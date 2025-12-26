Los Beckham disfrutan su primera Navidad en medio de la tensión familiar provocada por el “bloqueo masivo” de Brooklyn en redes

La familia Beckham celebró la Navidad reunida, aunque con una ausencia llamativa: su hijo mayor, Brooklyn Beckham, no participó de los festejos.

El encuentro familiar tuvo lugar pocos días después de que trascendiera que Brooklyn habría bloqueado a todos los integrantes de su familia en redes sociales.

Victoria Beckham compartió videos en Instagram en los que se ve a su hijo Cruz Beckham tocando la guitarra y a David Beckham recibiendo una pedicuría en casa. En otro clip se mostraba a David Beckham cortando un árbol de Navidad, escena que Victoria acompañó con una broma al compararlo con Clark Griswold, el personaje de la comedia navideña National Lampoon’s Christmas Vacation.

Por su parte, Cruz Beckham negó los rumores que indicaban que sus padres habían dejado de seguir a Brooklyn en redes sociales. Según aclaró, fue Brooklyn quien bloqueó a toda la familia.

Traducción de Leticia Zampedri