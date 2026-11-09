De Katy Perry a las adicciones: lo que el jurado no escuchó durante el juicio por violación de Russell Brand

Los fiscales del caso contra Russell Brand no pudieron mencionar a Katy Perry, exesposa del comediante, ni revelar al jurado detalles sobre sus problemas de adicción al alcohol y las drogas.

La fiscalía pretendía hacer referencia a la cantante al presentar sus argumentos ante el Tribunal de la Corona de Southwark, donde Brand, también presentador de pódcast, enfrentaba acusaciones de violación y agresión sexual relacionadas con hechos ocurridos a lo largo de una década de su carrera en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, tras las objeciones presentadas por la defensa de Brand, se decidió excluir cualquier referencia a Perry del alegato inicial de la fiscal principal, Riel Karmy-Jones KC. Los fiscales también aceptaron omitir información sobre las antiguas creencias religiosas del comediante, anteriores a su reciente conversión al cristianismo.

Brand fue declarado culpable el jueves de un cargo de violación y tres de agresión sexual.

open image in gallery Russell Brand junto a su exesposa, Katy Perry ( Getty )

Brand y Perry se casaron en 2010 durante una ceremonia tradicional hindú celebrada en la India, cerca de una reserva de tigres. Sin embargo, en los últimos dos años, el comediante se convirtió al cristianismo, una fe que ahora ocupa un lugar central en su pódcast y sus publicaciones en internet. Durante el juicio, incluso fue visto rezando en el banquillo de los acusados.

En los argumentos legales presentados antes del inicio del proceso, la fiscal Riel Karmy-Jones declaró: “La fiscalía reconoce que los asuntos posteriores a 2009 relacionados con su relación con Katy Perry pueden ser delicados, al igual que sus antiguas creencias religiosas, por lo que aceptamos excluirlos del alegato inicial”.

La fiscal también accedió a eliminar cualquier referencia al bautismo de Brand en el río Támesis, celebrado en Henley en 2024 durante una ceremonia a la que asistió el presentador de televisión Bear Grylls.

No obstante, cuando Brand prestó declaración, mencionó su breve matrimonio con Perry y aseguró que fue durante esa etapa cuando alcanzó un nivel de fama “extraordinario”. La pareja comenzó su relación después de conocerse en el rodaje de Get Him to the Greek en 2009, pero su matrimonio terminó a finales de 2011.

open image in gallery Katy Perry y Russell Brand en diciembre de 2010 ( Getty Images )

La fiscalía confirmó que no solicitó a Perry una declaración como testigo durante la investigación contra Brand. Al respecto, el fiscal jefe David Roberts explicó: “Seguimos todas las líneas de investigación razonables que pudieran aportar declaraciones relevantes para los cargos específicos, y estoy satisfecho de que se hayan agotado todas las vías de investigación pertinentes”.

Los documentos judiciales presentados antes del juicio, que ahora pueden hacerse públicos tras la conclusión del proceso, también revelaron que se decidió excluir los detalles sobre el consumo de alcohol y drogas de Brand.

Aunque la fiscalía pretendía mencionar los problemas de dependencia del comediante, el abogado defensor Ian Winter KC se opuso a que esa información se utilizara como argumento en su contra.

“Más allá de lo ilógico que resulta sugerir que sus problemas de dependencia implican que mantendría relaciones sexuales sin consentimiento, ninguna de las denunciantes afirma que el señor Brand estuviera bajo los efectos de las drogas o el alcohol cuando tuvieron lugar sus encuentros con él”, sostuvo el abogado ante el juez.

open image in gallery Bear Grylls y otro hombre abrazan a Russell Brand después de su bautismo en el río Támesis ( Instagram )

Helen Berger, exasistente de Brand, pudo declarar sobre el “apetito sexual desmedido” del comediante, aunque su testimonio fue modificado para excluir su sospecha de que padecía una adicción al sexo, así como cualquier referencia al tratamiento que había recibido anteriormente en una clínica especializada.

Por su parte, Mark Pinheiro, antiguo amigo de Brand, tampoco pudo mencionar sus problemas de consumo de sustancias. Entre los detalles excluidos figuraba la insinuación de que el humor del comediante había empeorado durante la conferencia del Partido Laborista de 1999, cuando fue acusado de violar a una mujer, porque alguien había tirado su cannabis. Brand fue posteriormente declarado inocente de ese cargo.

Sin embargo, la defensa no consiguió impedir que el jurado escuchara otras partes del testimonio de Berger, quien afirmó que Brand se “deprimía” después de mantener relaciones sexuales, que le gustaba tener encuentros íntimos en baños y vestidores y que “dejaba de ser encantador” cuando una mujer mencionaba que tenía pareja.

La fiscalía también pretendía presentar el testimonio de Andrew Dobson, antiguo compañero de vivienda de Brand, quien aseguró que advertía a sus amigas que “no se metieran con él”. Asimismo, buscaba incluir un comentario atribuido a Pinheiro: “Russell no está bien, ¿verdad?”.

Durante el juicio, la fiscal Karmy-Jones leyó al jurado fragmentos de las memorias de Brand, My Booky Wook, en los que el comediante se describía como “culpable” después de mantener relaciones sexuales y sugería que alcanzar el orgasmo era un “derecho de nacimiento”.

No obstante, su segundo libro, My Booky Wook 2, quedó excluido del proceso después de que la defensa señalara que había sido publicado con posterioridad a 2009, año en que se situaba la última de las acusaciones.

El documental de Dispatches de 2023, Russell Brand: In Plain Sight, también tuvo un papel importante en el caso, ya que la defensa sostuvo que la cobertura periodística había influido en todos los testimonios presentados contra el comediante.

Sin embargo, para integrar el jurado se seleccionó a personas que no habían visto el documental, y este tampoco se proyectó durante las cuatro semanas que duró el juicio.

Traducción de Leticia Zampedri