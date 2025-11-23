Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Cómo los estadounidenses afrontan las conversaciones incómodas durante las fiestas navideñas

La política encabeza la lista de temas tabú, seguida de las finanzas y los comentarios sobre la apariencia o el peso

Talker
Domingo, 23 de noviembre de 2025 00:27 EST
(Alamy/PA)
(Alamy/PA) (Alamy/PA)

Con las fiestas navideñas cerca, muchos estadounidenses planean cómo sobrellevar las inevitables conversaciones en la mesa, y para muchos, el vino se está convirtiendo en su mejor aliado social durante estas fechas.

Una nueva encuesta realizada por St. Francis Winery & Vineyards y Talker Research de 2.000 adultos mayores de 21 años reveló que el 50 % ha elaborado un “plan de supervivencia para las conversaciones” durante las fiestas.

La política encabeza la lista de temas tabú (42 %), seguida de las finanzas (28 %) y los comentarios sobre la apariencia o el peso (26 %).

Pero la mayoría prefiere tener conversaciones más ligeras, como la comida y el vino. El 48 % afirma que el vino es su tema de conversación preferido, seguido de la vida social (36 %), los planes de viaje (33 %), los pasatiempos (32 %) y la salud (24 %).

El 90% dice que hablar de comida les ayuda a conectar con los demás, mientras que el 77 % opina lo mismo del vino y el 73 % de los pasatiempos.

Relacionados

El vino en sí mismo puede dar pie a debates divertidos. La generación Z tiene casi cinco veces más probabilidades que los baby boomers de disfrutar de cócteles de vino durante las fiestas (29 % frente a 6 %), mientras que el 28 % de los encuestados afirman estar dispuestos a discutir sobre añadir hielo al vino.

Otro 23 % tiene opiniones sobre llevar una botella económica a la cena, y el 18 % no tiene reparos en hablar sobre la etiqueta para enfriar el vino tinto.

Las generaciones más jóvenes también se muestran más entusiastas a la hora de usar el vino como mezclador, incluyendo al 23 % de la generación Z y al 25 % de los millennials. Y para el 15 % de los adultos, un cóctel de vino festivo es su remedio infalible para levantar el ánimo y suavizar los momentos tensos de las fiestas.

Aun así, encontrar puntos en común puede seguir siendo un reto, sobre todo entre familiares mayores y jóvenes.

La mayoría de la gente afirma sentirse más identificada con personas de su misma edad (82 %), siendo los baby boomers quienes más lo sienten (88 %).

A los baby boomers les encanta compartir novedades familiares (31 %), mientras que la generación Z desea hablar sobre sus objetivos para el nuevo año (24 %).

La generación Z (67 %) y la generación X (75 %) disfrutan de conversaciones centradas en sus aficiones, mientras que los millennials se sienten igual hablando de viajes y de sus mascotas (76 % en ambos casos), seguidos de cerca por los baby boomers con un 64 %.

Relacionados

A pesar de algún que otro momento incómodo, el 60 % de los encuestados admitieron que estas conversaciones suelen conducir a una comprensión más profunda de sus seres queridos.

Y casi el 63 % afirma conocer mejor a sus familiares durante las fiestas que en cualquier otra época del año; el 78 % coincide en que todo se siente más fácil y significativo cuando hay una comida compartida y una buena copa de vino en la mesa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in