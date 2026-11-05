El papa León regresará a Latinoamérica en el viaje más largo y lejano de su pontificado hasta ahora

El papa León XIV emprenderá el viaje más largo de su pontificado: una gira de 12 días por tres países de América Latina, que pondrá a prueba su resistencia física tras una reciente intervención quirúrgica.

El recorrido, previsto del 6 al 17 de noviembre, incluye una docena de vuelos y dos traslados en helicóptero, con una distancia total de unos 31.000 kilómetros. La exigente agenda comenzará apenas tres semanas después de que el pontífice, de 71 años, se sometiera el 13 de octubre a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón.

Aunque los papas suelen viajar acompañados de un amplio equipo médico, el Vaticano aseguró que no se han previsto medidas especiales para León XIV, ni siquiera durante su visita a Cusco, Perú, una ciudad situada a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar.

“No estamos hablando de una enfermedad permanente, sino de una intervención quirúrgica de la que una persona puede recuperarse”, explicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

open image in gallery Al hombre de 71 años le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho ( AP )

León XIV comenzará su gira el viernes en Uruguay, considerado el país más secularizado y con menor presencia católica de América Latina. Allí, incluso las principales festividades religiosas tienen denominaciones laicas: la Navidad se celebra oficialmente como el “Día de la Familia”, mientras que la Semana Santa se conoce como la “Semana de Turismo”.

A pesar de ello, se espera que el pontífice convoque a multitudes a lo largo de su recorrido, durante el cual probablemente abordará algunos de los principales desafíos de su todavía joven pontificado, como la desigualdad económica, la situación de los pueblos indígenas, la protección de la Amazonía y las consecuencias de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

La gira también supondrá un regreso a Perú, país donde León XIV, nacido en Estados Unidos, vivió durante dos décadas como sacerdote misionero y desarrolló buena parte de su vocación pastoral. El entonces Robert Prevost adquirió la ciudadanía peruana y mantiene un vínculo tan estrecho con el país que, la noche de su elección, dedicó unas palabras en español a los peruanos desde el balcón de la basílica de San Pedro.

El papa también visitará Argentina, tierra natal de su predecesor, Francisco, quien desempeñó un papel decisivo en su trayectoria dentro de la Iglesia. La visita tendrá además un significado especial, ya que Francisco nunca regresó a su país después de ser elegido pontífice en 2013, por lo que León XIV llegará a una nación donde su antecesor dejó un legado complejo que ahora deberá afrontar.

El regreso del papa a Perú

La etapa que más expectativas genera de la gira de León XIV es la última, en Perú, donde visitará Lima y luego Chiclayo, la diócesis que dirigió entre 2015 y 2023, antes de que Francisco lo convocara a Roma.

“Está muy ilusionado. Confirmó personalmente este viaje sin hacer ningún cambio”, aseguró María Montserrat Alvarado, la nueva responsable de comunicación del Vaticano.

En septiembre, el pontífice recordó ante los obispos de la región que en Perú había conocido “de primera mano” la fe de un pueblo del que recibió mucho y que esa experiencia le permitió comprender mejor lo que significa ser pastor.

open image in gallery León XIV comenzará su gira el viernes en Uruguay, el país más secularizado y con menor presencia católica de América Latina ( Reuters )

Según Alvarado, su experiencia en el país le “abrió los ojos” a las distintas necesidades de la Iglesia y a la importancia de su relación con los fieles. “Fue allí donde desarrolló su ministerio y forjó su identidad como pastor”, explicó.

La portavoz también anticipó que León XIV hablará espontáneamente en español durante la visita y mostrará una faceta más cercana y emotiva, similar a la que dejó ver en junio durante su viaje a España, cuando se mostró mucho más relajado y alegre que en sus apariciones habituales en Roma.

“Volveremos a ver esa faceta suya, pero de una manera completamente distinta, porque él conoce esas calles”, afirmó.

El regreso a Argentina, esta vez con otro papa

Durante sus 13 años de pontificado, Francisco desconcertó tanto a sus amigos como a sus detractores por una decisión que mantuvo hasta el final: nunca regresó a Argentina. Oportunidades no le faltaron, desde su primer viaje como papa a Río de Janeiro hasta sus posteriores visitas a otros países de la región, incluidos los vecinos Chile y Bolivia.

