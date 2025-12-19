¿Qué tipo de viajero te consideras?

La mayoría de los estadounidenses creen que viajan por instinto, pero un nuevo estudio sugiere que casi todos adoptan una personalidad viajera distinta una vez que se ponen en camino.

Según una encuesta realizada por Go City y Talker Research de 2.000 viajeros estadounidenses, las personas tienden a encajar en uno de los cinco tipos de personalidad que influyen en cómo planifican, exploran y viven un viaje.

El 37 % de los viajeros se identifican como “mentes maestras”, los planificadores que disfrutan organizar cada detalle.

Estos viajeros disfrutan del proceso de reserva en sí, con un 35 % que afirma que les encanta organizar vuelos y hoteles y un 14 % que se entusiasma con conseguir entradas para eventos deportivos o atracciones.

Otro 26 % son “buscadores de emociones”, motivados por la acción y el descubrimiento. Para ellos, viajar consiste en explorar el entorno local (33 %), participar en visitas guiadas por la ciudad (24 %), visitar museos (23 %), ir a parques de atracciones (18 %) y visitar edificios históricos (14 %).

El 6 % son “exploradores de vacaciones”, viajeros que se mantienen flexibles pero preparados, igualmente felices, relajándose junto a una piscina o en la playa (36 %) o buscando conciertos (14 %), parques públicos (13 %) y lugares emblemáticos de la cultura popular (8 %).

Luego están los “viajeros espontáneos”, que representan el 14 % de los viajeros y prefieren dejarse llevar. Les interesa principalmente ver lugares emblemáticos famosos (27 %) y conocer a la gente local (13 %), sin preocuparse demasiado por planes rígidos.

Finalmente, el 16 % pertenece a la categoría de “conocedores”, con la gastronomía algo central en sus viajes. El 64 % de ellos prioriza encontrar buenos restaurantes por encima de todo lo demás.

A pesar de estas diferencias, las personalidades comparten hábitos comunes una vez que comienza el viaje. El primer día, el 38 % de los viajeros prefieren empezar a explorar de inmediato, mientras que el 23 % consulta la disponibilidad de atracciones cercanas, el 22 % busca lugares para comer y el 9 % opta por descansar y recargar energías con una siesta.

En todas las personalidades, encontrar buena comida se posiciona como la actividad más atractiva en un viaje (48 %), más que explorar el entorno local (27 %) y visitar museos históricos juntos (17 %).

Explorar ciudades también se perfila como la aventura dominante, atractiva para tres de cada cuatro viajeros, por encima del senderismo, las compras o las emociones fuertes.

“Estas cinco categorías de viajeros demuestran que muchos de nosotros buscamos cosas diferentes al viajar”, dijo Judy Gauthier, directora comercial de Go City. “Algunos priorizan la relajación, mientras que otros quieren verlo todo. Sin embargo, el objetivo final es universal. Todos queremos disfrutar de nuestros viajes. Puede que tengamos enfoques diferentes a la hora de planificar o que prioricemos actividades distintas, pero todos compartimos el mismo propósito: probar cosas nuevas y divertirnos”.