Hay una escena del documental de la gira de Katy Perry de 2012, Part of Me, que resulta inolvidable para cualquiera que la vea, pero por las razones equivocadas. Perry, con el pelo rosa, en la cima del éxito de su álbum multiplatino Teenage Dream y a punto de actuar ante miles de fans que gritaban esa noche, yace desplomada en una silla, llorando. Momentos antes, había recibido un mensaje de texto de Russell Brand, su esposo desde hacía poco más de un año; en el mensaje, él le decía que su matrimonio había terminado.

“Puedes cancelar el concierto o puedes dar lo mejor de ti”, le dice uno de los miembros del equipo de Perry, tomándole la mano. Ella elige lo segundo, pero hay una terrible disonancia entre su extravagante vestuario —un vestido con un corpiño adornado con ruedas de caramelo giratorias— y su evidente desilusión. Antes de que aparezca en el escenario a través de una trampilla, la vemos esbozar una sonrisa perfecta de estrella pop, pero la felicidad no llega a sus ojos.

Siempre ha sido un momento desgarrador, un recordatorio de que la fama estratosférica no puede protegerte de la angustia de una ruptura amorosa, especialmente cuando sucede de forma tan abrupta. Pero a raíz de la condena de Brand por un cargo de violación y tres de agresión sexual, cargos que se remontan al apogeo de la fama del comediante en la década de los 2000, detalles inquietantes de su relación con Perry están siendo objeto de un nuevo escrutinio. Ahora ha sido sentenciado a 10 años y medio de prisión. The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Perry para obtener más comentarios.

Durante el fin de semana, circularon por Internet imágenes inquietantes de la pareja llegando a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en 2010, lo que sugiere una dinámica incómoda entre ambos, que por aquel entonces solo llevaban saliendo unos pocos meses.

En el video, una reportera del programa matutino GMTV de ITV le pregunta a Perry su opinión sobre la ceremonia de los Premios Oscar, pero Brand levanta y toca una insignia que dice “Obedece”. Perry guarda silencio, y al final la reportera escucha la opinión de Brand.

open image in gallery Perry y Brand se conocieron cuando la cantante grabó un cameo para la película ‘Misión Rockstar’ ( Getty )

Inicialmente, los fiscales en el caso contra Brand intentaron hacer referencia a Perry como parte de los antecedentes del juicio por violación, pero estas referencias fueron eliminadas tras las alegaciones del equipo legal del comediante. El Servicio de la Fiscalía de la Corona de Reino Unido también confirmó que a Perry, quien ahora mantiene una relación con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no se le solicitó una declaración como testigo durante la investigación contra su exesposo, quien está casado con la escritora Laura Gallacher, madre de sus tres hijos, desde 2017.

Pero aunque han pasado muchos años desde que Perry habló públicamente sobre su matrimonio, aparte de una alusión a Brand durante una actuación en el Festival de Blenheim a principios de este año, cuando le dijo al público: “Espero que mi ex no esté aquí. Debería estar en la cárcel”, sus entrevistas posteriores a la ruptura dicen mucho sobre un posible lado oscuro de una relación en la que los respectivos niveles de fama divergieron rápidamente, como una versión retorcida de Nace una estrella.

Los caminos de Perry y Brand se cruzaron por primera vez en el verano de 2009, cuando la cantante grabó un cameo en Misión Rockstar, la secuela de la exitosa comedia ¿Cómo sobrevivir a mi ex?. La película marcó el punto álgido del éxito de Brand en Hollywood, inaugurando la breve era en la que fue considerado un galán protagonista en EE. UU. Unos meses después, se reencontraron en los premios MTV Video Music Awards, donde Brand era el presentador y Perry actuaba. Ella le arrojó una botella de agua medio llena a la cabeza para llamar su atención, “como Cupido en un motín”, recordaría Brand más tarde.

open image in gallery Russell Brand tuvo un comportamiento extraño en una entrevista de 2010 junto a Katy Perry ( X )

Él era diez años mayor que ella; Perry, en la cima del éxito con ‘I Kissed a Girl’ y ‘Hot N Cold’, seguía siendo la estrella más grande, pero aún no había alcanzado los niveles estratosféricos de fama que pronto llegarían. Quedó prendada de este británico locuaz y de verbo fácil, a quien describió —quizás de forma involuntariamente ominosa— como “una mezcla entre Oscar Wilde, Dudley Moore, Jim Morrison, un poco de Elvis Presley y Charles Manson”. La relación, reflexionaría más tarde, fue “como un tornado”.

