La reacción mundial al hantavirus es una secuela de la pandemia por COVID

Las secuelas de largo plazo del COVID-19 incluso años después de que se declaró que la pandemia terminó están dispersas en la forma en que vivimos hoy: el trabajo desde casa, para algunas usar cubrebocas es su nueva normalidad, el desinfectante de manos sigue presente.

Sin embargo, otras ondas expansivas no son tan evidentes. Son las que llevamos dentro: el duelo por los seres queridos perdidos, las afecciones crónicas de salud, la sensación de vidas interrumpidas. Y en días recientes, otra se ha hecho notar tras un inusual brote de hantavirus a bordo de un crucero: el miedo, pese a las garantías oficiales, de que podría estar ocurriendo otra vez.

Pero el florecimiento del miedo, ya sea a nivel personal o social, también puede ser un indicador de que falta algo más. Quizá no haya una realidad pospandémica más arraigada que el daño causado, en Estados Unidos y a nivel mundial, a los vínculos que en los tiempos anteriores muchos habrían considerado seguros: la ciencia, el gobierno, la propia información.

“El COVID socavó nuestra confianza en aquello en lo que la mayoría solíamos confiar”, afirmó Elisa Jayne Bienenstock, profesora investigadora y socióloga de la Universidad Estatal de Arizona. “Cuando baja la confianza general, cuando hay mucho cinismo, ¿a quién recurre la gente para que le explique qué hacer y cómo funciona el mundo?”.

Antes y ahora

Antes de 2020, el brote de alguna enfermedad en algún lugar no solía causar una preocupación masiva fuera de las zonas específicas afectadas, incluso cuando algunas epidemias provocaban cifras significativas de muertes.

Parte de eso era complacencia frente a un mundo en el que los viajes no eran tan accesibles para las masas como se han vuelto, lo cual fue una parte clave de la propagación del COVID-19.

De hecho, ha habido brotes de la cepa actual de hantavirus en algunos países sudamericanos a lo largo de las décadas, como uno en 1997 en Chile. Otros países han tenido epidemias de diversas enfermedades, desde el cólera hasta el dengue o el SARS, y en Estados Unidos ha estado el virus del Nilo Occidental, la enfermedad del legionario y más.

Pero en un mundo posterior al coronavirus, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran preguntas y preocupaciones sobre la propagación de la enfermedad en cuanto surgieron los primeros reportes de que tres personas habían muerto por hantavirus en el barco. Se han identificado en total nueve casos confirmados y dos sospechosos, incluidas las muertes.

Los expertos en salud han subrayado repetidamente que, aunque el virus puede causar una enfermedad grave, el riesgo de propagación en la población general es bajo. A pesar de ello, cuando los pasajeros del barco fueron llevados a la isla española de Tenerife para desembarcar, residentes como Samantha Aguero se mostraron preocupados.

“Nos sentimos un poco inseguros. No sentimos que haya medidas de seguridad al 100% para recibirlo”, manifestó. “Al fin y al cabo, esto es un virus, y ya vivimos esto durante la pandemia”.

Las instituciones se han debilitado para muchos

Bienenstock señala tres instituciones que han sufrido por la pérdida de confianza del público: el gobierno, los medios y la propia ciencia. Pero los funcionarios gubernamentales y los periodistas ya lidiaban con problemas de desconfianza pública mucho antes de la pandemia.

La desconfianza hacia la ciencia cobró fuerza no porque los científicos estuvieran cometiendo errores en sus procesos, sino porque quienes no son científicos no tenían el mismo entendimiento, explicó.

“La mayoría de la gente no piensa en la ciencia como un proceso. En su mente, la ciencia es una respuesta, es un hecho. Y entonces, cuando esos hechos mostraron que no eran 100% fiables y seguros, empezó a socavarse la confianza en la ciencia”, sostuvo.

“Uno de los problemas con el COVID es que se minó esa confianza en la ciencia en personas que no entienden cómo funciona la ciencia. Mostró el proceso. Y mostró que los científicos no siempre tienen la respuesta”, señaló Bienenstock. “Mucha gente en crisis, cuando teme, no se preocupa por cuál sea la respuesta, con tal de que haya una respuesta definitiva. Y la ciencia no ofrece eso cuando no lo sabe”.

¿Y ahora qué?

No se trata solo del tema que está en primer plano de la atención de la gente en este momento. También hay efectos en cadena.

“El COVID... no solo aumentó la sensibilidad de la gente ante las amenazas a la salud. Lo hizo de manera desigual, a menudo desconectada del riesgo real”, indicó Michele Gelfand, profesora de comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford. “A medida que la confianza en las instituciones se debilitaba, la gente ha perdido una forma clave de navegar la incertidumbre en conjunto. Sin confianza, las personas dependen más del rumor, el miedo y la emoción, lo que puede llevarlas a reaccionar de más ante riesgos pequeños y a subestimar los graves”.

Karlynn Morgan, una enfermera anestesista jubilada de 76 años en Winston-Salem, Carolina del Norte, ha visto esa mayor atención, con más personas sin formación médica o científica hablando de temas de salud que antes de la pandemia.

También le ha inquietado el aumento de lo que a su juicio parece una falta de confianza en la ciencia, visible en la caída de las tasas de vacunación y el incremento de casos de enfermedades como el sarampión.

“Creo que la gente confía mucho menos porque antes la gente llevaba a sus hijos y simplemente los vacunaba”, comentó. “Cuando yo era niña, no había duda de que iban a vacunarte”.

Si se va a reconstruir la confianza, escribió Gelfand en un correo electrónico, entonces los líderes tienen que involucrarse.

“Ellos establecen la señal de amenaza. Determinan si la gente recibe información precisa sobre el nivel de peligro o información distorsionada que sirve a una agenda política. Cuando los líderes envían señales claras y honestas, la gente puede calibrar ante la amenaza. Cuando los líderes manipulan la amenaza para sus propios fines, las normas se erosionan y la confianza se derrumba”, expresó Gelfand.

“Las instituciones fuertes y fiables han sido históricamente nuestro superpoder como sociedad. Son lo que permite que millones de personas se coordinen bajo incertidumbre sin conocerse personalmente”, añadió. “Sin esa columna vertebral institucional, perdemos la capacidad misma de acción colectiva que ha ayudado a los grupos humanos a sobrevivir durante milenios”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.