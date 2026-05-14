Khloé Kardashian ha cuestionado los resultados de la investigación en curso sobre la “desgarradora” desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, cuatro meses después de haber sido secuestrada, según la policía.

La madre de 84 años de la anfitriona del programaToday desapareció de su casa en Arizona, EE. UU., la mañana del 1° de febrero, lo que desencadenó una búsqueda a nivel nacional. No se ha identificado a ningún sospechoso y aún no hay indicios de que Nancy esté viva.

Kardashian (41) habló sobre la desaparición de Nancy en el episodio del miércoles de su pódcast, Khloé in Wonder Land, mientras conversaba con Ashley Flowers, presentadora del pódcast Crime Junkie.

“¿No es desgarrador?”, dijo la estrella de telerrealidad sobre el caso, y añadió: “Estamos en 2026. ¿No hay pistas? Es increíble”.

“Tampoco me lo puedo creer. Pero también soy muy conspiranoica”, respondió Flowers, a lo que Kardashian replicó: “Yo también”.

open image in gallery Khloé Kardashian ha afirmado que “no hay ni un solo dato” sobre la desaparición de Nancy Guthrie en el marco de la investigación ( 'Khloe in Wonderland' / Pima County Sheriff's Office )

La protagonista de Los Kardashian hizo referencia a las notas de rescate enviadas a los medios de comunicación al inicio de las indagaciones. “¡Eso fue muy extraño! Es demasiado, y simplemente no puedo entender que, en 2026, no haya ni un solo dato. No nos están diciendo nada”.

“No sé si sé lo suficiente sobre este caso, pero con todo lo que leí sobre el cuñado y ese tipo de cosas, pensé: ¡Uf!”, añadió.

Al inicio de la investigación, la periodista Ashleigh Banfield sugirió que el cuñado de Savannah, Tommaso Cioni, podría haber estado involucrado en la desaparición de Nancy. Sin embargo, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima lo exoneró posteriormente como sospechoso.

The Independent se ha puesto en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y con un representante de Savannah Guthrie para obtener comentarios.

Nancy fue vista por última vez fuera de su casa la noche del 31 de enero. Tras denunciarse su desaparición, las imágenes de las cámaras de videovigilancia mostraron a una persona enmascarada en su domicilio la noche de su desaparición.

Se encontraron gotas de su sangre en su casa, así como su teléfono y la medicación para el corazón que necesita tomar a diario. Los investigadores creen que Nancy fue secuestrada de su casa en plena noche.

Savannah y sus hermanos han ofrecido una recompensa de un millón de dólares a quien proporcione información que conduzca al hallazgo de su madre.

El sábado, se le preguntó al sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien ha estado al frente de la investigación, si las autoridades se han acercado a resolver el presunto secuestro de Nancy.

Nanos respondió: “Sí”, sin dar más detalles. Sin embargo, en un comunicado a The Independent, la Oficina del Sheriff del Condado de Pima también declaró: “Al cumplirse los 100 días de esta investigación, el procesamiento de pruebas científicas y el análisis de medios digitales continúan en curso”.

open image in gallery Savannah Guthrie afirmó en Instagram a principios de esta semana que “nunca [dejaría] de buscar” a su madre desaparecida, Nancy Guthrie ( NBC/Today )

“Mantenemos nuestro compromiso de llevar a cabo una indagación exhaustiva y completa, y agradecemos la continua paciencia y cooperación del público”, agregó.

A principios de esta semana, en el Día de la Madre, Savannah compartió en Instagram un emotivo montaje de videos y fotos con Nancy. “Madre, hija, hermana, Nonie”, escribió en el pie de foto de la publicación, y siguió: “Te extrañamos con cada aliento. Nunca dejaremos de buscarte. No tendremos paz hasta que te encontremos”.

Por último, expresó: “Necesitamos ayuda. Estoy segura de que alguien sabe algo que puede marcar la diferencia. Llamen al 1800CALLFBI. Pueden permanecer en el anonimato y la recompensa sigue vigente. Por favor, sigan orando. ¡Que vuelva a casa!”.

Traducción de Sara Pignatiello