En octubre de 2010, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia hindú en un santuario de tigres en Rajastán, India, a la que asistieron amigos famosos como el comediante David Walliams y el presentador Jonathan Ross. Poco después de la celebración, el público tuvo una visión inesperada de la extraña dinámica de la pareja cuando Brand publicó en Twitter una foto de su esposa, sin maquillaje y aparentemente medio dormida, para casi dos millones de seguidores. Tras la polémica, borró rápidamente la foto, apenas 48 minutos después de haberla compartido.

En aquel momento, Perry lo presentó como una broma. “A él le pareció divertidísimo, pero como te puedes imaginar, a mí no me hizo ninguna gracia”, dijo, y agregó que “[estaba] tramando su venganza”. Pero tras más de 15 años, el incidente se percibe inevitablemente como una traición a la confianza, en el mejor de los casos, y como un ritual de humillación, en el peor.

open image in gallery La pareja se casó en 2010, pero su matrimonio solo duraría poco más de un año ( PA )

Perry, que asistía a sus espectáculos de comedia de incógnito, también se sorprendió al oír a su esposo mencionarla en su monólogo. “En cierto modo, era divertidísimo. Hasta que empezó a hacer chistes sobre mí, sin saber que yo estaba entre el público, porque había ido a darle una sorpresa a uno de sus shows. Así que... era gracioso hasta un cierto punto”, contaría más tarde a la revista Vogue.

El lanzamiento del álbum Teenage Dream de Perry en 2010, con su omnipresente serie de sencillos ‘California Gurls’, ‘Teenage Dream’ y ‘Firework’, impulsaría su carrera, convirtiéndola en una de las mayores estrellas pop del planeta. Mientras tanto, el estreno de la película Arturo: millonario irresistible de Brand, que se suponía que sería su vehículo estelar, fue un fracaso.

Esta disparidad, al parecer, irritaba a Brand, quien aparentemente quería que su esposa, que acababa de embarcarse en una importante gira mundial, sentara cabeza y formara una familia. “No soportaba que ella lo eclipsara; se burlaba de ella y hablaba mal a sus espaldas”, declaró una fuente al periódico británico The Times el fin de semana. En su documental Part of Me, Perry admite que está “luchando por mantener vivo su matrimonio”, mientras que Brand se niega a viajar para visitarla.

Y entonces, llegó el mensaje de texto que puso fin a todo, que apareció en el teléfono de Perry en el invierno de 2011, momentos antes de que subiera al escenario; el momento no debe haber pasado desapercibido para quien lo envió. “Creo que muchas veces los hombres fuertes quieren una pareja igualitaria, pero cuando la encuentran, piensan: ‘No puedo con tanta igualdad’”, declaró a Vogue en 2013, después de que se calmaran las aguas tras su divorcio, que se formalizó en julio de 2012 tras llegar a un acuerdo amistoso en febrero. “No le gustaba que yo fuera la jefa en la gira. Eso fue muy hiriente y muy controlador, lo cual me molestó”. Al parecer, la pareja no tenía un acuerdo prenupcial, lo que significaba que Brand tenía derecho a la mitad de las ganancias de Perry según la ley de California; sin embargo, Brand optó por no aceptar nada de su dinero.

open image in gallery El documental ‘Part of Me’ ofrece una visión dolorosa del final del matrimonio de la pareja ( Getty )

En otra entrevista, con la revista Marie Claire, Perry sugirió que el deseo de Brand de que la pareja formara una familia, cuando ella “sabía que no estaba preparada”, era “una forma de control”. “En parte, era la idea de que, si tenía un hijo, tendría que sacrificarme; tendría que estar más tiempo en casa”, dijo. Inicialmente, reflexionó, “sentía mucha responsabilidad por el final [de la relación]”, pero luego “lo [había dejado] ir”, al darse cuenta de que “esto [la superaba]”.

Por su parte, Brand pareció asumir la responsabilidad en una entrevista con la presentadora estadounidense Megyn Kelly a principios de este año. “Fue culpa mía: presioné para casarnos pronto porque me sentía inadecuado e inseguro, como si no fuera suficiente, y pensaba que si me casaba con ella sería mejor persona y más importante”, dijo, y señaló que esto “la [había sometido] a una presión y tensión innecesarias”.

El presentador Piers Morgan recordaría más tarde que Perry, al parecer, tenía un apodo inusual para Brand, uno que, desde nuestra perspectiva actual, resulta aún más siniestro. Según Morgan, ella lo llamaba Rasputín, en alusión al monje manipulador, carismático y promiscuo que se ganó la confianza del zar Nicolás II y la zarina Alejandra, los últimos emperadores de Rusia.

Ya en 2013, Perry insinuó que había descubierto la verdad sobre Brand y su relación, y que no podía revelarla porque la guardaba bajo llave para cuando la necesitara. Ahora que el juicio ha terminado, quizás ese momento llegue antes de lo que pensamos.

Traducción de Sara Pignatiello