“No mencionó a Epstein”: así reaccionaron los estadounidenses al discurso récord del Estado de la Unión de Trump

El discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que rompió récords el martes por la noche, generó reacciones profundamente divididas tanto en la Cámara de Representantes como entre el público.

Como se anticipaba, el mensaje en horario estelar desde el Capitolio desató una fuerte respuesta demócrata: varios legisladores llevaron pines de protesta, lo interrumpieron con gritos y lo acusaron tanto de difundir falsedades como de eludir el tema de los archivos de Epstein; en cambio, los republicanos lo ovacionaron y respaldaron su extensa lista de logros.

En su intervención televisada, que se prolongó durante un récord de una hora y 48 minutos, el presidente, de 79 años, defendió con entusiasmo lo que describió como un vertiginoso primer año de gestión. En ese marco, subrayó su ofensiva contra la inmigración, la imposición de amplios aranceles y sus iniciativas para reducir los precios, y aseguró además que había comenzado la “edad de oro de Estados Unidos”.

Asimismo, realizó varias afirmaciones factualmente incorrectas, entre ellas que debería estar en su “tercer mandato”, que el voto por correo es “fraudulento”, que heredó una inflación récord y que ha puesto fin a ocho guerras en el extranjero.

El discurso —al que suelen asistir legisladores, miembros del gabinete y jueces de la Corte Suprema— estuvo marcado, sin embargo, por la ausencia de más de dos docenas de demócratas, quienes, en señal de protesta contra el presidente, organizaron un acto paralelo.

El discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump generó reacciones profundamente divididas entre demócratas y republicanos, y también en el público en general ( AP )

Abucheos y aplausos: reacciones desde el interior de la Cámara

Entre los demócratas que sí asistieron, muchos llevaron pines contra Trump; uno de ellos decía “Mentiroso” y mostraba al presidente con una nariz al estilo Pinocho, mientras que otro legislador lució un pin con la frase: “Apoyen a los sobrevivientes. Publiquen los archivos”.

Algunas congresistas vistieron de blanco en homenaje al sufragio femenino, en continuidad con una tradición iniciada durante el primer mandato de Trump. Además, varios demócratas intentaron interrumpir el discurso y, a los pocos minutos de comenzada la intervención, el representante Al Green, demócrata por Texas, fue escoltado fuera del recinto mientras sostenía un cartel con la frase “Black People Aren’t Apes” (“Las personas negras no son simios”), en aparente referencia a un video publicado en la cuenta de Truth Social de Trump que representaba a los Obama como simios.

El representante Al Green fue expulsado del recinto apenas minutos después de que comenzara el discurso de Trump ( Getty Images )

Dos demócratas progresistas del Medio Oeste también le gritaron al presidente mientras defendía su gestión migratoria: “Mataste a estadounidenses”, le espetó la representante por Minnesota Ilhan Omar, antes de añadir “¡Debería darte verguenza!”, mientras que la representante por Michigan Rashida Tlaib —que llevaba un gran pin con la frase “Fuera ICE”— lo interrumpió al repetir en voz alta “mentira”.

La tensión volvió a escalar cuando Trump calificó de “muy desafortunado” el reciente fallo de la Corte Suprema que anuló sus aranceles y, mientras lo decía, las cámaras enfocaron a los magistrados, serios, en tanto el presidente señalaba directamente al tribunal por esa decisión, a cuyos integrantes la semana pasada había calificado de “tontos y lacayos” después de que votaran en su contra.

Las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib gritaron mientras el presidente Donald Trump hablaba sobre su ofensiva contra la inmigración durante su discurso sobre el Estado de la Unión ( AFP via Getty )

Los republicanos, en cambio, se pusieron de pie en reiteradas ocasiones para aplaudir al presidente, incluso cuando abordó políticas sobre personas transgénero, los precios de la gasolina y la inmigración.

Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Trump instó a los presentes a ponerse de pie si compartían la idea de que “el primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses y no a los extranjeros ilegales”. De inmediato, los republicanos se levantaron, mientras los demócratas permanecieron sentados, tras lo cual el presidente sostuvo que deberían sentirse “avergonzados”.

Más tarde, señaló hacia la bancada demócrata y afirmó que “esta gente está loca”, lo que llevó al vicepresidente J. D. Vance y al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a ponerse de pie para aplaudir.

Asimismo, también hubo aplausos cuando Trump felicitó a la selección masculina de hockey sobre hielo de Estados Unidos por la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos el fin de semana: “Nuestro país está ganando otra vez”, afirmó. “Más que nunca. Y para demostrarlo, esta noche nos acompaña un grupo de ganadores que acaba de llenar de orgullo a toda la nación”.

Los miembros de la Corte Suprema permanecieron con gesto serio mientras el presidente calificaba como "muy desafortunado" su reciente fallo sobre los aranceles ( AFP via Getty )

Reacciones divididas en redes

La polarización también se trasladó a internet, donde varios demócratas remarcaron que, a lo largo de su discurso de casi dos horas, Trump no mencionó los archivos de Epstein, que han dominado los titulares durante meses tras la publicación, por parte del Departamento de Justicia, de millones de documentos con partes censuradas.

“Mientras Trump divaga, el pueblo estadounidense sigue esperando justicia y transparencia sobre los archivos de Epstein”, escribió en X el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, quien añadió que el presidente “pintó un retrato delirante” de Estados Unidos.

Annie Farmer, sobreviviente del caso Epstein y asistente al discurso, difundió un comunicado en el que cuestionó lo que describió como inacción: “Esta noche me uní a mis hermanas sobrevivientes en el discurso sobre el Estado de la Unión para recordarle al presidente que seguimos exigiendo justicia para las víctimas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”, afirmó. “Nos respondieron con silencio”.

Otros centraron sus críticas en las inexactitudes pronunciadas desde el podio. “Después de casi dos horas de mentiras, espero escuchar cómo está realmente el Estado de la Unión en la respuesta demócrata de @GovernorVA Spanberger”, escribió en X la representante por California Nanette Barragán.

En contraste, republicanos e influencers del movimiento MAGA elogiaron el mensaje y destacaron los logros del presidente.

“Esta noche, el presidente Trump reafirmó la fortaleza de nuestro gran país”, publicó en X el representante por Pensilvania Glenn Thompson. “Desde asegurar nuestras fronteras hasta aprobar amplias reformas fiscales para todos los estadounidenses, el presidente ha cumplido sus promesas”.

La podcaster conservadora Megyn Kelly coincidió con esa valoración. “Un discurso sólido del presidente”, escribió ante sus 3,6 millones de seguidores. “Cercano, con humor y varios momentos emotivos; en gran medida apegado al guion y con una lista impresionante de logros”.

El discurso se dio en un momento en que el índice de aprobación de Trump se mantiene en niveles poco envidiables, ya que una encuesta reciente de CNN/SSRS sitúa su desaprobación en 63 %, mientras que otros sondeos de Reuters/Ipsos la ubican en 58 %.

Queda por ver si su mensaje televisado logrará influir de manera significativa en la opinión pública. No obstante, las primeras señales resultan favorables para el presidente. Según una encuesta relámpago de CNN realizada tras el discurso, el 64 % de los televidentes consideró que las políticas de Trump llevarán al país en la dirección correcta.

Traducción de Leticia Zampedri