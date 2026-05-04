Met Gala: creador de la alfombra roja revela nuevos secretos de la noche más importante de la moda

En marzo, el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York, EE. UU., recibió un envío especial: 57 rollos de alfombra blanca inmaculada, cada uno de casi 30 m de largo. Almacenada de forma segura hasta alrededor de las 3:00 a. m. del primer lunes de mayo, la preciada tela se desplegará por las emblemáticas escaleras del museo y será pintada meticulosamente a mano por un equipo de artistas, transformándola en el escenario para cientos de personalidades que desfilarán, se pavonearán y sonreirán con picardía al entrar en la Met Gala esa misma noche.

El hombre detrás de los 22.441 m2 de la mágica alfombra es Sivan Santhosh (35), copropietario de Neytt by Extraweave, con sede en Kerala, India. Fundó la empresa con su esposa, Nimisha Srinivas, en 2021, continuando una tradición familiar de tejido de alfombras que se remonta a más de un siglo. Neytt ha fabricado la alfombra roja de la Gala del Met para las ceremonias de 2022, 2023 y 2025, así como para el evento de este año, que se celebra el lunes.

Las alfombras de Santhosh lo han visto todo: Kim Kardashian con el icónico vestido que usó Marilyn Monroe al cantarle ‘Feliz cumpleaños’ a John F. Kennedy; Doja Cat disfrazada de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld; y dos revelaciones de embarazo de Rihanna. Es el escenario de algunos de los momentos más comentados de la moda.

Solo después de meses de crear la primera alfombra, Santhosh y Srinivas descubrieron que el evento en el que habían estado trabajando, envuelto en el secretismo de un acuerdo de confidencialidad, no era otro que la Met Gala.

“Empezamos con el prototipado y el desarrollo inicial, pero no sabíamos quién era el cliente”, declaró a The Independent, y continuó: “Solo cuando se aprobaron las muestras nos dijeron para quién era, y nos pusimos eufóricos. Pero como somos de un pueblo pequeño, nadie sabía la magnitud de la Met Gala, y solo después de que saliera en la prensa, la gente se dio cuenta de que era algo muy importante”.

open image in gallery Por encargo del Met: los fundadores de Neytt, Sivan Santhosh (izquierda) y Nimisha Srinivas, son los artífices de la alfombra de la Gala del Met que se extiende por las emblemáticas escaleras del Museo Metropolitano, en Nueva York ( Neytt )

open image in gallery Blake Lively desfila por la alfombra roja de la Gala del Met de 2022, el primer año en que la alfombra fue fabricada por la empresa de Santhosh, Neytt by Extraweave ( AFP via Getty Images )

Este año, Santhosh y su equipo comprendieron rápidamente la importancia del proyecto. El encargo del Met requería un “lienzo en blanco” para que los artistas pintaran, pero con una condición crucial: la construcción y la textura de la alfombra debían soportar el peso —y la exhibición— de los atuendos extravagantes y excéntricos que desfilarían sobre ella. En otras palabras, tenía que ser a prueba de celebridades.

“Hacemos que el tejido sea más denso para que las celebridades con tacones de aguja no tropiecen ni se caigan, y para que sus prendas no se enganchen”, explica Santhosh, y prosigue: “Incluso una pequeña imperfección podría ser visible en una alfombra como esta, así que nos aseguramos de que todo sea perfecto”. Neytt pasó por varias rondas de prototipos y recibió algunos rechazos del equipo de diseño del Met hasta lograr el resultado deseado.

Este evento, al fin y al cabo, es una operación de estilo militar. El proceso de colocación y decoración de la alfombra es tan secreto que ni siquiera Santhosh y su equipo están involucrados.

“Tienen su propio equipo especializado en Nueva York, y no se permiten teléfonos en las inmediaciones: es un proceso muy, muy privado”, dice, refiriéndose al despliegue de la alfombra.

