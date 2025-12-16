Los estadounidenses prevén más deudas en sus tarjetas de crédito esta temporada navideña

Las compras navideñas están en pleno apogeo, pero muchos estadounidenses se preparan para que el impacto financiero se prolongue en el año nuevo.

Una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que el 35 % planea usar una tarjeta de crédito para al menos algunas de sus compras navideñas.

Dado que solo el 17 % de estos compradores afirman que siempre pagan el balance completo y evitan los intereses, es probable que un gran porcentaje comience el 2026 con deudas por sus gastos navideños.

Según la encuesta de Affirm y Talker Research, el 70 % de los usuarios de tarjetas de crédito espera acumular un saldo en 2026 y casi el 18 % anticipa que seguirá pagando las compras navideñas para el próximo verano, junio o más tarde.

La tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la forma en que las personas gestionan sus compras navideñas.

El 44 % de los estadounidenses encuestados afirmó haber utilizado o planea utilizar herramientas de inteligencia artificial para facilitar las compras navideñas. Esto es especialmente común entre los compradores más jóvenes: el 60 % de la generación Z y el 55 % de los millennials recurren a la inteligencia artificial, en comparación con el 39 % de la generación X y solo el 21 % de los baby boomers.

Entre quienes usan IA, las razones más comunes incluyen ahorrar tiempo (46 %), ajustarse al presupuesto (45 %) y encontrar regalos más significativos o creativos (37 %).

Al mismo tiempo, los compradores anhelan mayor transparencia en el proceso de pago. Si cada compra navideña mostrara claramente el costo total a lo largo del tiempo, el 44 % afirmó que se sentiría más seguro y el 39 %, aliviado.

Esa claridad también podría cambiar el comportamiento de gasto, ya que el 40 % afirmó que poder elegir exactamente cómo y cuándo pagar con total transparencia les daría más confianza al gastar, mientras que el 32 % afirmó que les ayudaría a planificar con mayor eficacia durante la temporada navideña.

“Los compradores nos dicen algo simple: no quieren que las facturas navideñas incluyan costos inesperados”, dijo Vishal Kapoor, director de producto de Affirm.

“Cuando las personas saben exactamente cuánto pagarán por adelantado, sin cargos ocultos ni intereses compuestos, se sienten más seguras y en control. Esa confianza les ayuda a tomar decisiones de gasto que se ajustan a su presupuesto, en lugar de reaccionar a costos inesperados más adelante”.