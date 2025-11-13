La gente prefiere las pequeñas empresas para sus compras navideñas

La temporada navideña demuestra que lo más grande no siempre es mejor: casi la mitad de los regalos navideños vienen de pequeños negocios, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que, en promedio, los compradores compran el 44 % de sus regalos navideños en pequeños negocios, y uno de cada tres afirmó que más de la mitad de sus compras navideñas se realizan en estos comercios locales favoritos.

Durante la temporada festiva, el 34 % dijo preferir visitar tiendas locales, en comparación con solo el 17 % que se inclina por las grandes cadenas.

De hecho, el 72 % de los encuestados afirmaron que las fiestas simplemente no serían posibles sin sus establecimientos locales favoritos.

Realizado por Talker Research en colaboración con SurePayroll By Paychex, el estudio encontró que el 84 % de los estadounidenses creen que los pequeños negocios son vitales para el bienestar de su comunidad.

El 64 % se considera un cliente habitual de negocios locales y, en promedio, lleva ocho años apoyando a sus tiendas favoritas. Muchos de estos clientes fieles conocen a un promedio de seis dueños de negocios por su nombre, y el 15 % afirmó tener una relación cercana con al menos diez.

Casi dos tercios de los encuestados dijeron que viajarían más lejos para visitar un pequeño negocio que les gusta en lugar de comprar en una tienda más grande cerca de casa. Un tercio dijo que viajaría 16 kilómetros o más para apoyar a su tienda pequeña preferida, citando la mayor calidad (60 %) y la conexión personal (48 %) como las principales razones.

Muchos dijeron que sus planes navideños se verían afectados si su tienda local cerrara. La temporada se sentiría menos festiva, sin acceso a pequeñas panaderías para dulces (48 %), mercados locales para comestibles (46 %) o cafeterías independientes para tomar café (41 %).

Los compradores también dependen de los pequeños negocios para necesidades navideñas esenciales como servicios (36 %), regalos (34 %) y ropa (32 %).

La generosidad que define la temporada navideña también se extiende a las propinas. El 67 % de los estadounidenses que dan propina afirmaron que es más probable que dejen una propina mayor durante las fiestas.

La propina promedio aumenta del 29 % durante el resto del año al 35 % durante las fiestas, un incremento del 6 %.

Quienes dan más propina indicaron que lo hacen porque las fiestas son una época para dar (62 %) y porque comprenden lo estresantes que pueden ser los trabajos en el sector de servicios durante este período (57 %).

El 49 % de los encuestados afirmaron haber trabajado en un empleo donde se aceptaban propinas, una cifra que asciende al 59 % entre la generación Z.

Las propinas más generosas del año se dan en Nochebuena (69 %), Navidad (64 %) y Acción de Gracias (57 %), aunque solo uno de cada cinco afirmó dar una propina extra el Sábado de Apoyo al Pequeño Comercio.

“El Sábado de Apoyo al Pequeño Comercio es más que un evento de compras: es un recordatorio fundamental de que desempeñan los negocios locales en nuestras comunidades”, dijo Ylang Nguyen, directora de estrategia de mercado digital en SurePayroll. “Cuando los consumidores eligen comprar en pequeños negocios, ayudan a mantener vivo el espíritu emprendedor durante todo el año”.