Nicki Minaj comparte una foto de una “valiosa” biblia autografiada por Trump

Si bien Nicki Minaj posee un Lamborghini rosa y una tarjeta Visa dorada, su nueva posesión más preciada es una biblia de Trump.

La rapera, de 43 años, presumió el sábado en X de haber recibido una biblia encuadernada en cuero y autografiada con la firma del presidente Donald Trump en la portada.

“Uno de los regalos más valiosos que he recibido en toda mi vida”, escribió Minaj.

La edición “God Bless The U.S.A.” (Dios bendiga a EE. UU.) de la Biblia fabricada en China, también conocida como la Biblia de Trump, es una copia de la Biblia del rey Jacobo producida en colaboración con el cantante de country Lee Greenwood. Se vendió por primera vez en 2021 por 60 dólares, y la autografiada que Minaj compartió se cotiza en línea a partir de 1.000 dólares.

La publicación de Minaj provocó la reacción de los usuarios de las redes sociales, y muchos criticaron el producto por ser ofensivo desde el punto de vista religioso. Una persona escribió: “Uno de los regalos más blasfemos que he visto en toda mi vida”.

open image in gallery Nicki Minaj recibió recientemente una biblia autografiada por Donald Trump ( Getty Images )

“¿Uno de los regalos más valiosos que has recibido es una biblia con el sello de Trump? Esto es una burla a Dios y eres una falsa cristiana”, criticó alguien más. Una tercera persona opinó: “¿Una Biblia profanada autografiada por un tipo que nunca la ha leído?”.

Incluso Adrianne Curry, exparticipante de America’s Next Top Model, intervino: “Autografiar biblias no es correcto”.

En 2019, Trump admitió ante una sala llena de líderes religiosos que no conoce la Biblia “en absoluto”. Asimismo admitió en octubre: “No creo que haya nada que me ayude a entrar al cielo. La verdad es que no. Creo que tal vez no voy a ir al cielo”.

La asociación de Minaj con Trump ha generado sospechas en los últimos meses.

La artista dio a conocer su aparente conversión repentina de la artista hacia el movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) en noviembre de 2025, cuando agradeció personalmente al presidente sus amenazas contra el gobierno nigeriano por la supuesta “matanza de cristianos”.

open image in gallery El presidente Donald Trump saluda a Nicki Minaj en el escenario durante un evento por las Cuentas de Trump ( AP )

Luego elogió la administración de Trump durante un panel en el que habló con la líder de Turning Point USA, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk.

“Esta administración está llena de gente con corazón y alma, y hacen que me sienta orgullosa de ellos”, exclamó entonces Minaj a Kirk en el panel. “Nuestro vicepresidente... bueno, los dos me encantan. Ambos tienen una capacidad muy particular para conectar con la gente”.

A principios de este mes, la rapera asistió a un acto del Tesoro estadounidense en el que se declaró “probablemente la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar”.

Y agregó: “El odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto. En realidad, me motiva a apoyarlo más. Hay una gran fuerza detrás de él apoyándolo, y Dios lo está protegiendo. Amén”.