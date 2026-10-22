Russell Brand regañó a una presunta víctima por haber manchado las sábanas durante una violación

Russell Brand regañó a una mujer diciéndole que era “repugnante” y que se fijara en lo que le había hecho a sus “malditas sábanas” después de que supuestamente la violó, según el testimonio en el juicio.

El actor británico está acusado de violar por vía anal a una fan, que tenía poco más de veinte años, durante un encuentro sexual en su casa al norte de Londres, en 2009, después de conocerla en uno de sus espectáculos de comedia.

En las semanas, meses y años posteriores al incidente, la mujer contó a varios amigos, a sus padres y a una compañera de trabajo que la estrella había ignorado sus súplicas para que se detuviera, según se escuchó el jueves en el Tribunal de la Corona de Southwark, y le expresó a uno de ellos que el incidente la había dejado “humillada, asustada y violada, y con mucho dolor físico”.

Varios de ellos le hicieron la observación de que había sido violada y la instaron a acudir a la policía, pero ella temía que no le creyeran, según escuchó el jurado.

El expresentador de Big Brother's Big Mouth y actor de Hollywood niega tres cargos de violación, tres cargos de agresión sexual y una acusación de agresión indecente en supuestos ataques contra seis mujeres entre 1999 y 2009.

open image in gallery Brand, sentado inmóvil en el banquillo ( Elizabeth Cook/PA )

La estrella, vestida con un traje gris y una bufanda blanca, permaneció inmóvil en el banquillo de los acusados mientras se presentaban ante el jurado las pruebas aportadas por más de 20 amigos, familiares y compañeros de trabajo de la mujer.

En una declaración leída por la fiscal adjunta Suki Dhadda, la madre de la mujer afirmó que su hija le había contado sobre el presunto ataque, incluso cómo gritaba de dolor mientras le pedía a Brand que se detuviera. Asimismo, aseveró que el comediante luego le pidió a su hija que cambiara las sábanas.

Otro de los testimonios incluyó a una compañera de trabajo, quien explicó que la demandante describió el presunto ataque después de llegar a su oficina con el rostro pálido, antes de romper en llanto.

La demandante lloraba y tenía dificultades para hablar mientras le contaba cómo habían tenido relaciones sexuales consensuales antes de que Brand la volteara y “se pusiera bastante agresivo” y comenzara a violarla por vía anal.

La colega comentó ante el tribunal que la demandante dijo: “No pude detenerlo, no pude detenerlo” y que hizo hincapié en que le había dolido “muchísimo”.

Luego, Brand le gritó a la demandante “Mira lo que le hiciste a mis malditas sábanas” y le ordenó que limpiara el “desastre que había hecho”. La testigo agregó que su amiga estaba “sangrando por todas partes”.

open image in gallery Russell Brand al llegar al Tribunal Penal de Southwark el jueves ( PA )

La testigo añadió: “Le pregunté si había dado su consentimiento y ella contestó: ‘No, no, no di mi consentimiento’. Le dije: ‘Fuiste violada’, y ella me respondió: ‘Nadie me va a creer’”.

Una amiga, a quien la mujer también le contó sobre el presunto ataque, dijo que Brand la había regañado y le dijo que era “repugnante” mientras le ordenaba que limpiara, y agregó: “Había pasado de ser encantador a violento y despiadado”.

Añadió que la experiencia dejó a la mujer “humillada, asustada, violada y con mucho dolor físico”.

Otra amiga de toda la vida argumentó que la mujer era una “chica brillante, alegre y segura de sí misma antes de esta experiencia”.

“Esta experiencia definitivamente la cambió”, añadió. “Es como si hubiera perdido el respeto por sí misma después de eso”.

Los testigos hicieron las declaraciones luego de que la mujer, que era una gran fan del cómico, contara al jurado que Brand la había “seleccionado” y la invitó a los camerinos del Hammersmith Apollo tras ver uno de sus espectáculos de monólogos en 2009.

El humorista se despidió del espectáculo diciendo: “Si me ven en el vestíbulo y piensan ‘Me gusta mucho y me gustaría tener sexo con él, pero no puedo porque es Russell Brand’, probablemente puedan... mi rango de edad va desde los 16 años hasta la muerte”, según se escuchó en el tribunal.

open image in gallery La fan dijo que conoció a Brand en una de sus presentaciones en el Hammersmith Apollo ( PA Wire )

La presunta víctima declaró a la policía que participó voluntariamente en un trío con el actor en su camerino del teatro, y que posteriormente fue a su casa en Hampstead sabiendo que tendrían relaciones sexuales. Sin embargo, afirma que su encuentro consensuado se convirtió en violación cuando Brand se quitó el preservativo y comenzó a penetrarla por vía anal.

El jueves por la mañana, una amiga que estuvo en el show del Apollo recordó que la mujer se sintió “emocionada y halagada” por los mensajes que Brand le envió después del trío.

Según declaró ante el tribunal, Brand “envió un coche a recogerla” y su amiga aseguró que le dijeron que esperara en una habitación de la casa de Brand “hasta que él estuviera libre para verla”.

La amiga dijo que la presunta víctima recordaba que Brand fue “bastante agresivo” y que le contó que la había sometido a penetración anal “a la fuerza”, lo que “le dolió muchísimo”, y que después Brand mostró un comportamiento “muy desagradable”.

Y planteó: “Le pregunté si estaba bien, le dije que eso había sido horrible y le pregunté específicamente ‘¿dijiste que no?’, y ella contestó ‘sí, muchas veces’”.

Otro amigo afirmó que la experiencia dejó a la presunta víctima sintiéndose “humillada”, según una declaración leída ante el tribunal.

“Inicialmente mantuvieron relaciones sexuales con penetración, las cuales fueron consensuales, pero luego hubo sexo anal, al que ella se negó, pero él persistió”, indica el comunicado.

Y agrega: “Él creía que podía hacer lo que quisiera. Creo que había sangre y la obligó a limpiar la cama, lo que la hizo sentir degradada y muy incómoda”.

El juicio continúa.

Traducción de Olivia Gorsin