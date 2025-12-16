Cuánto gastaron los estadounidenses en viajes este año

En el 2025, el viajero estadounidense promedio gastó $2.261 en viajes y visitó tres nuevos lugares.

Una nueva encuesta realizada por CheapCaribbean Vacations y Talker Research de 2.000 viajeros frecuentes en EE. UU. reveló que los encuestados realizaron un promedio de dos viajes no laborales en 2025, ampliando sus horizontes al visitar dos nuevos estados y un nuevo país.

El destino fue tan importante como el viaje, y los viajes por carretera dominaron los hábitos de viaje.

Más de la mitad de los encuestados afirmaron que la mayoría de sus viajes este año fueron en carro, en comparación con el 30 % que viajó principalmente en vuelos nacionales, el 13 % que viajó internacionalmente en avión y solo el 2 % que hizo cruceros.

Los viajes tendieron a ser personales y de bajo estrés, y el 41 % afirmó que sus viajes más comunes fueron para visitar a amigos o familiares.

Las escapadas a la playa les siguieron con un 15 %, los viajes al aire libre y de aventura con un 14 %, las escapadas urbanas con un 11 % y las vacaciones en casa con un 8 %.

Muchos estadounidenses viajaron con más frecuencia que el año anterior; el 38 % afirmó haber realizado más viajes en 2025 que en 2024. Los hábitos de reserva se orientaron hacia lo digital: el 30 % recurrió a sitios web de viajes en línea, el 20 % reservó por recomendación y el 18 % lo hizo directamente a través de las páginas web de aerolíneas u hoteles.

Los viajes se compartieron con mayor frecuencia con una pareja (34 %) o familiares cercanos (34 %), mientras que el 24 % viajó con amigos. Un porcentaje menor viajó con familiares lejanos (13 %), viajó solo (11 %) o con mascotas (8 %), y solo el 3 % viajó con personas que conoció a través de aplicaciones.

Al reflexionar sobre sus mejores recuerdos de viaje del año, los estadounidenses fueron los que más destacaron los destinos nacionales.

Un viaje a una ciudad estadounidense encabezó la lista con un 21 %, seguido de las escapadas a la playa con un 19 %, a pueblos pequeños con (13 %), a visitas a sus ciudades de origen con (12 %) y a parques nacionales (7 %).

Los momentos internacionales fueron menos comunes: solo el 6 % mencionó una gran ciudad global y el 7 % un país completamente nuevo como su experiencia favorita.

En general, viajar dejó a los estadounidenses con un sentimiento de optimismo: el 23 % describió su estado de ánimo como relajado, el 19 % como agradecido y el 13 % como tanto renovado como aventurero.

Solo el 4 % se sintió agotado y el 5 % exhausto. Las lecciones aprendidas abarcaron desde tomar más fotos (16 %) y aceptar planes espontáneos (14 %), hasta planificar con anticipación (13 %) y empacar más ligero (10 %).

Mirando al futuro, el 76 % afirmó estar muy seguro de que viajará más en 2026, con los viajes por carretera (19 %) y las escapadas a la playa (16 %) encabezando sus listas de deseos.

Los viajeros esperan que destinos como Nueva York (21 %), Italia (14 %), París (13 %) y Japón (12 %) destaquen el próximo año, mientras que priorizan los viajes en pareja (13 %), las escapadas con amigos (11 %) y las vacaciones de playa económicas o con todo incluido (10 % y 8 %, respectivamente).