Los estadounidenses se preocupan por el estrés financiero de las fiestas navideñas

La mitad de los estadounidenses teme la llegada de las fiestas navideñas, pero no solo por el dinero.

Según una nueva encuesta realizada por Current y Talker Research de 2.000 adultos, el 54 % afirmó temer la inevitable llegada de las fiestas.

Para el 69 % de los encuestados, esta época del año se siente como la más estresante financieramente.

El miedo es tan profundo que el 58 % admitió que el estrés y las obligaciones de las fiestas le quitan toda la alegría a la temporada.

Para combatir esa sensación, el 54 % afirmó que hará sacrificios o recortará gastos y el 76 % afirmó que está cambiando su forma de celebrar para ahorrar dinero.

Para algunos, eso significa disminuir el brillo de las tradiciones navideñas: el 36 % está poniendo límites estrictos a sus presupuestos para regalos, mientras que el 14 % no va a dar regalos por completo.

Alrededor del 17 % prescindirá del árbol de Navidad este año y el 21 % no ofrecerá una cena costosa. Uno de cada 10 incluso planea celebrar en un día diferente, con la esperanza de evitar los altos costos.

A pesar de todo esto, el 76 % de los estadounidenses reconoce que las fiestas no serían posibles sin el trabajo de los empleados temporales, una pequeña luz en una época por lo demás sombría.

De hecho, el 42 % afirmó que suele dar propina a los trabajadores temporales, y el 53 % de la generación Z afirma que “siempre” o “a menudo” da propina, en comparación con solo el 30% de los baby boomers.

Y el 31 % de la generación Z incluso da propinas más altas durante las fiestas, mientras que solo el 12 % de los boomers hace lo mismo.

“Las fiestas son una temporada cara para todos, con gastos que se acumulan entre regalos, comida, viajes y decoración, pero para los estadounidenses que viven al día, la presión es aún mayor”, dijo Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

“Después de un año con desafíos económicos, incluyendo personas que aún sienten los efectos de la inflación en los precios de los productos básicos de uso diario, muchos estadounidenses están especialmente preocupados este año sobre cómo podrán celebrar con sus presupuestos ya ajustados”.