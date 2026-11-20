Jennifer Lawrence ha confirmado que se ha sometido a una cirugía de implantes mamarios y ha elogiado al cirujano responsable.

La actriz ganadora del Oscar (36) habló sobre sus “nuevos” implantes durante su aparición en el programa de entrevistas estadounidense Watch What Happens Live With Andy Cohen.

A la estrella de Los Juegos del Hambre le preguntaron sobre una historia viral que involucraba a Hailey Glassman, nueva integrante de la serie de telerrealidad Real Housewives of New York, quien se rompió la nariz contra el seno de una mujer durante una pelea.

El presentador de Watch What Happens, Andy Cohen, quiso saber si para ella era un misterio cómo un seno podía romper una nariz, y Lawrence respondió: “Sí, y tengo implantes”.

Cohen respondió: “¿En serio?”, a lo que Lawrence contestó: “Sí, son nuevos. Fui con el Dr. Teitelbaum en Santa Monica (California, EE. UU.)”.

open image in gallery Jennifer Lawrence fotografiada en un evento en Nueva York ( Getty )

“¿Son implantes de la talla B?”, preguntó Cohen, refiriéndose al tamaño de las prótesis.

Lawrence respondió: “No, es una C completa, creo. Es del mismo tamaño que tenían antes”.

Cohen le dijo: “Son preciosas”, y añadió: “Aprecio tu moderación”.

Lawrence bromeó entonces: “En fin, he roto dos narices”.

La actriz, que ganó el Oscar a la mejor actriz en 2013 por su papel en Los juegos del destino, tiene dos hijos con su esposo, Cooke Maroney.

Su primer hijo, Cy, nació en febrero de 2022, mientras que su segundo hijo, cuyo nombre no ha sido revelado, nació a principios de 2025.

open image in gallery El cambio en el aspecto de Jennifer Lawrence ha desatado rumores sobre una cirugía de párpados superiores ( Getty )

Anteriormente, ella confirmó que se había sometido a un levantamiento de senos tras el nacimiento de su segundo hijo. En declaraciones a la revista The New Yorker en 2025, dijo: “Prácticamente todo volvió a la normalidad después del primero. Pero después del segundo, nada se recuperó”.

Lawrence ha sido objeto de especulaciones en las últimas semanas después de que una sesión de fotos para la revista The Cut desatara rumores de que se había sometido a una blefaroplastia superior.

La operación, a menudo denominada coloquialmente “cirugía bleph”, consiste en eliminar el exceso de piel, músculo y, a veces, grasa de los párpados superiores para conseguir un aspecto más abierto y juvenil.

En las fotos, los ojos de la actriz, famosos por sus párpados encapotados, lucían notablemente diferentes; sus párpados parecían visiblemente tensos y sus cejas levantadas.

La actriz Emma Stone y la cantautora Taylor Swift se encuentran entre otras jóvenes estrellas de las que se rumorea que se han sometido a una blefaroplastia para corregir sus ojos encapotados. Ninguna ha comentado sobre las especulaciones.

Traducción de Sara Pignatiello