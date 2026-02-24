Savannah Guthrie ofrece hasta un millón de dólares de recompensa por el regreso de su madre desaparecida

Con lágrimas en los ojos, Savannah Guthrie ofreció hasta un millón de dólares por información que condujera a la recuperación de su madre, Nancy Guthrie, que fue secuestrada de su casa hace tres semanas.

“Es el día 24 desde que se llevaron a nuestra madre en la oscuridad de la noche de su cama, y cada hora, minuto y segundo, y cada larga noche fue una agonía desde entonces, de preocuparse por ella y temer por ella, dolerse por ella y, sobre todo, simplemente extrañarla”, dijo la presentadora del programa Today en un video compartido el martes por la mañana en su cuenta de Instagram.

“Sabemos que millones de ustedes estuvieron rezando; tantas personas estuvieron rezando, de todas las religiones y sin religión alguna. Y sentimos esas oraciones”, declaró. “Por favor, sigan rezando sin cesar”.

“Seguimos creyendo en un milagro. Seguimos creyendo que puede volver a casa”, añadió.

Savannah, de 54 años, reconoció la posibilidad de que su madre, de 84 años, ya no esté viva.

open image in gallery Savannah Guthrie anunció la recompensa en un emotivo video de Instagram compartido el martes por la mañana y reconoció la posibilidad de que su madre ya no esté viva ( Instagram/@savannahguthrie )

open image in gallery La familia Guthrie ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca a la recuperación de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde hace tres semanas ( NBC/Today )

“Pero necesitamos saber dónde está. Necesitamos que vuelva a casa. Por ese motivo, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a su recuperación”, declaró.

“Alguien ahí fuera sabe algo que puede traerla a casa”, añadió.

Nancy Guthrie desapareció de su casa en Catalina Foothills, a las afueras de Tucson (Arizona), en la madrugada del 1 de febrero. Las autoridades creen que se la llevaron contra su voluntad.

Su desaparición desencadenó una búsqueda masiva en la que participaron organismos de fuerzas de seguridad estatales y federales. Las autoridades dijeron que Nancy Guthrie depende de la medicación diaria y podría haber consecuencias “fatales” si no la toma.

La policía también señaló sus problemas de salud en el momento de su desaparición, según el audio de una llamada al 911. “Nancy tiene la presión alta, un marcapasos y problemas cardíacos”, dijo el operador.

El 10 de febrero, el FBI difundió imágenes de la cámara del timbre que mostraban a un sospechoso con pasamontañas, guantes y mochila ante la puerta de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición, pero no se detuvo a nadie.

Algunos informes de esta semana, de ABC News y CNN, sugieren ahora que el presunto secuestrador podría haber estado en su puerta otro día antes del supuesto secuestro. No estaba claro qué día pudo haber estado el sospechoso en el domicilio.

En una declaración compartida con The Independent el lunes por la noche, el Departamento del Alguacil del Condado de Pima dijo: “Somos conscientes de que las imágenes del timbre publicadas anteriormente en la investigación muestran a un sospechoso en diferentes etapas de atuendo, incluso con y sin mochila”.

open image in gallery Los fotogramas difundidos por el FBI mostraban al sospechoso con pasamontañas, guantes y una mochila frente a la casa de Nancy Guthrie. ( Pima County Sheriff’s Department )

open image in gallery La presentadora del programa Today, Savannah Guthrie, reconoció el martes la posibilidad de que su madre ya no esté viva, pero instó a cualquiera que tenga información a ponerse en contacto con las autoridades ( Instagram/@savannahguthrie )

“No hay fecha ni hora asociadas a estas imágenes. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que las fotografías fueron tomadas en días diferentes es puramente especulativa”.

Las autoridades siguen trabajando para analizar las pruebas de la casa de Nancy Guthrie. El departamento del alguacil dijo que el ADN de un par de guantes encontrados a dos millas de la casa “no desencadenó una coincidencia” en la base de datos nacional del FBI y “no coincidió con el ADN encontrado en la propiedad”.

El video nuevo se produce más de una semana después del último video de Savannah Guthrie en el que suplicaba al secuestrador de su madre que la trajera a casa. Ella y su familia también se ofrecieron a pagar para que su madre regrese sana y salva, tras los informes de notas de rescate que aún no fueron verificadas por la policía.

En la publicación anterior, compartida el 15 de febrero, la presentadora de televisión se dirigió directamente al presunto secuestrador de su madre: “Quería decir a quien la tenga, o sepa dónde está, que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto”.

Los voluntarios estuvieron buscando a Nancy Guthrie en el desierto de Arizona que rodea su casa, a pesar de que las autoridades les instaron a dejar el trabajo a los profesionales.

“Según el alguacil, se les pidió que por favor dieran a los investigadores el espacio que necesitan para hacer su trabajo”, dijo el departamento del alguacil el sábado. “Agradecemos su preocupación y todos queremos encontrar a Nancy, pero es mejor dejar este trabajo en manos de profesionales”.

Traducción de Olivia Gorsin