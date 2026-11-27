Un informe del exministro de Salud del Reino Unido, Alan Milburn, sobre el creciente desempleo juvenil en el país, ha pedido que el número de menores de 25 años que no estudian, no trabajan y no reciben ningún tipo de entrenamiento se reduzca a cero en una década.

Un análisis reciente de la agencia Press Association reveló que los adolescentes y los adultos jóvenes representaban casi uno de cada tres nuevos solicitantes de prestaciones por discapacidad en el Reino Unido debido a trastornos de ansiedad.

En este contexto, una nueva investigación pone de relieve la magnitud de la ansiedad entre los jóvenes, ya que casi uno de cada cinco sufre síntomas prácticamente a diario.

En este sentido, una encuesta realizada por PF Global para el servicio de salud mental Clinical Partners a 2033 adultos del Reino Unido reveló que el 17 % de los jóvenes adultos sentían ansiedad casi a diario, mientras que el 63 % tenía dificultades para controlar sus preocupaciones. De quienes habían sufrido ansiedad, el 58 % temía que ocurriera algo terrible, y la mitad manifestó sentimientos de vergüenza o miedo al rechazo.

Un tercio (33 %) de los adultos jóvenes con TDAH, autismo, ansiedad o depresión también informaron haber perdido su trabajo debido a su condición, mientras que el 59 % dijo que tendría dificultades con un trabajo de tiempo completo.

Estos hallazgos resaltan la importancia de comprender las barreras a las que se enfrentan los jóvenes, a medida que los responsables políticos buscan mejorar las perspectivas de empleo y el apoyo a la salud mental en el país europeo.

Rowanne Dinning, psicóloga clínica de la red de salud Cygnet Health Care, ha compartido los signos de ansiedad en los jóvenes y algunas estrategias prácticas y cotidianas que pueden ayudar a controlar los síntomas.

¿Cuáles son los síntomas de ansiedad a los que debo prestar atención?

Perder interés por tus aficiones

Perder el gusto por las actividades que antes te encantaban puede ser un indicador silencioso de ansiedad.

“Una señal común de ansiedad a la que hay que prestar atención es empezar a evitar algunas de las cosas que más te interesan, como tus pasatiempos”, destaca Dinning.

Inseguridad

“Dar demasiadas vueltas a las cosas, pedir con frecuencia a familiares o amigos que te tranquilicen, preocuparse por el futuro y hacer muchas preguntas para prepararse para él también son señales sutiles de ansiedad”, añade.

open image in gallery La ansiedad también puede manifestarse a través de síntomas físicos ( PA )

Síntomas físicos

“Los problemas estomacales también son comunes en personas con ansiedad, y estas personas también pueden experimentar síntomas de pánico, como aumento del ritmo cardíaco y respiración acelerada. Estas suelen ser algunas de las primeras señales que la gente empieza a notar”, afirma Dinning.

Disminución de la calidad de vida

Los trastornos de ansiedad pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento diario.

“Mucha gente se preocupa por cosas como mudarse de casa o las finanzas, pero el problema se agrava cuando empieza a afectar al sueño, a la alimentación, a la vida laboral e incluso, a veces, a las relaciones personales”, explica la psicóloga.

Síntomas del trastorno de ansiedad generalizado (TAG) Servicio Nacional de Salud del Reino Unido El síntoma principal del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) son las sensaciones de estrés o preocupación que afectan a tu vida cotidiana y que resultan difíciles de controlar. Otros síntomas pueden ser: dificultad para dormir

sentirse inquieto, irritable o con dificultades para concentrarse

cansarse con facilidad

sentirse tenso

problemas estomacales

latidos cardiacos más perceptibles o inusuales (palpitaciones)

sensación de aturdimiento o mareo

bajo estado de ánimo o depresión

“Por ejemplo, la ansiedad puede afectar la concentración de una persona, lo que podría provocarle dificultades para prestar atención en las reuniones o que no cumpla con los plazos de entrega en el trabajo”, continúa.

“Además, si una persona con ansiedad verifica cosas de forma obsesiva, eso puede disminuir el tiempo de calidad que pasa con amigos o familiares”, añade.

¿Qué herramientas cotidianas puedo usar para controlar mi ansiedad?

Toma un poco de aire fresco

“Salir a caminar al aire libre para tomar aire fresco durante al menos 15 a 30 minutos al día, sin importar el clima, puede ayudar mucho a despejar la mente”, dice Dinning.

open image in gallery “Salir a caminar al aire libre para tomar aire fresco durante al menos 15 a 30 minutos al día, sin importar el clima, puede ayudar mucho a despejar la mente”, dice Dinning ( PA )

“Mover el cuerpo es una excelente distracción que activa diferentes sustancias químicas en nuestro organismo, lo cual puede resultar bastante positivo”, incorpora.

Prueba técnicas de grounding

Las técnicas de conexión con el presente o grounding pueden ayudar a desviar la atención de los pensamientos acelerados y centrados en el futuro del tipo “¿qué pasaría si...?” y a anclar la mente firmemente en el ahora.

“Una técnica de conexión con el presente es algo que puedes hacer cuando quieres concentrarte en el aquí y el ahora”, explica Dinning, y sigue: “Por ejemplo, podrías mirar a tu alrededor y elegir cinco objetos que tengan el color azul”.

Concéntrate en ralentizar tu respiración

“Si la ansiedad provoca que tu ritmo cardíaco y tu respiración se aceleren, practicar la respiración pausada y realizar inhalaciones y exhalaciones profundas puede resultar bastante relajante”, afirma Dinning.

Encuentra algo para apretar

“No a todo el mundo le resultan útiles los ejercicios de respiración, por lo que podría ser más beneficioso hacer algo más físico, como apretar algo suave”, sugiere el psicólogo.

Tómate descansos de las pantallas

“Tomarse un descanso de las pantallas no solo da un respiro a la vista, sino que también reduce la cantidad de contenido estresante que se ve en las redes sociales, como las noticias, que podrían estar alimentando la ansiedad”, afirma Dinning.

Haz una lista de pros y contras

Escribir los pensamientos puede reducir el desorden mental y aportar perspectiva.

open image in gallery Poner los pensamientos por escrito puede reducir el desorden mental y aportar perspectiva ( PA )

“Hacer una lista rápida de pros y contras puede ayudarte a tener una mejor perspectiva sobre cuán cierto es aquello que te preocupa”, dice Dinning.

Descarga algunas aplicaciones de meditación

“Existen muchas aplicaciones diferentes que pueden ayudarte a realizar ejercicios de conexión con el presente y de atención plena”, afirma la psicóloga.

Calm y Headspace son aplicaciones especialmente populares diseñadas para ayudar a controlar el estrés, dormir mejor, reducir la ansiedad, mejorar la concentración y el bienestar mental general a través de la meditación guiada y las prácticas de atención plena.

Sigue una rutina de relajación antes de acostarte

“Priorizar una buena rutina de sueño es realmente importante porque cuando nos permitimos descansar lo suficiente, eso nos ayuda a sentirnos con más energía y relajados, lo que puede influir en nuestra capacidad de tomar decisiones”, explica Dinning.

¿En qué momento debería alguien buscar ayuda profesional?

“Si notas que te ves más cansado, no duermes mucho, has perdido o ganado peso, no te alimentas correctamente, te enfermas con frecuencia o has perdido la motivación o la pasión por las cosas que más te gustaban, puede que sea el momento de buscar ayuda profesional”, dice Dinning.

Ella explica que lo primero que debes hacer es contactar con tu médico de cabecera.

open image in gallery Existen muchos tipos diferentes de terapia ( PA )

“El médico podría recetar algún medicamento o derivar al paciente a terapia psicológica”, dice Dinning.

Hablar con un terapeuta puede ser muy útil porque es una persona imparcial que intentará comprender a fondo lo que te está sucediendo. La terapia puede ser un espacio ideal para sentirse escuchado y comprendido.

Existen muchos tipos diferentes de terapia.

“Un enfoque terapéutico suele implicar mucha conversación, escucha activa y reflexión sobre diferentes perspectivas y puntos de vista”, detalla Dinning, y concluye: “En cambio, la terapia cognitivo-conductual (TCC) puede ayudar a cuestionar la forma en que pensamos sobre algo y cómo eso influye en nuestro comportamiento”.

Traducción de Sara Pignatiello