Sin embargo, eso no significa que Santhosh se relaje una vez que se entrega la alfombra. “Estamos siempre alerta. Esperamos a que el evento termine para recibir los comentarios finales, así que siempre hay cierta presión”, aclara.

open image in gallery Rihanna en la alfombra roja de la Met Gala de 2025. El fondo azul medianoche y los narcisos amarillos fueron pintados a mano sobre la alfombra roja de la Gala del Met de 2025, tras haber sido confeccionada a lo largo de 90 días en la India ( AFP via Getty Images )

La Met Gala no siempre tuvo alfombra; de hecho, es una incorporación relativamente reciente al evento. Cuando la Met Gala comenzó en 1948 como una gala benéfica de la alta sociedad neoyorquina, “poner la alfombra” simplemente significaba colocar bandas de goma sobre las escaleras de hormigón del museo para evitar que los importantes asistentes, algo inestables, resbalaran después de unos cuantos martinis.

Cuando Anna Wintour, de Vogue, asumió la presidencia de la gala en 1995, los invitados seguían llegando por las mismas escaleras de hormigón; sus delicados tacones de aguja, vestidos de seda y vestidos largos se enganchaban en el granito. A mediados de los 2000, se colocaron alfombras rojas a lo largo de cada escalón, antes de que, con el paso de los años, se extendiera la alfombra por completo.

A medida que el evento se ha vuelto más extravagante, también lo ha hecho la alfombra. En 2016, las celebridades desfilaron sobre una alfombra color crema con bloques de color rojo y rosa como parte del tema “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” (en español, La Moda en la Era de la Tecnología). En 2019, se desplegó una alfombra rosa Barbie para el evento de ese año, “Camp: Notes on Fashion” (en español, Exceso: notas sobre moda). Hasta 2022, las alfombras fueron producidas por una empresa de Nueva Jersey antes de que Neytt asumiera el contrato en un esfuerzo por lograr un proceso de fabricación más sostenible.

open image in gallery La alfombra roja de Neytt en la Gala Met de 2023, dedicada al tema “Karl Lagerfeld: líneas de belleza” ( Getty Images )

open image in gallery Santhosh, con sede en Kerala, afirmó que el encargo de la Met Gala había sido “un motivo de orgullo para la empresa, y también para la India” ( Neytt )

Este papel ha sido un honor para Santhosh y su familia en Cherthala, Kerala, siguiendo los pasos de su abuelo, quien fundó un negocio de alfombras en 1917.

“Cuando conseguimos el trabajo, fue un momento de orgullo para la empresa, y también para la India, que viniéramos de una ciudad pequeña y estuviéramos haciendo algo de esta magnitud”, dice, y agrega: “Muchos emprendedores se han puesto en contacto con nosotros, y nos alegra poder darles confianza e inspirarlos a soñar en grande”.

La alfombra favorita de Santhosh fue el diseño azul medianoche del año pasado, salpicado de narcisos blancos y amarillos, para el tema “Superfine: Tailoring Black Style" (en español, Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro), que animaba a los invitados a explorar el estilo y la identidad del dandismo negro de EE. UU.

“Fue muy bonito ver a la gente vestirse de gala y mostrar sus raíces. Fue un momento muy feliz para nosotros”, expresa.

El evento del lunes por la noche promete ser un espectáculo repleto de estrellas a pesar de cierta controversia. Entre los asistentes estarán Beyoncé (quien no ha ido a la Gala del Met en una década), Nicole Kidman y Venus Williams, quienes serán anfitrionas honorarias junto a Wintour. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez Bezos, son los principales donantes financieros de la exposición del Met y de la fiesta (una decisión que ha sido objeto de boicots recientes).

open image in gallery La pareja multimillonaria formada por Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos no solo asistirá a la Met Gala de este año, sino que desempeñará un papel fundamental tanto en el ámbito financiero como en el organizativo, ya que actuarán como patrocinadores principales y copresidentes honorarios

El código de vestimenta, “Fashion is Art” (La Moda es Arte), está inspirado en el desfile de primavera del departamento de curaduría de vestuario del Met, “Costume Art” (Arte del Vestuario), que, según se dice, anima a los invitados a pensar en cómo pueden usar sus cuerpos como un lienzo en blanco (piensen en trajes esculturales, diseños de archivo y probablemente muchos vestidos transparentes).

Aunque Santhosh no estará presente esa noche, me pregunto si habrá tenido comunicación directa con la mujer de pelo corto y lentes de sol que está detrás de todo. ¿Le habrá enviado Wintour alguna felicitación directa en la alfombra roja en años anteriores?

“No, todavía no… ojalá pronto”, dice con entusiasmo, e incorpora: “Ojalá también nos inviten a la Met Gala en algún momento”.

Traducción de Sara Pignatiello