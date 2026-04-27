Estamos hablando menos que hace una década, y la tecnología no tiene toda la culpa

No eres solo tú. Todos estamos hablando menos que hace una década.

Según investigadores de la Universidad de Arizona y la Universidad de Misuri-Kansas City, la cantidad de palabras que decimos en voz alta a otras personas disminuyó casi un 28 % entre 2005 y 2019. Actualmente, decimos alrededor de 300 palabras menos al día, lo que tiene consecuencias para nuestro bienestar.

Los teléfonos inteligentes y las redes sociales tienen parte de la culpa, y algunas conversaciones orales pueden haberse digitalizado, tal vez mediante chatbots de inteligencia artificial; pero este declive también se ha observado entre los adultos mayores con menos conocimientos tecnológicos.

Eso apunta a un cambio más amplio en nuestra forma de vida, dijo Matthias Mehl, profesor de psicología de la Universidad de Arizona, en un comunicado.

“Hemos perdido muchas conversaciones pequeñas e informales: pedir ayuda a un cajero, pedir indicaciones a un desconocido, charlar con un vecino”, comentó.

open image in gallery Según un análisis de nuestras conversaciones de la última década, ahora hablamos menos entre nosotros que antes. Los investigadores afirman que esto podría tener consecuencias negativas para nuestra salud mental ( Getty )

Los investigadores analizaron datos de 22 estudios sobre diversos temas con 2.200 participantes, en su mayoría estadounidenses, de entre 10 y 94 años, que grabaron audio de su vida cotidiana.

Descubrieron que el número de palabras se desplomó de 15.900 en 2007 a 12.700 en 2019, lo que supone una diferencia de 338 palabras.

Eso equivale a más de 120.000 palabras menos al año, señaló Mehl. No hay datos posteriores a 2019, pero el experto dijo que le “sorprendería” que la tendencia se hubiera revertido.

Se descubrió que los jóvenes pierden cada año más palabras habladas, pero los participantes de mayor edad también mostraron una “clara disminución en la conversación diaria”, señaló.

“Eso sugiere que la edad, o el uso de la tecnología por sí solos, no explican completamente la tendencia”, explicó Valeria Pfeifer, profesora asistente de la Universidad de Misuri-Kansas City, en una declaración aparte.

open image in gallery Según un estudio realizado por la Universidad de Kansas, basta con mantener una sola conversación de calidad al día para mejorar el bienestar ( Getty )

Tanto Pfeifer como Mehl afirman que estos hallazgos plantean interrogantes preocupantes sobre las repercusiones en la salud social y mental de los estadounidenses.

Mehl señaló que la pérdida de palabras podría ser un indicador de la epidemia de soledad que mencionó el ex cirujano general de EE. UU., Vivek Murthy.

“Las palabras habladas transmiten algo que las palabras escritas a menudo no tienen: presencia, tono, la espontaneidad de un intercambio real”, señaló.

Pfeifer afirmó que hablar menos significa pasar menos tiempo conectando con los demás y también señaló los efectos negativos de la soledad en la salud: según ella, las conversaciones cotidianas tienen un efecto alternativo: reducen la presión arterial y nos protegen contra la depresión y la ansiedad, que son factores de riesgo para la demencia.

En este sentido, investigaciones anteriores de la Universidad de Kansas descubrieron que basta con una sola conversación de calidad al día para conseguir estos beneficios.

Pfeifer afirmó que pequeños cambios en el comportamiento que se acumulan con el tiempo podrían modificar la forma en que las personas se relacionan.

“Los seres humanos hemos dependido del lenguaje hablado durante más de 200.000 años, y aún desconocemos si la transición hacia una comunicación más digital conlleva costos sociales”, explicó, y concluyó: “Nuestros hallazgos subrayan la necesidad de comprender mejor cómo la comunicación oral y escrita influyen en la soledad, la salud y el bienestar”.

Traducción de Sara Pignatiello