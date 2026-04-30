El presentador británico Piers Morgan ha acusado al humorista Russell Brand de ser “inapropiadamente cariñoso” durante una entrevista en su programa de YouTube, Piers Morgan Uncensored.

El también actor Brand (50) hizo una aparición muy ridiculizada en el programa, en la que pasó más de 90 segundos intentando, sin éxito, encontrar un pasaje de la Biblia que había leído en un tribunal.

Brand será juzgado a finales de este año por las acusaciones de violación y agresión sexual presentadas en su contra por seis mujeres. Él niega todos los cargos, que datan de entre 1999 y 2009.

Desde que se emitió la entrevista, Morgan ha respondido a un espectador que comentó cómo Brand le ponía repetidamente la mano en el brazo o el hombro al presentador.

“Todo ese contacto físico fue extremadamente condescendiente”, le dijo el fan a Morgan en X, y preguntó: “¿Te molestó?”.

“Fue un poco raro, sí”, respondió Morgan el 27 de abril. “Nunca había tenido un invitado tan inapropiadamente cariñoso durante una entrevista, lo cual me sorprendió dadas las acusaciones en su contra”.

The Independent se ha puesto en contacto con el abogado de Brand para obtener declaraciones al respecto.

Piers Morgan entrevistó a Russell Brand en su programa de YouTube, ‘Piers Morgan Uncensored’ ( YouTube )

En otro momento de la entrevista, Brand habló sobre su relación anterior con una chica de 16 años, y afirmó que ahora creía que sus acciones, aunque legales, habían sido “moral y espiritualmente incorrectas”.

A principios de este mes, admitió haber mantenido una relación sexual “abusiva” con una joven de 16 años cuando él tenía 30. La mujer no figura entre quienes han presentado cargos contra Brand.

“Como ya he dicho, no es agradable saber que mis acciones han contribuido al sufrimiento de una persona”, dijo en Piers Morgan Uncensored.

“Debería haber, tiene que haber, justicia para eso. El contexto en el que se producían esos encuentros consensuales era una especie de alegre torrente de actividad consensual constante que a veces resultaba muy, muy difícil de creer que estuviera ocurriendo, pero uno se adapta a ese tipo de condiciones”, agregó.

“Yo diría, Piers, que a nivel personal, eso está mal. Está mal moral y espiritualmente, pero es legal. No es una cuestión legal”, concluyó.

El juicio de Brand tendrá lugar en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido, el 12 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello