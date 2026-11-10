Anthropic busca una valoración de unos $1,3 billones al salir a bolsa

El gigante de la inteligencia artificial Anthropic busca una valoración de aproximadamente 1,3 billones de dólares en una oferta pública inicial, pese a dudas sobre las enormes cantidades de dinero que están fluyendo hacia el sector.

La empresa detrás del chatbot Claude indicó en una presentación regulatoria el martes que venderá 825 millones de acciones a entre 70 y 78 dólares por acción. Eso le daría la capacidad de recaudar más de 61.000 millones de dólares, si la oferta pública inicial se fija en el punto medio.

La empresa de San Francisco debe hacer su debut en Wall Street este mes.

Anthropic podría terminar siendo la mayor oferta pública inicial de acciones de la historia, posiblemente superando el récord de 86.000 millones de dólares recaudados por SpaceX en su oferta pública inicial en junio. Poco después de Anthropic debe salir en bolsa OpenAI, preparando el terreno para un duelo de debuts por parte de desarrolladores rivales de IA.

La oferta de Anthropic podría darle enormes recursos para acelerar su expansión y sumar miles de millones de dólares a las fortunas del director ejecutivo, Dario Amodei, y de su hermana y cofundadora, Daniela.

Según una presentación regulatoria hecha el mes pasado, los ingresos de Anthropic están creciendo con rapidez, al superar los 16.000 millones de dólares en la primera mitad del año — 14 veces sus ingresos del mismo periodo del año pasado. Pero, como muchas otras tecnológicas estrenadas en bolsa, la compañía aún no ha obtenido ganancias.

Fundada en 2021 por exlíderes de OpenAI, Anthropic está enfrascada en una lucha por el dominio con esa empresa. Pero ambas compañías tienen muchos otros competidores, incluidos Google, startups más nuevas en Estados Unidos y China, y SpaceX, que tiene un negocio de IA. Anthropic, OpenAI y la división de IA de SpaceX han estado perdiendo más dinero del que ganan debido a los enormes costos de recursos para construir IA, provocando preocupaciones sobre una burbuja.

Dario Amodei advirtió en septiembre que la industria de la IA debería desacelerar su desarrollo para permitir el desarrollo adecuado de medidas de seguridad. Sin esa desaceleración, Amodei alertó que la IA podría desatar un enjambre de agentes capaces de apoderarse de toda la internet en un plazo de seis a 12 meses.

Presentó un plan en su sitio web para aumentar los controles sobre la industria, señalando que Anthropic ya está haciendo su parte. Sin embargo, advirtió que se requiere también la coordinación con toda la industria y con gobiernos de todo el mundo, incluidos los autoritarios.

Las acciones se cotizarán en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil “ANT”.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.