Cómo será la vida de Russell Brand en prisión tras ser sentenciado por violación

Mientras la camioneta blanca de la prisión salía del Tribunal de la Corona de Southwark el lunes por la tarde, el pasajero al interior, Russell Brand, estaba sentado en la celda de plástico, tal vez reflexionando sobre su dramático declive.

Tras su rápido ascenso en el mundo de las celebridades y su fama no reconocida, el hombre de 51 años se enfrenta ahora a una condena de diez años y medio de prisión tras ser declarado culpable de violar a una de sus fans y agredir sexualmente a tres mujeres.

Mientras lo trasladaban a una prisión preventiva desconocida, seguramente escuchó a los transeúntes golpear el vehículo mientras los fotógrafos intentaban desesperadamente tomar fotos del interior.

Ahora, tras años de comodidad y lujo, Brand debe afrontar un cambio drástico en su vida, ya que se espera que cumpla al menos dos tercios de su condena.

Aunque ha pasado los últimos cuatro días en la prisión de HMP Wandsworth, aún no está claro dónde será recluido. Pero esto es lo que The Independent recopiló sobre la vida en una prisión británica.

open image in gallery El vehículo de la prisión saliendo del Tribunal de la Corona de Southwark ( Reuters )

Las primeras 12 horas

Es probable que Brand sea colocado en una celda de detención al llegar a prisión, donde los oficiales comenzarán a procesarlo, y a cualquier otro preso, para su ingreso en el sistema.

Posteriormente, los agentes lo llevarán a una zona pequeña para un registro exhaustivo, que podría incluir un registro corporal completo, tras lo cual se sentará en una silla con un “escáner de seguridad para orificios corporales” para verificar si lleva oculto algún teléfono o equipo electrónico, según DoingTime, un grupo de voluntarios dedicado a informar sobre la realidad del sistema penitenciario británico.

Después, es probable que a Brand se le hagan una serie de preguntas y se le coloque en otra celda de detención, desde donde será trasladado para que lo revise el equipo médico de recepción y se aseguren de que estará bien durante la noche.

Le tomarán una fotografía y recibirá una tarjeta de identificación, la cual deberá portar en todo momento. Posteriormente, será atendido por un oficial superior que le hará preguntas para evaluar posibles riesgos de suicidio.

open image in gallery Un hombre que se cree que es el actor y comediante británico Russell Brand sale del Tribunal de la Corona de Southwark a bordo de una camioneta de la prisión ( Reuters )

Por lo general, los presos reciben de tres a cuatro pares de calcetines y ropa interior, además de pantalones de chándal, camisetas y sudaderas, muy diferentes de los atuendos llamativos por los que Brand es conocido. Según DoingTime, estas prendas se intercambian cada semana, una por una. Las familias suelen enviar ropa para los presos.

En algún momento de este proceso, Brand tendrá la oportunidad de conversar durante dos minutos con un ser querido, sin importar si la llamada no se concreta y se desvía al buzón.

Posteriormente, Brand será enviado a su celda.

¿Qué ocurre cuando se cierran las puertas de las celdas?

Quienes han estado en prisión suelen decir que la primera noche es larga. Las celdas suelen cerrarse con llave alrededor de las 6 p. m. y permanecen así hasta las 8 a. m. Una vez cerradas, es difícil hablar con un oficial a menos que haya una verdadera emergencia, según DoingTime, pero las celdas sí cuentan con un botón de llamada.

Es posible que Brand tenga que compartir celda con otro recluso. Según la organización benéfica Prison Reform Trust, todas las celdas deben tener el tamaño adecuado para el número máximo de presos que albergan. Además, deben contar con iluminación, calefacción, ventilación e instalaciones adecuadas, así como acceso las 24 horas a agua y saneamiento.

En su celda, Brand dispondrá de una cama con colchón y una almohada, un armario para medicamentos, un cepillo para el inodoro, papel higiénico, cortinas para mayor privacidad, cortinas para la ventana y un tablero para anuncios. La celda también contará con espejo, hervidor de agua, televisión, teléfono, bote de basura, así como un platón, una taza, un plato y cubiertos, además de un juego básico de artículos de aseo personal.

open image in gallery Russell Brand, a quien se vio llegar al Tribunal de la Corona de Southwark junto a su esposa Laura, fue sentenciado el lunes ( Reuters )

¿Cuándo podrá recibir visitas?

La esposa de Brand, Laura Gallacher, estuvo muy presente durante las cuatro semanas que duró el juicio. Ahora tendrá que esperar cuatro semanas para visitarlo con sus tres hijos.

Un preso condenado suele tener derecho a al menos dos visitas de una hora cada cuatro semanas, si bien las normas sobre visitas familiares varían en cada prisión, según el Ministerio de Justicia.

¿Trabajará en prisión?

Brand podrá mantenerse ocupado durante su condena, ya que los presos deben colaborar en las tareas del pabellón. A los presos se les asignan trabajos como limpiador del pabellón, auxiliar de biblioteca o ayudante de cocina.

Algunos presos también pueden realizar trabajos en talleres para obtener cualificaciones, como fabricar ventanas, enviar revistas por correo o empaquetar piezas de fontanería.