“Cuántas veces se lo preguntamos, tanto yo como otras personas”, recordó Guzmán Carriquiry, uno de los amigos más cercanos de Francisco en el Vaticano y antiguo responsable de la comisión pontificia para América Latina. “¡Pero fue inútil, completamente inútil! Respondía con bromas, guardaba silencio o se irritaba si uno insistía”.

open image in gallery León también viajará a Argentina, país natal de su predecesor, el papa Francisco ( AP )

Según Carriquiry, la visita de León XIV busca “llenar un vacío que ha permanecido” desde entonces. El viaje sigue una línea similar a la de sus visitas a España y Francia, dos países europeos de profunda tradición cristiana que Francisco evitó visitar durante su pontificado, ya que prefería dar prioridad a destinos más alejados de los principales centros de poder.

María Marcela Mazzini, teóloga argentina que participó en el encuentro sobre la familia convocado por Francisco en 2015, considera que la decisión del pontífice de no regresar a su país estuvo relacionada con la fuerte polarización política que atravesó Argentina durante aquellos años.

“Lo entendemos. Las decisiones dependen del contexto”, explicó. “Creo que la gente nunca dudó del cariño del papa. Siempre sintieron que estaba cerca de ellos y ahora también vemos con mucha alegría cómo León continúa su legado”.

“Así que lo esperamos con los brazos abiertos”, añadió.

Sin embargo, la etapa argentina podría convertirse en la más delicada de la gira en términos políticos, debido a las diferencias entre las prioridades y el estilo reservado y reflexivo de León XIV y los del presidente Javier Milei. El mandatario, que se define como “anarcocapitalista”, llegó a calificar a Francisco de “izquierdista asqueroso” y “representante del mal en la Tierra”.

Para Leo Guardado, profesor asociado de teología de la Universidad de Fordham, uno de los posibles temas de debate será la apuesta de Milei por atraer inversiones en inteligencia artificial y centros de datos al país. La cuestión podría generar tensiones debido a la preocupación que ha expresado León XIV por las consecuencias de esta tecnología para la humanidad y el medio ambiente.

Una visita al país más laico de América Latina

La gira de León XIV comenzará en Uruguay, un país que se ha destacado por sus políticas progresistas y su marcada separación entre la Iglesia y el Estado. Fue el primero del mundo en legalizar la marihuana para uso recreativo, el segundo de América Latina en despenalizar el aborto y el tercero del continente americano en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Más recientemente, Uruguay se convirtió en el primer país de la región en aprobar una ley de eutanasia, pese a la firme oposición de la Iglesia católica. Estas decisiones reflejan una tradición laica profundamente arraigada, que incluso prohíbe las referencias a Dios en los juramentos de los funcionarios públicos.

“Uruguay es, por mucho, el país más secularizado de América Latina. Se parece más a una nación de Europa occidental”, explicó Andrew Chesnut, profesor de estudios católicos de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia y especialista en la Iglesia latinoamericana.

En ese contexto, la decisión de León XIV de dedicar tres de los 12 días de su gira a Uruguay resulta llamativa. El país tiene unos 3,5 millones de habitantes, de los cuales apenas un tercio se identifica como católico, y solo una pequeña proporción asiste regularmente a misa.

Cuando se le preguntó por qué el pontífice había elegido ese destino, María Montserrat Alvarado respondió sin dudar: “¿Y por qué no?”.

Se espera que durante su visita León XIV reafirme la postura de la Iglesia sobre el aborto y la eutanasia, aunque también podría aprovechar la ocasión para recordar las profundas raíces católicas del país, que se remontan al período colonial español. Ese vínculo cobrará especial relevancia el domingo, cuando conmemore una importante festividad religiosa estrechamente relacionada con la declaración de independencia de Uruguay y su fundación en 1825.

“Va a encontrarse con la gente, a llegar a sus corazones y, con suerte, a inspirarla para que vuelva a acercarse a los lugares donde la Iglesia alguna vez tuvo una gran presencia y hoy es mucho más pequeña”, señaló Alvarado.

Según explicó, el mensaje del pontífice para quienes actualmente no profesan ninguna religión o se consideran no creyentes será una invitación sencilla: “Reconsidérenlo”.

Traducción de Leticia Zampedri