Nile Rodgers, cofundador de Chic, recordó cómo abandonó el estudio de grabación del emblemático álbum Like a Virgin, de Madonna, después de una acalorada discusión por la manera en que la cantante trató a un asistente.

El guitarrista de 74 años reconoció que trabajar con Madonna no siempre fue sencillo durante la grabación del exitoso disco de 1984.

Durante una entrevista en el pódcast Table 4 de Ruthie, le preguntaron si solía discutir con la estrella del pop. Su respuesta fue contundente: “Sí, todo el tiempo”.

Rodgers recordó entonces uno de los desacuerdos que más le quedaron grabados.

“Mi discusión favorita con Madonna fue esta. En el estudio de grabación, todos me trataban como si fuera el jefe porque yo pasaba de un disco a otro. Pero esta vez estábamos trabajando en su álbum y era ella quien pagaba”, explicó.

“Entonces, uno de los muchachos, que era asistente, se levantó para ir al baño y ella preguntó: ‘¿Adónde va? ¿Por qué se está yendo del estudio?’. Yo le dije: ‘Madonna, solo va al baño’”.

“Y ella respondió: ‘Bueno, no me pidió permiso. Si alguien quiere ir al baño, primero tiene que preguntarme’”, relató.

open image in gallery Rodgers ha trabajado con algunas de las figuras más importantes de la historia de la música ( Getty )

La respuesta de Madonna dejó atónito a Rodgers, quien decidió que había llegado a su límite.

“Le dije: ‘¿Sabes qué, Madonna? Renuncio. No puedes tratar así a las personas. Todos los que están aquí trabajan para ti, se preocupan por ti y no merecen que los trates de esa manera’”, recordó.

Convencido de que su participación en el proyecto había terminado, el productor salió del estudio y se dirigió al ascensor. Sin embargo, Madonna no tardó en seguirlo.

“Salí del estudio y me quedé esperando el ascensor. Entonces ella abrió la puerta y me preguntó: ‘Nile, ¿eso significa que ya no me quieres?’”, relató.

“Me eché a reír y regresé al estudio. Terminamos el álbum y acabó convirtiéndose en el disco más exitoso del año”, añadió.

A pesar de sus frecuentes desacuerdos, Rodgers aseguró que siente una profunda admiración por Madonna e incluso la describió como la artista más enfocada con la que ha trabajado.

“Cuando trabajé con ella, apenas estaba comenzando su carrera, pero tenía más claros sus objetivos que cualquier otro artista con el que haya colaborado”, afirmó.

open image in gallery El álbum más reciente de Madonna, ‘Confessions II’, se lanzó a principios de este año ( Warner Music )

“Cuando la gente intenta que hable mal de Madonna, les digo: ‘¿En serio? ¿Me están tomando el pelo?’. No importa cómo se comporte ahora con otras personas, ella nunca me dijo: ‘Bueno, Nile, se acabó’. Y si lo hiciera, yo le respondería: ‘Está bien, Madonna, volvamos a intentarlo’. Y lo intentaría de nuevo”.

Rodgers añadió que Madonna nunca cuestionó sus decisiones musicales en el estudio y que estaba completamente comprometida con lograr el mejor resultado posible en cada canción.

“Si le pidiera 50 veces que volviera a grabar una canción, lo haría sin cuestionarme jamás. Lo único que quería era que todos supieran que ella estaba al mando, porque yo era quien dirigía las sesiones”, explicó.

El pódcast Ruthie’s Table 4 está disponible en las principales plataformas de audio.

Traducción de Leticia Zampedri