La aplicación de citas Bumble dejará atrás el clásico gesto de deslizar perfiles y apostará por un sistema de emparejamiento basado en inteligencia artificial, lo que reducirá todavía más la intervención directa de los usuarios en la búsqueda de pareja.

La directora ejecutiva de la compañía, Whitney Wolfe Herd, confirmó el miércoles a Axios que el cambio formará parte de un relanzamiento previsto para finales de este año.

“Vamos a despedirnos del gesto de deslizar y dar paso a algo que, sinceramente, creo que será revolucionario para esta industria”, afirmó Wolfe Herd.

Actualmente, Bumble es la segunda aplicación de citas más utilizada del mundo, detrás de Tinder, que popularizó el sistema de deslizar perfiles hacia un lado u otro. Sin embargo, otras plataformas importantes, como Hinge, ya funcionan sin ese mecanismo.

Según Wolfe Herd, muchos usuarios muestran señales de cansancio frente al modelo actual de las aplicaciones de citas.

“La gente se siente agotada y frustrada. Sienten que pasar el dedo por la pantalla terminó deteriorando su vida amorosa”, explicó.

Bumble anunció que una renovación prevista para finales de año eliminará el gesto de deslizar perfiles e incorporará funciones de emparejamiento asistidas por inteligencia artificial ( AFP/Getty )

La nueva versión de Bumble comenzará a probarse en un número limitado de mercados durante el cuarto trimestre del año, aunque la compañía todavía no precisó cuándo estará disponible para el resto de los usuarios.

Por ahora, tampoco está claro en qué se diferenciará exactamente la inteligencia artificial de Bumble respecto de los algoritmos que ya utilizan otras aplicaciones de citas. Sin embargo, en marzo la empresa anunció su entrada en el terreno de la IA generativa con una nueva herramienta llamada Bee.

Según explicó la compañía, Bee funcionará como una especie de asistente personal para ayudar a los usuarios a encontrar pareja, informó TechCrunch.

Además, Whitney Wolfe Herd adelantó algunos cambios sobre la forma en que las personas interactuarán dentro de la plataforma una vez desaparezca el sistema de deslizar perfiles.

“Vamos a incorporar formas más dinámicas para que las personas muestren interés en tu historia y no solo en tu perfil, con el objetivo de generar interacciones más naturales, conversaciones más fluidas y conexiones reales”, explicó.

La ejecutiva también aseguró que Bumble intentará evitar que los usuarios queden atrapados en conversaciones sin rumbo.

“Queremos adoptar un enfoque mucho más intencional para ayudar a las personas a desconectarse de esas zonas de chat muertas”, señaló.

Y los cambios no terminarán ahí, ya que Bumble también dejará de exigir que las mujeres den el primer paso en las conversaciones, una de las funciones más características de la aplicación desde su lanzamiento.

“No vamos a obligar a un género a iniciar la conversación antes que el otro”, afirmó Wolfe Herd, aunque aclaró que la plataforma mantendrá “la esencia” de su propuesta original, enfocada en dar más protagonismo a las mujeres.

La renovación llega en un momento complicado para la empresa, que acumula varios trimestres de resultados débiles y una fuerte caída en su base de usuarios pagos. Solo en el primer trimestre de 2026, la cantidad de suscriptores descendió cerca de un 21 %, al pasar de cuatro millones a 3,2 millones.

Durante una reciente presentación de resultados financieros, Wolfe Herd sostuvo que esa caída respondió a una estrategia deliberada.

“En los últimos trimestres, Bumble atravesó una transformación profunda”, explicó. “Reestructuramos nuestra comunidad de forma intencional para priorizar la calidad sobre la cantidad y enfocarnos en usuarios realmente comprometidos, una decisión que redujo nuestra escala, pero mejoró considerablemente la salud de nuestro ecosistema”.

A pesar del descenso en usuarios, Bumble reportó ganancias superiores a las esperadas durante el último trimestre. Aunque la cantidad total de suscriptores pagos disminuyó, el ingreso promedio por usuario aumentó un 7,9 % y alcanzó los 22,20 dólares.

Traducción de Leticia Zampedri