador Claudio en Roma, donde desempeñó un papel central en la invasión romana de Britania en el año 43 d. C.

Según el historiador romano Casio Dio, la invasión de Britania solo se produjo porque Verica persuadió a Claudio para que cruzara el Canal de la Mancha. El autor describe a Claudio como un hombre de carácter débil e ineficaz, cuyas decisiones políticas estaban dictadas por mujeres y esclavos liberados.

Miles Russell, director de trabajos de campo arqueológicos en la Universidad de Bournemouth, quien dirigió la investigación que se incluye en un nuevo libro, Caratacus: Great King Of Britain (Carataco: el gran rey de Gran Bretaña), dijo: “Se asume que Verica era hombre debido a la mentalidad patriarcal de los historiadores clásicos del siglo XIX”.

Sin embargo, el nombre de Verica y su representación en una moneda de la época como una “figura esbelta, femenina y con el pecho descubierto montada a caballo” indican que se trataba de una mujer.

“Verica no solo fue fundamental para la relación especial entre Britania y Roma a principios del siglo I d. C., sino que además era indiscutiblemente mujer”, declaró Russell.

open image in gallery Una representación artística de Verica como ‘rex’: una reina de la Edad del Hierro o una “mujer rey” ( Universidad de Bournemouth )

El arqueólogo explicó que una pista clave para determinar el género de Verica era que el nombre terminaba con la letra “a”, algo común en los nombres femeninos de la época, como Cartimandua de los Brigantes (en la región de Yorkshire) y Boudica de los Iceni (en Norfolk).

Continuó: “La gente también da por sentado que era un hombre debido al término “rex” en las monedas, pero rex es un título que no especifica el género; Roma reconocía tanto a reyes como a reinas, siendo Cleopatra de Egipto la más famosa”.

“El uso del título latino rex en las monedas demuestra que Verica gobernaba con la plena autorización del emperador”, agregó.

Russell afirmó que su teoría se veía reforzada por las imágenes utilizadas en las monedas de la época, y explicó: “Mientras que otros líderes británicos de la Edad del Hierro que acuñaban monedas retratan a guerreros claramente masculinos, Verica es representada como una figura esbelta, femenina y con el pecho descubierto, montada a caballo”.

open image in gallery Una moneda de plata de Verica en la que aparece una guerrera desnuda a caballo con una lanza ( Universidad de Bournemouth )

Prosiguió: “La historia de que Claudio se comprometió con algo solo porque una mujer se lo ordenó, encaja con el estereotipo de este emperador como sumiso y dominado por el sexo opuesto. En efecto, Dio estaba diciendo que la campaña se había emprendido únicamente debido a los susurros de una femme fatale bárbara”.

“Pero el papel de Verica fue bastante más fundamental para la expedición británica. Contar con ella garantizó el éxito del proyecto, ya que proporcionó información táctica y apoyo sobre el terreno”, aclaró.

“La invasión fue el gran triunfo de Claudio, y era la única oportunidad que tenía para demostrar que era un líder militar exitoso. Verica proporcionó la excusa para el cambio de régimen, y el emperador la aprovechó”, contó.

Russell afirmó que Verica había sido una figura política importante de la época, cuya historia había sido en gran medida ignorada.

Añadió: “Debemos tomar las pruebas arqueológicas al pie de la letra y recordar a Verica como una reina y una de las primeras y más importantes líderes femeninas británicas”.

“Si no la hubieran depuesto y no hubiera pedido a Claudio apoyo militar, Roma quizás nunca habría invadido Britania”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello