¿Por qué los padres mayores de 30 años se sienten tan cansados?

La paternidad diaria está dejando a muchos padres completamente agotados, con el cansancio invadiendo los aspectos más sencillos de la vida cotidiana.

Una nueva encuesta de 1.000 padres estadounidenses mayores de 30 años reveló que el 54 % afirma que las tareas del hogar los dejan agotados, un 50 % se siente exhausto por el ejercicio, otro 50 % agotado por su trabajo y un 36 % dice que simplemente ser padre es suficiente para agotar su energía.

Esta fatiga constante suele ir acompañada de otras tensiones emocionales. El 54 % de los padres informó experimentar estrés con regularidad, mientras que el 49 % dijo sentirse fatigado con frecuencia.

La baja motivación afecta al 42 % de los padres, la depresión al 36 % y el 31 % dice estar sufriendo agotamiento. Si bien muchos hombres atribuyen estos sentimientos a las largas horas de trabajo o a la falta de sueño, la mayoría comienza a sospechar que puede haber algo más profundo. De hecho, el 92 % dijo reconocer una conexión entre lo que sienten y su salud hormonal.

La encuesta realizada por Hims, Inc. y Talker Research muestra que los padres son generalmente conscientes de los efectos físicos de la testosterona baja, con un 88 % que sabe que puede causar fatiga y un 96 % que la relaciona con la disminución del deseo sexual.

Sin embargo, los síntomas emocionales que pueden afectar la vida familiar son mucho menos conocidos.

Solo el 12 % era consciente de que la testosterona baja puede reducir la paciencia, el 10 % la asociaba con un mayor estrés y solo el 8 % la relacionaba con la baja motivación, problemas que a menudo se manifiestan con mayor claridad durante la crianza de los hijos.

Los encuestados se dividieron equitativamente entre quienes han sido diagnosticados con testosterona baja y quienes no, y la diferencia en la energía diaria fue notable.

Los padres diagnosticados con testosterona baja tenían casi el doble de probabilidades de sufrir fatiga, con un 65 % en comparación con el 33 % entre los no diagnosticados. También tenían muchas más probabilidades de reportar baja motivación, con un 58 % frente al 26 %, y depresión, con un 50 % en comparación con el 22 %.

Incluso entre los padres que no han recibido un diagnóstico, muchos ya sienten que algo no está bien.

El 64 % dijo haber cuestionado la causa de sus síntomas y el 69 % sospecha que puede tener testosterona baja.

Esa incertidumbre conlleva una carga emocional considerable. El 38 % reporta estrés, el 37 % experimenta depresión y el 31 % se siente avergonzado mientras se preocupa por un posible diagnóstico.

Sin embargo, el tratamiento parece marcar una diferencia significativa para muchos padres. El 47 % de los padres se ha sometido a tratamiento y los resultados fueron importantes. El 65 % de los hombres informó tener más energía, el 54 % se sintió más concentrado o seguro, y el 49 % afirmó que su bienestar mental mejoró.

Quizás lo más revelador para la vida familiar es que el 74 % dijo que los niveles hormonales equilibrados los hicieron más pacientes y más involucrados con sus hijos y parejas.

Estos hallazgos reflejan un cambio más amplio en la forma en que los hombres conciben la paternidad y la masculinidad en la actualidad. Cuando se les preguntó qué significa para ellos una masculinidad saludable, el 64 % de los padres respondió que ser un buen padre era lo más importante, seguido de ser una buena pareja, con un 59 %.

La salud mental fue una prioridad para el 56 % y la madurez emocional para el 53 %, mientras que los ideales tradicionales como la fortaleza física (37 %) o una personalidad “machista” (solo el 13 %) obtuvieron puntuaciones mucho más bajas.

“Los hombres no deberían tener que sufrir en silencio ni afrontar el estigma solos”, dijo el Dr. Pete Stahl, director de salud masculina en Hims. “En Hims, brindamos a los hombres acceso a planes de tratamiento integrales y holísticos que les facilitan el control de su salud hormonal, desde la evaluación hasta la educación, el apoyo y la medicación, todo en línea y a su propio ritmo. Cuando los hombres se sienten bien, dan lo mejor de sí mismos y sus familias notan la diferencia”.