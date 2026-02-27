Morgan Freeman arremete contra Trump y lo llama “delincuente convicto” en televisión en vivo

Morgan Freeman criticó con dureza al presidente Donald Trump durante una entrevista en televisión en vivo: lo llamó “delincuente convicto” y afirmó que está “llevándonos a un agujero de m****”.

El actor, ganador del Oscar y de 88 años, promociona la nueva serie histórica de Prime Video, The Gray House, de la que es productor ejecutivo. Durante su participación en The Last Word With Lawrence O'Donnell, emitido por MS NOW, le pidieron que describiera cómo ve la situación actual.

“¿Puedo decir groserías?”, respondió. “Bueno, tenemos a alguien sentado en la Casa Blanca que nos está llevando a un agujero de m****”. Y continuó: “No puedo entender cómo un delincuente convicto... y condenado, con 34 cargos graves, puede llegar a la presidencia. ¿Cómo es posible?”.

Ante quienes han defendido el derecho de Donald Trump a ocupar la presidencia pese a sus condenas, respondió con firmeza: “¡No me importa! Ese fallo se emitió antes de que entrara al Despacho Oval. No tiene sentido para mí”.

Morgan Freeman dijo en televisión en vivo que el presidente Trump "nos está llevando a un agujero de m****".

En 2024, un jurado unánime de 12 personas en Nueva York declaró a Trump culpable de los 34 cargos en su contra en el llamado caso por pagos para comprar silencio.

El jurado determinó, más allá de toda duda razonable, que no solo participó en la falsificación de registros comerciales, sino que lo hizo con el fin de cometer u ocultar otro delito. En concreto, concluyó que violó la ley estatal contra la conspiración para influir en una elección mediante “medios ilícitos”.

Dichos “medios ilícitos” incluyeron violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales, la falsificación de otros registros comerciales y transgresiones a leyes fiscales tanto estatales como federales.

Fue declarado culpable de los 34 cargos por falsificación de registros comerciales en primer grado, vinculados a los reembolsos que realizó a Michael Cohen por el pago de dinero destinado a silenciar a Stormy Daniels, cuya versión sobre una presunta relación sexual con Trump amenazaba con perjudicar su campaña presidencial de 2016.

Morgan Freeman también se pronunció sobre el uso de la inteligencia artificial

Más temprano ese mismo día, Freeman también aprovechó una aparición en CBS Mornings para criticar el auge de la inteligencia artificial.

Al ser consultado sobre cómo enfrentaría a empresas que utilizaran tecnología de IA para replicar su voz o su imagen, la estrella de The Shawshank Redemption respondió con contundencia: “Tengo abogados”.

En cuanto a si consideraría aceptable que esas compañías emplearan su voz o su imagen a cambio de una compensación económica, matizó: “Creo que eso es un enfoque diferente”.

Asimismo, recordó una experiencia previa relacionada con este tema: en 2011, la aseguradora británica More Than lanzó una serie de comerciales bajo el eslogan “MoreThan Freeman”. “Recuerdo que hace algunos años una empresa inglesa me pagó muy bien para que alguien en Inglaterra, que podía sonar como yo, hiciera un comercial. Dije: ‘Sí, me parece bien’”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri