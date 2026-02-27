Lindsay Lohan reflexiona sobre crecer bajo el foco público: “¿Por qué nadie me sacó de ahí?”
La actriz recordó los inicios de su carrera y habló de la presión que enfrentó siendo adolescente
Lindsay Lohan reflexionó sobre los inicios de su carrera y se preguntó por qué no estuvo mejor protegida frente al intenso escrutinio público.
En una nueva entrevista con Vogue Arabia, la actriz de Chicas pesadas confesó que a menudo se plantea: “¿Por qué nadie me sacó de ahí y me protegió más?”.
Desde 2014, Lohan vive en Dubái, ciudad donde conoció a su esposo, el financiero kuwaití Bader Shammas.
La pareja dio la bienvenida a su hijo, Luai, en julio de 2023.
Al hablar de su relación, la actriz, ahora de 39 años, explicó que ambos se complementan: “Funcionamos muy bien juntos porque él es muy tranquilo y yo soy como un petardo. Nos complementamos”.
Además, destacó la estabilidad que ha encontrado en su nueva vida: “Estar en Dubái me da mucha estabilidad. Puedo dedicar tiempo a mi familia. La ciudad me hace sentir conectada con lo que realmente importa”.
Además, señaló que ahora disfruta de una mayor privacidad y confesó: “Es un gran respiro no tener que sobrepensar cada cosa que haces a cada segundo”.
Lohan tenía apenas 12 años cuando protagonizó Juego de gemelas y, posteriormente, asumió numerosos papeles durante su adolescencia, entre ellos Un viernes de locos y Chicas pesadas.
Al mirar hacia atrás, reflexionó: “Ahora me pregunto: ‘¿Por qué nadie me sacó de ahí y me protegió más?’. Cuando eres adolescente, no sabes cómo cuidarte sola”.
Lindsay Lohan, quien aparece en la portada de la revista y protagonizará la próxima serie de televisión Count My Lies, afirmó que con el paso del tiempo está ganando “un tipo diferente de confianza”.
Según explicó, cuando era más joven no se sentía tan cómoda expresando lo que pensaba sobre un personaje ni participando activamente en el proceso creativo; sin embargo, ahora asegura que esa es la parte que más disfruta.
La entrevista completa y exclusiva podrá leerse en la edición de marzo de Vogue Arabia.
Traducción de Leticia Zampedri
Bookmark popover
Removed from bookmarks