Se ha captado una explosión en las instalaciones de la base espacial Starbase de SpaceX en Texas, EE. UU., donde la compañía de Elon Musk se prepara para lanzar su nave Starship en una prueba crucial del cohete más grande del mundo.

Según se informó, SpaceX estaba realizando una prueba de inundación, que consiste en lanzar agua a la base del cohete para contrarrestar las enormes llamas durante el lanzamiento.

El incidente fue captado por una transmisión en directo del canal de YouTube NASASpaceflight, en la cual se veía una gran columna de humo y un trozo de escombros volando a cientos de metros de altura.

“Durante una prueba de inundación realizada hoy, se observó lo que parece ser un evento explosivo en la planta de tratamiento de inundaciones, seguido del apagado del sistema”, escribió la cuenta Starbase Tracking s en una publicación de X.

The Independent se ha puesto en contacto con SpaceX para obtener más información sobre la explosión y si afectará a los preparativos del lanzamiento de Starship.

Aún no se ha fijado una fecha para la próxima prueba de vuelo de Starship, aunque Musk dijo el 3 de abril que faltaban “entre 4 y 6 semanas”, lo que significa que podría tener lugar en cualquier momento entre ahora y el 18 de mayo, a menos que haya retrasos.

La siguiente prueba consiste en una nave, un propulsor y una plataforma de lanzamiento actualizados para lo que SpaceX describe como “el objeto más potente jamás creado”.

El mes pasado, la compañía completó con éxito una prueba de encendido estático de su cohete Starship de próxima generación y su propulsor Super Heavy, que consiste en encender los motores mientras la nave está sujeta a la plataforma de lanzamiento.

SpaceX llevó a cabo una prueba de encendido estático de su cohete Starship, así como de su propulsor Super Heavy, en las instalaciones de Starbase de la empresa, en Texas, EE. UU., el 15 de abril de 2026 ( SpaceX )

Tras la prueba, SpaceX declaró que “los ingenieros [estaban] trabajando para resolver uno de los desafíos de ingeniería más difíciles de la historia: desarrollar un cohete totalmente (y rápidamente) reutilizable”.

Una vez apilados, la nave Starship y el cohete propulsor Super Heavy miden 124 m de altura, y cuando estén en pleno funcionamiento serán capaces de transportar más de 100 toneladas a la órbita terrestre baja.

SpaceX ha cerrado un acuerdo multimillonario para desarrollar el cohete para el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar de nuevo a los astronautas a la superficie de la Luna para 2028.

Esta fecha ya ha sufrido varios retrasos, el más reciente debido a problemas con el Sistema de Aterrizaje Humano (HLS) de Starship.

“Nuestra compleja arquitectura requiere una docena o más de lanzamientos en un corto período de tiempo; se basa en tecnologías muy exigentes que aún no se han desarrollado, como el reabastecimiento criogénico de combustible en el espacio; y todavía necesita estar homologada para vuelos tripulados”, declaró el exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, en una audiencia del Comité del Senado de EE. UU. en septiembre.

“A menos que algo cambie, es muy improbable que EE. UU. supere el plazo previsto por China para llegar a la superficie lunar”, afirmó.

Traducción de Sara Pignatiello