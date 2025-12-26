Para muchos consumidores, las buenas noticias no fueron lo único que llegó con el Día de Navidad.

Según una encuesta reciente realizada a 2.032 consumidores en Estados Unidos por la firma de finanzas personales LendingTree reveló que el 41 % aún arrastra deudas de la temporada navideña anterior. El analista jefe de finanzas al consumidor de la empresa, Matt Schulz, explicó que ese endeudamiento residual empujó a muchas personas a recurrir a opciones de financiamiento alternativas, como el sistema de “compre ahora y pague después”, para afrontar los gastos.

“La situación lleva a algunos a usar más las tarjetas de crédito para cubrir gastos, mientras que otros buscan opciones más baratas o directamente compran menos”, explicó Schulz en un comunicado sobre el estudio. “Por ejemplo, cada vez más personas eligen este tipo de préstamos en lugar de las tarjetas de las tiendas, en busca de una forma sin intereses de extender su presupuesto navideño”.

Este año, el gasto promedio de los consumidores durante las fiestas alcanzó los 1.223 dólares, el nivel más alto desde 2022.

open image in gallery Según una reciente encuesta, el 41 % de los consumidores todavía arrastra deudas de las fiestas pasadas, mientras que el gasto promedio en 2025 fue de 1.223 dólares ( Getty Images )

La generación Z y los hogares de altos ingresos son los más propensos a endeudarse

En el estudio, se detectaron diferencias marcadas en los niveles de deuda según la generación y los ingresos. Las generaciones más jóvenes y los hogares con mayores ingresos fueron los más propensos a gastar por encima de sus posibilidades.

Tanto la generación Z como los millennials asumieron deudas navideñas en un 44 % de los casos, la tasa más alta entre los cuatro grupos analizados. En contraste, los baby boomers registraron el nivel más bajo, con un 26 %, según la encuesta.

Entre los hogares con ingresos combinados de 100.000 dólares o más, el 47 % contrajo deudas durante las fiestas. En comparación, solo el 24 % de los hogares que ganan menos de 30.000 dólares hizo lo mismo.

Además, el 63 % de los hogares señaló que necesitará más de dos meses para saldar esas deudas. Para Matt Schulz, se trata de un dato preocupante, debido a las altas tasas de interés asociadas al principal método de financiamiento: las tarjetas de crédito.

“Tener uno o dos meses de deuda navideña no es algo grave”, señaló. “El problema surge cuando se prolonga seis meses, un año o más, debido a las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito. En ese caso, el costo puede ser muy alto”.

open image in gallery Jóvenes y ricos, los que más gastan por encima de sus posibilidades ( Getty Images )

Posible causa: los aranceles

Al ser consultados sobre si planeaban regalar menos este año debido a los aranceles, el 45 % de los encuestados respondió que sí.

Además, el 46 % de los consumidores afirmó que los precios elevados “arruinaron las fiestas” para ellos. En ese punto, la generación Z encabezó las respuestas entre los distintos grupos etarios, con un 57 % que expresó esa preocupación.

El arrepentimiento atormenta a los compradores

Aunque muchos consumidores eran conscientes de los precios más altos y sabían que se estaban endeudando, el 47 % terminó sus compras con sensación de arrepentimiento. Ese sentimiento fue más frecuente entre los hogares con ingresos inferiores a 30.000 dólares, los padres de niños pequeños, los millennials y la generación Z.

“Si las cosas están difíciles, está bien decirles a amigos y familiares que este año los regalos serán más sencillos”, explicó Schulz. “No hace falta entrar en detalles financieros ni dar lecciones de economía, pero contar un poco la situación puede ayudar”.

