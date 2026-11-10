Resurgen inquietantes imágenes de Russell Brand y Katy Perry tras la condena por violación del comediante

Tras el veredicto que declaró culpable a Russell Brand de violación y agresiones sexuales, han resurgido imágenes de una incómoda entrevista que el comediante concedió junto a su exesposa, Katy Perry.

El comediante y actor, de 51 años, fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual el jueves 5 de noviembre, al concluir su juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Tras conocerse el veredicto, dos videos antiguos volvieron a circular en las redes sociales. Uno de ellos, grabado en 2010, muestra a Brand y Perry mientras responden preguntas del entonces programa matutino GMTV, de la cadena ITV, sobre la ceremonia de los premios Óscar de ese año, a su llegada a la fiesta organizada por Vanity Fair.

open image in gallery Russell Brand se enfrenta a una pena de prisión tras ser declarado culpable de cargos de violación y agresión sexual ( AFP/Getty )

Cuando Brand comienza a responder, Perry lo interrumpe con un “¡Pero si no la viste!”. Sorprendido, el comediante intenta salir del paso con una broma e inventa un supuesto recuerdo de la ceremonia, mientras el entrevistador le comenta a la cantante: “Acabas de dejarlo en evidencia”.

Visiblemente molesto, Brand insiste: “Claro que vi los Oscar”, pero Perry lo contradice y le dice al reportero: “¡Qué tontería!”. Poco después, cuando el periodista le pregunta a la cantante qué victoria la había alegrado más, Brand levanta una insignia con la palabra “Obedece” y se la muestra. Perry guarda silencio y el comediante toma la palabra para dar su opinión sobre la ceremonia.

open image in gallery Russell Brand mostró un comportamiento extraño durante una entrevista de 2010 junto a Katy Perry ( X )

Aunque Brand no ofrece una respuesta clara, el entrevistador intenta incluir a Perry en la conversación y le pregunta: “Katy, ¿cómo haces para lidiar con este hombre?”. Visiblemente incómoda, la cantante responde: “En realidad es muy gracioso”. Acto seguido, el comediante la aparta.

El comportamiento de Brand y la reacción de Perry en el video han llamado la atención de numerosos usuarios de las redes sociales, muchos de los cuales calificaron la escena de “inquietante”.

También volvió a circular otro video, grabado durante un concierto de Perry en el Festival del Palacio de Blenheim, en julio de 2025, en el que la cantante les dice a sus seguidores: “Espero que mi ex no esté aquí. Debería estar en la cárcel”.

Perry, quien estuvo casada con Brand entre octubre de 2010 y diciembre de 2011, todavía no se ha pronunciado sobre la condena. Sin embargo, según informó el Mail on Sunday, la intérprete de 'Firework' estaría en “conversaciones activas” para revelar detalles de su “oscuro matrimonio” mediante una serie documental y un libro.

“Katy ha recibido varias ofertas a lo largo de los años para contar su historia, pero no estaba dispuesta a considerar ninguna hasta después del juicio. Tiene mucho que decir”, aseguró una fuente al medio.

“Actualmente está evaluando la posibilidad de hacer una serie al estilo de Netflix y publicar una autobiografía. Ella y su equipo mantienen conversaciones activas al respecto. Hay muchas cosas sobre ese matrimonio que la gente desconoce. Fue una etapa muy oscura de su vida”, agregó.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Perry para solicitar comentarios.

Por otra parte, también resurgió en las redes sociales un fragmento del programa Big Fat Quiz of the Year, de Channel 4, en el que Brand y su compañero Noel Fielding hacen bromas sobre la violación. La cantante Lily Allen, quien también participó en aquella emisión, calificó los comentarios de “horribles”.

En el episodio, transmitido en 2007, el presentador Jimmy Carr reunió a Rob Brydon, David Mitchell, Jonathan Ross, Noel Fielding y Russell Brand, además de Allen, quien entonces tenía 21 años y era la única mujer del panel.

En un momento del programa, Ross bromeó sobre el hecho de que Allen estuviera sentada junto a Brand y Fielding. “Como una especie de figura paterna para Lily, voy a insistir en que se cambie de lugar, porque del otro lado, obviamente, no corre ningún riesgo de tener relaciones sexuales”, comentó.

A continuación, acercó a la cantante a Brydon y Mitchell y agregó: “Así Lily podrá volver a casa con los pechos todavía en su lugar”.

open image in gallery Lily Allen se sintió incómoda por los comentarios de Russell Brand durante un programa de debate televisivo ( YouTube )

Fielding responde indignado: “¿Cómo te atreves? No somos violadores”, a lo que Carr le pregunta por qué lleva una capa si no es un violador. “Es una capa de Jack el Destripador. Él no era un violador, solo era…”, comienza a explicar Fielding, antes de que Brand lo interrumpa: “Un asesino en serie. No existe ninguna relación directa entre las capas y las violaciones. Es solo que las palabras riman. Déjenlo en paz”.

Brand continúa con la broma: “¿Y si, horror de horrores, resulta que ni siquiera ha cometido una violación? Podrías arruinar su reputación. ¿Has violado a alguien?”. Fielding responde: “Bueno, si lo hubiera hecho, así es como huiría de la escena del crimen”, mientras se cubre el rostro con la capa, imitando a Drácula.

Dieciséis años después, Allen recordó aquel incómodo episodio durante una entrevista con Grazia en 2023. “Estaba en un programa de televisión con Russell Brand, Noel Fielding y Jonathan Ross. Creo que hicieron comentarios sobre que me habían violado o algo por el estilo”, relató. “Y yo me reía. Ahora que lo veo en retrospectiva, me parece horrible. Me hace sentir incómoda, pero no creo que lo haya vivido así en aquel momento, porque esa era la cultura de la época”, agregó.

Cabe señalar que Fielding no ha sido acusado de ningún delito y no tuvo relación alguna con el juicio ni con la condena de Brand.

Tras el veredicto del jueves, el juez Bennathan advirtió al comediante que la gravedad de los cargos implicaba que recibiría “una pena de prisión considerable” cuando se dictara sentencia el lunes. También le negó la libertad bajo fianza y ordenó que permaneciera en prisión preventiva, por lo que Brand pasó su primera noche tras las rejas.

Además, el comediante está siendo investigado por otras dos presuntas violaciones, entre ellas la de una adolescente de 16 años, mientras que la policía advirtió que podrían surgir nuevas denuncias de otras posibles víctimas.

Traducción de Leticia Zampedri