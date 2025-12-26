La familia de Ozzy Osbourne celebra la primera Navidad desde la muerte del patriarca

La familia Osbourne se reunió para una agridulce celebración navideña, la primera desde la muerte del patriarca Ozzy, y compartió una conmovedora foto del evento.

Kelly, de 41 años, la hija de Ozzy y su segunda esposa Sharon, compartieron el jueves en Instagram algunas instantáneas de su celebración familiar.

“¡¡¡Feliz Navidad de parte de la familia Osbourne!!!”, escribió en el pie de foto, junto a una serie de imágenes en las que se ve al grupo con pijamas navideñas a cuadros a juego.

Se puede ver a Sharon, de 73 años, de pie en el centro, junto al hijo de Ozzy, Louis, su esposa Louise, sus hijos Elijah y Maia, y varias personas más. Kelly, su prometido, el DJ de Slipknot Sid Wilson, y su hijo Sidney están sentados en el suelo delante.

También compartió clips adicionales en sus historias de Instagram de Sidney jugando con algunos de sus nuevos regalos de Navidad, incluyendo un mini escenario pop-up y un micrófono.

Ozzy Osbourne falleció en julio a los 76 años. Su familia compartió una foto de su primera Navidad sin la leyenda del rock ( Getty/kellyosbourne on Instagram )

Es la primera Navidad de la familia tras la muerte de Ozzy, que falleció en julio a los 76 años. Su muerte se produjo años después de que le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 2019. La causa oficial de su muerte fue un infarto de miocardio.

A principios de este mes, Kelly rindió homenaje al legendario rockero de Black Sabbath en el que habría sido su cumpleaños número 77.

“¡Feliz cumpleaños, papá, no moriste como un hombre común y corriente! La vida sin ti es dura, pero no pasa un día sin que dedique mi vida a quererte y a tu legado!”, escribió en Instagram. “Te extraño más que a nada en el mundo. ¡Te amo hasta la eternidad! Lo que daría por verte apagar una vela más”.

Durante una participación en BBC Radio West Midlands, reflexionó sobre la “enorme pérdida” de su padre.

“Ver la efusión de amor, respeto y condolencia, y todo lo que esta ciudad le dio, está más allá de las palabras”, señaló Kelly. Además, observó: “Birmingham lo era todo para mi padre. Lo educó, le dio forma. Le convirtió en el hombre único que era”.

“Era la persona del pueblo. Nunca cambió”, añadió con lágrimas en los ojos. Lo aclamó como un “héroe de la clase trabajadora” y añadió: “Nunca se creyó mejor que nadie”.

Kelly es la hija menor de Ozzy y Sharon, que además tienen a su hija, Aimee, y a su hijo, Jack. El cantautor tuvo otros tres hijos de su primer matrimonio con Thelma Riley: sus hijos Elliot y Louis, y su hija Jessica.