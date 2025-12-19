Russell Brand critica la relación entre su exesposa Katy Perry y Justin Trudeau, frente a la madre de Perry

Russell Brand ha compartido su opinión sobre la nueva relación de su exesposa Katy Perry con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El asediado comediante británico —que a principios de este año fue acusado de cinco cargos de agresión y violación en el Reino Unido— sacó el tema de su ex en un evento de la organización conservadora Turning Point USA el jueves en Phoenix, Arizona, EE. UU., al que al parecer asistió la madre de Perry, Mary.

“Sobre Katy Perry: estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que su madre esté presente para oírme decir esto. Me parecía bien Orlando Bloom, pero ¿Justin Trudeau? ¡Vamos, hombre! ¡No me pongas en la misma categoría con ese tipo! Es un títere globalista”, dijo Brand.

Perry (41) y Brand (50) estuvieron casados entre 2010 y 2012, año en el que el también actor solicitó el divorcio.

Posteriormente, Perry se comprometió con el actor de Piratas del Caribe, Bloom, en 2019; sin embargo, la pareja canceló su compromiso en junio de este año tras nueve años juntos. Comparten una hija, Daisy Dove Bloom, a la que dieron la bienvenida en agosto de 2020.

Russell Brand ha compartido su opinión sobre la nueva relación de su exesposa, Katy Perry, con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ( Getty/katyperry/Instagram )

Perry y Trudeau (53) desataron por primera vez los rumores de romance en julio, después de que se les viera cenando juntos en un restaurante de Montreal, Canadá. La noche siguiente, Trudeau fue visto entre el público en el concierto Lifetime Tour de Perry en la ciudad con su hija adolescente.

A finales de octubre, hicieron público su romance al ser vistos saliendo juntos del cabaret Le Crazy Horse de París, Francia, el día del cumpleaños de Perry.

Asimismo, a principios de este mes, la pareja hizo oficial su romance en Instagram días después de su primera cita diplomática como pareja. El ex primer ministro de Japón, Fumio Kishida, compartió una foto en la que aparecía junto a su esposa, Yuko, almorzando con Perry y Trudeau.

“Fue genial verlos. Katy y yo nos alegramos mucho de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”, respondió el ex primer ministro canadiense en X.

Trudeau anunció su separación de quien fuera su esposa durante 18 años, la exmodelo y presentadora de televisión Sophie Gregoire Trudeau, en agosto de 2023. Dimitió como primer ministro a principios de este año, tras una década en el cargo.

Los cargos contra Brand se anunciaron en abril, tras una investigación conjunta del programa británico Dispatches y el periódico The Sunday Times en septiembre de 2023, que dio a conocer una serie de denuncias recibidas por la policía.

En mayo, el también ex presentador del programa de telerrealidad Big Brother’s Big Mouth compareció ante el tribunal y se declaró inocente. Él ha negado vehementemente las acusaciones, y ha dicho a sus seguidores en X que “nunca ha participado en actividades no consentidas”.

“Ruego que puedan saber que digo la verdad mirándome a los ojos”, dijo, y continuó: “Por supuesto, ahora voy a tener la oportunidad de defenderme estos cargos ante los tribunales y estoy increíblemente agradecido por eso”.

Traducción de Sara Pignatiello