Muere a los 42 años la hija de Martin Short, Katherine

Katherine Elizabeth Hartley Short, hija de Martin Short, murió a los 42 años.

El fallecimiento fue confirmado en un comunicado enviado a The Independent por un representante del actor.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short atraviesa un momento de gran dolor y solicita respeto y privacidad en estos momentos”, señala el comunicado. “Katherine fue muy querida por quienes la conocieron y será recordada por la luz y la alegría que compartió con los demás”.

Según TMZ, el Departamento de Policía de Los Ángeles respondió el lunes por la noche a una llamada en la vivienda de Katherine, en Hollywood Hills, donde fue encontrada sin vida.

La hija de Martin Short, Katherine, murió a los 42 años ( Getty Images )

Según el reporte, Katherine Short murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

The Independent se puso en contacto con representantes del Departamento de Policía de Los Ángeles para solicitar comentarios.

Katherine era la mayor de los tres hijos adoptivos de Martin Short y su difunta esposa, Nancy Dolman. La expareja también tuvo a los hijos Oliver Patrick Short, de 39 años, y Henry Hayter Short, de 36. Dolman falleció en 2010 tras ser diagnosticada con cáncer de ovario.

“Han sido dos años muy duros para mis hijos”, declaró Martin a The Guardian poco después de la muerte de su esposa. “Es algo de la vida que negamos, que nos vaya a pasar a nosotros o a nuestros seres queridos, y cuando ocurre, aprendes un poco y sufres un poco. No hay una gran revelación”.

Aunque Martin ha compartido pocos detalles sobre su hija, Katherine hizo apariciones públicas junto a él en el pasado, entre ellas en la fiesta posterior al estreno de The Producers en 2003, en el evento benéfico “Hulaween” del New York Restoration Project de Bette Midler y en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar en febrero de 2011.

En 2006 se graduó con una licenciatura en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad de Nueva York y, posteriormente, obtuvo una maestría en Trabajo Social en la Universidad del Sur de California en 2010.

A lo largo de su carrera, Katherine trabajó durante cuatro años en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de UCLA, antes de incorporarse al programa ambulatorio de diagnóstico dual Camden Center. Más tarde trabajó en la práctica privada como trabajadora social clínica titulada y también a tiempo parcial en la clínica Amae Health.

Según su sitio web, también colaboraba con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, cuyo objetivo es “empoderar a los jóvenes para construir comunidades escolares conectadas, empáticas y solidarias, donde las conversaciones sobre salud mental sean bienvenidas y libres de estigma”.

Aunque Martin se encuentra actualmente de gira con su compañero de reparto en Only Murders in the Building, Steve Martin, en un espectáculo cómico-musical para dos personas, no está claro si asistirá a su próxima función el viernes en el Miller High Life Theatre de Milwaukee, Wisconsin.

Si vives en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita apoyo en salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea del 988 Suicide & Crisis Lifeline. Es una línea gratuita y confidencial en caso de crisis, que está a disposición de todo el mundo las 24 horas del día.

Si te encuentras en otro país, puedes ingresar a www.befrienders.org para conocer una línea de atención telefónica local.

Traducción de Leticia Zampedri